Attraverso il catalogo Manicomix Maggio 2021 apprendiamo le novità saldaPress di luglio 2021. Da segnalare Payback, un nuovo volume autoconclusivo di Donny Cates, il “francese” Voraci disegnato dall’italiano Stefano Landini e l’iniziativa Starter Pack.

In attesa delle novità di luglio, recuperate tutte le uscite di maggio 2021 targate saldaPress.

Le novità saldaPress di luglio 2021

THE WALKING DEAD 9 RACCOLTA – COMPANION

Autore: Robert Kirkman, Charlie Adlard, Stefano Gaudiano, Cliff Rathburn, Brian K. Vaughan e Marcos Martin

Pagine: 392pp. b/n e colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 19,90€

UNA GRANDE SORPRESA CON UN VOLUME DAVVERO IMPERDIBILE. Di cosa si tratta? Di un eccezionale volume da 392 pagine in bianco e nero e a colori che contiene tantissime storie e materiale imperdibile, se state collezionando e leggendo questa edizione: La storia di Michonne, La forza di Tyreese, La tenacia di Morgan, La legge del Governatore, Negan è qui!, Negan è vivo! e TWD: Lo straniero E, infine, tutte le 193 copertine originali di TWD edizione USA (a colori).

THE WALKING DEAD 5 COLOR EDITION

Autore: Robert Kirkman, Charlie Adlard e Dave McCaig

Pagine: 64pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 4,90€ (regular) – 6,00€ (variant)

DOPO 15 ANNI DI ENORME SUCCESSO NEGLI USA E IN ITALIA, TORNA IL CAPOLAVORO DI ROBERT KIRKMAN IN UNA NUOVA, ECCEZIONALE E INEDITA VERSIONE A COLORI. Nel quinto numero, prosegue il viaggio di Rick, di Carl, di Lori e degli altri sopravvissuti alla ricerca di un luogo sicuro e di un po’ di tranquillità nel pieno di una apocalisse che ha sconvolto il mondo. E forse un luogo sicuro esiste. O forse no.

PAYBACKS – EROI IN DEBITO

Autore: Donny Cates, Elliot Rahal e Geoff Shaw

Pagine: 216pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 24,90€



UNA NUOVA, IRRESISTIBILE REINTERPRETAZIONE DEL CANONE SUPEREROISTICO CHE METTE IN SCENA UN CAST DI INCREDIBILI SUPER PERSONAGGI. Le attrezzature da vigilanti mascherati non sono esattamente a buon mercato. Ed è così che, nel momento in cui un gruppo di super eroi chiede prestiti ingenti per finanziare i propri costumi speciali, super computer e migliorie genetiche, i loro debiti salgono alle stelle. Questa squadra di super umani in bancarotta, i Paybacks, si troverà però invischiata in un caso che riguarda supereroi uccisi in modo sanguinario da un misterioso assassino, forse un super come loro. Il tempo stringe, i morti aumentano e, quindi, bisogna fare in fretta a trovare il colpevole. E forse solo un viaggio su un costosissimo furgone inter-dimensionale potrà servire a risolvere il caso.

VORACI

Autore: Bec e Stefano Landini Pagine: 128pp. b/n Formato: 19×27,5cm Rilegatura: cartonato Codice: 9788869198878 Prezzo: 19,90€

UN VOLUME AUTOCONCLUSIVO CHE PROIETTA LA CLASSICA INVASIONE DI ZOMBIE ROMERIANI IN UN INEDITO SCENARIO INDIANO. Nuova Delhi, 2025. Un terrificante zombie outbreak ha costretto gli esponenti del governo a rinchiudersi in un grande bunker sotterraneo. La loro unica speranza è rappresentata da un convoglio umanitario che trasporta un manipolo di soldati, partito dalla provincia pakistana del Belucistan per soccorrere la popolazione della megalopoli indiana. Un intero deserto da attraversare. Oltre 1300 chilometri da coprire. Un’unica stazione di rifornimento sicura. E orde di non morti estremamente voraci e affamati di carne umana da affrontare.

GODZILLA 9

Pagine: 48pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: spillato

Prezzo: 3,90€

CONTIENE GODZILLA OBLIVION 5 E RAGE ACROSS TIME 1. In questo numero i nuovi capitoli della mini-serie intitolata Rage Across Time, che racconta nuove apparizioni dei Kaiju avvenute nel corso del tempo. Questa volta ci spostiamo nell’Antica Grecia e in Inghilterra nel 1348, durante il periodo della Peste Nera, grazie alle storie di Chris Mowry, Kahill Schweitzer, Ryan Ferrier, Tadd Galusha e Hugo Petrus.

