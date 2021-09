HBO Max ha pubblicato il primo showreel di Peacemaker, lo spin-off di The Suicide Squad – Missione Suicida incentrato sul personaggio di Peacemaker interpretato da John Cena.

Il showreel mostra in anteprima alcuni dei nuovi titoli in arrivo prossimamente su HBO Max, tra cui film come Dune e The Matrix Resurrections, le nuove stagioni di Succession, Insecure e Euphoria, nonché le nuove serie And Just Like That…, The Sex Lives of College Girls e, naturalmente, Peacemaker.

Le prime immagini di Peacemaker dallo showreel di HBO Max

Nel breve filmato vediamo l’antieroe Peacemaker scendere da una lussuosa macchina con una targa personalizzata che recita “PSS-MKR”, per poi dirigersi a un ristorante. Qui gli viene chiesto perché sta indossando il suo costume a cena, lui risponde che non è un costume, bensì “un’uniforme”.

Qui sotto potete vedere il showreel:

A proposito di Peacemaker

Prevista in anteprima su HBO Max all’inizio del prossimo anno, Peacemaker è una serie di otto episodi che serve come follow-up del film DC Extended Universe dello scrittore-regista James Gunn, The Suicide Squad, che ha debuttato nei cinema e su HBO Max all’inizio di quest’anno.

Il cast vede, oltre a John Cena, che riprende il suo ruolo di Peacemaker, Steve Agee nei panni del guardiano di un penitenziario John Economos, Viola Davis che ritornerà a essere Amanda Waller, Danielle Brooks che interpreterà Leota Adebayo e Robert Patrick nei panni di Auggie Smith. Tornerà anche Jennifer Holland nei panni di Emilia Harcourt insieme a Chris Conrad che sarà Vigilante.

Di cosa parlerà Peacemaker? Il film esplorerà le origini del personaggio interpretato da John Cena, un uomo che crede alla pace ad ogni costo e non importa quante persone dovrà uccidere pur di ottenere questo risultato.

John Cena ha dichiarato di sentirsi onorato di far parte di The Suicide Squad (recuperate il DVD su Amazon) per lui un’ottima opportunità per lavorare a stretto contatto con James Gunn. Cena è anche entusiasta di poter collaborare anche per la serie spin-off dedicata al suo personaggio e non vede l’ora che i fan possano vedere tutto ciò che è stato realizzato.