Le uscite Disney+ di Giugno 2020

Nel mese che segna l’inizio della bella stagione, Disney+ ha in serbo per tutti gli abbonati molte sorprese targate Marvel, Pixar e non solo! Disponibile in Italia dal 24 Marzo scorso, la nuova piattaforma di streaming online della Disney ha già dato prova di qualità, proponendo un catalogo eterogeneo con un’offerta adatta a diverse tipologie di spettatori, dai più piccoli fino ad arrivare agli adulti più nostalgici.

Vediamo nel dettaglio tutte le uscite Disney+ previste per Giugno 2020.

Serie Tv da vedere a Giugno su Disney+

Dall’acclamata serie The Mandalorian, ambientata nell’universo di Star Wars, arriva una docuserie che ne esplora i processi di realizzazione. A Giugno saranno disponibili su Disney+ tre nuovi episodi di Disney Gallery: The Mandalorian.Il sesto, il settimo e l’ottavo episodio avranno rispettivamente i seguenti titoli: Process, Score e Connection e saranno disponibili sulla piattaforma dal 5, 12 e 19 Giugno.

Il 5 Giugno sarà disponibile anche il finale di stagione di Encore!, un reality musicale condotto dall’attrice Kristen Bell. Sempre il 5 Giugno è in arrivo il sesto episodio di Il mondo Disney mai visto dal titolo Artemis Adventure, Taste of Disney, Runaway Railway. Il dodicesimo episodio di una delle serie diventate già di culto su Disney+, Il Mondo secondo Jeff Goldblum, sarà disponibile sempre dal 5 Giugno e tratterà il fantastico mondo dei gioielli. Be Our Chef – Magie in cucina, il coocking show ispirato al mondo Disney, che vede protagoniste cinque famiglie gareggiare a suon di ricette Disney, arriverà sulla piattaforma il 5 Giugno con la puntata numero undici. Il 26 Giugno sarà, po, la volta della sit-com Sonny Tra le Stelle.

Film in uscita a Giugno su Disney+

Il 12 Giugno arriva uno dei film più attesi, Artemis Fowl, lungometraggio ispirato ai primi due libri dell’omonima saga scritta da Eoin Colfer di genere fantasy. Lo stesso giorno sarà disponibile anche Percy Jackson e Gli Dei dell’Olimpo: Il Mare dei Mostri e Toy Story of Terror.

Il 19 Giugno, invece, arriverà su Disney+ X Men: Dark Phoenix, film Marvel dedicato a uno dei più amati personaggi dei fumetti sui mutanti, ispirato alla saga della Fenice Nera. Il 26 Giugno sarà la volta de Gli Incredibili 2, lo stesso giorno potremo guardare anche Frozen 2: Dietro le Quinte, un documentario che ci permetterà di esplorare i segreti della realizzazione del film di animazione Frozen 2.