GODZILLA 10

Pagine: 48pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: spillato

Prezzo: 3,90€



CONTIENE GODZILLA RAGE ACROSS TIME NUMERO 4 E 5. In questo numero gli ultimi due capitoli della mini-serie intitolata Rage Across Time, che racconta nuove apparizioni dei Kaiju avvenute nel corso del tempo. Questa volta ci spostiamo ancora più indietro. Prima nel 218 a.C., sulle Alpi, mentre Annibale Barca si dirige verso il cuore dell’Impero Romano e in un’epoca remota, in pieno Cretaceo. Due grandi avventure.

ANGEL + SPIKE 3 – TUTTI I MIEI DEMONI

Autore: Joss Whedon, Bryan Hill e Gleb Melnikov

Pagine: 128pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€ (regular) – 21,00€ (variant)

IL PRIMO CAPITOLO DI UN NUOVO CORSO DI STORIE DI ANGEL CHE LO VEDONO PROTAGONISTA FIANCO A FIANCO DEL SUO ACERRIMO NEMICO SPIKE. Angel è stato costretto ad allearsi nientemeno che con il suo più mortale nemico: Spike! Ma perché lo ha fatto? Semplicemente perché, a volte, è necessario scegliere il male minore. Soprattutto quando il male maggiore, in questo caso, è rappresentato dallo studio legale Wolfman & Hart: non un semplice team di avvocati, ma la facciata dietro cui si nasconde un nemico pericolosissimo tanto per i piani di Angel che per quelli di Spike. Ai due, quindi, non resta che unire le forze, nella speranza che il vecchio detto sul nemico del mio nemico sia veritiero.

REDNECK STARTER PACK

Autore: Donny Cates e Lisandro Estherren

Pagine: 256pp. colore Rilegatura: brossurato

Prezzo: 19,90€

CONTIENE I PRIMI DUE VOLUMI DI REDNECK (IN FONDO AL CUORE E GLI OCCHI ADDOSSO). La saga vampiresca scritta da uno degli autori più popolari e in forma del comicdom americano, Donny Cates (Venom, Thanos Vince, Buzzkill, Silver Surfer Nero), e disegnata da Lisandro Estherren si presenta in formato “starter pack” per permettere a tutti di avvicinarsi a questo racconto. I primi due volumi della saga edita da Skybound, raccolti assieme, per conoscere i vampiri texani e la loro secolare storia, fatta di sangue, zanne, complotti ma anche di un’umanità davvero impensabile per la progenie della notte. Una grande occasione, in tiratura limitata in copie e tempo di proposta, per recuperare un fumetto che vi sorprenderà.

BABYTEETH STARTER PACK

Autore: Donny Cates e Garry Brown

Pagine: 264pp. colore Rilegatura: brossurato

Prezzo: 19,90€

CONTIENE I PRIMI DUE VOLUMI DI BABYTEETH (NATO E MALEDUCAZIONE). Donny Cates (Venom, Buzzkill, Cosmic Ghost Rider, Silver Surfer Nero), coadiuvato dai disegni di Garry Brown, ci racconta la sua versione dell’avvento dell’anticristo sulla Terra. In un mix originale tra il celebre film Juno e la saga Preacher di Garth Ennis, Babyteeth è un racconto straordinariamente intenso e umano, in mezzo a tanto orrore, complotti, società segrete e molto altro ancora. Babyteeth – Starter Pack è il modo giusto, con tiratura limitata nel tempo e nelle copie, per conoscere un altro aspetto di un grande autore come Donny Cates.

EXTREMITY SERIE COMPLETA

Autore: Daniel Warren Johnson e Mike Spicer

Pagine: 280pp. colore Rilegatura: brossurato

Prezzo: 19,90€

Extremity è stato il primo prodotto di Daniel Warren Johnson ad arrivare in Italia, prima dell’ottimo successo del suo bellissimo Murder Falcon. Extremity è una saga fantasy, vicina per atmosfere a Nausicaa della Valle del Vento, capolavoro del maestro Hayao Miyazaki, che sa parlare con genuinità e profondità dell’animo umano, condannando la guerra, mostrandone tutta l’insensatezza e brutalità. Emozionante, dinamico, ispiratissimo nei disegni e nella caratterizzazione dei personaggi, Extremity Serie Completa è l’occasione perfetta, in tiratura limitata nel tempo e in copie, per portarsi a casa la saga di un autore che ha saputo conquistare davvero tanti appassionati, arrivando poi lavorare per DC.

