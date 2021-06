Sono state diffuse, seppur in modo parziale, le uscite Disney+ e Star di agosto 2021 fra cui l’arrivo della antologia animata What if… ed il live action Crudelia con Emma Stone (di cui potere recuperare la nostra recensione).

Potete vedere tutti i contenuti Disney, Star, Marvel, Star Wars e National Geographic in esclusiva su Disney Plus. Per abbonarvi alla piattaforma potete cliccare qui.

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo!

Le uscite Disney+ e Star di agosto 2021

Le uscite Disney+ di agosto 2021

What if?… Stagione 1 – TBA

What If?… è la prima serie animata ad essere ambientata nell’MCU. Come si evince dal titolo, saranno raccontate storie alternative, tra cui Peggy Carter che diventa Captain Bretagna, T’Challa che prende il ruolo di Star-Lord e Steve Rogers con indosso il costume di un proto Iron Man.

The Chi Stagione 4 – dal 6 agosto

Godfather of Harlem Stagione 2 – dal 13 agosto

FF Comedy Kenny Smith Stagione 1 – dal 13 agosto

Elena, diventerà presidente Stagione 2 – dal 20 agosto

Reservation Dogs Stagione 1 – dal 20 agosto

Growing Up Animal Stagione 1 – dal 20 agosto

That one word – Feyenoord Stagione 1 – dal 27 agosto

Vacation Friends Stagione 1 – dal 27 agosto

Olaf’s Retelling Stagione 1 – dal 27 agosto

Crudelia – dal 27 agosto

Estella (nome di origine di Crudelia) è una giovane truffatrice nonché una ragazza brillante e ambiziosa, decisa a sfondare nel mondo della moda come fashion designer. La ragazza si avventura per le strade della città in compagnia di due ladri dilettanti che adorano il suo lato malvagio. Molto presto Estella viene notata dalla baronessa von Hellman (Emma Thompson), direttrice di una prestigiosa casa di moda, una donna straordinariamente elegante e raffinata. L’incontro tra le due tuttavia darà luogo a una serie di eventi in cui il lato oscuro, cattivo e vendicativo di Estella prenderà il sopravvento trasformandola nella Crudelia che tutti conosciamo.

In attesa delle uscite ufficiali di agosto, recuperate le novità in arrivo a giugno 2021 su Disney+ con il nostro articolo dedicato.

Le uscite Star di agosto 2021

9-1-1: Lone Star Stagione 1 & 2 – dal 6 agosto

American Dad Stagione 11/16 – dal 6 agosto

Big city green – Stagione 2 – dal 6 agosto

Notorious B.I.G. – dal 6 agosto

Up Close and Personal – dal 6 agosto

Romy and Michelle’s Hight School Reunion – dal 6 agosto

Criminal Minds: Suspect Behaviours Stagione 1 – dal 13 agosto

Tolkien – dal 13 agosto

Il regno del fuoco – dal 13 agosto

Mio cugino Vincenzo – dal 13 agosto

Beaches – dal 13 agosto

Snowfall Stagione 1/4 – dal 20 agosto

The Aviator – dal 20 agosto

Green Card – Matrimonio di convenienza – dal 20 agosto

La grande promessa – dal 20 agosto

Single Parents Stagione 1 & 2 – dal 27 agosto

Joy – dal 27 agosto

Music Graffiti – dal 27 agosto

Su e giù per Beverly Hills – dal 27 agosto