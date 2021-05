Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini DC Italia del 13 Maggio 2021. Il volume antologico Robin: Speciale 80° Anniversario, che festeggia appunto gli 80° anni del Ragazzo Meraviglia, Batman 23 con il penultimo capitolo dell’arco narrativo Joker War

Le uscite Panini DC Italia del 13 Maggio 2021

JOHN CONSTANTINE, HELLBLAZER VOL. 2: LA VERSIONE MIGLIORE DI TE STESSO

Autori: Simon Spurrier, Aaron Campbell, Matías Bergara

17×26, B., 168 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: John Constantine, Hellblazer (2019) #7/12

John Constantine è di nuovo a Londra, immerso nei suoi consueti affari. La sua avventura continua, oscura e contorta, tra pinte di Guinness e fumo di sigaretta…

Tra marinai, sirene e gente dal sangue blu, le abilità di Hellblazer sono molto richieste! Un nuovo, inquietante capitolo nella vita di Constantine firmato da Si Spurrier, Aaron Campbell e Matías Bergara.

ROBIN: SPECIALE 80° ANNIVERSARIO

Autori: Tom King, James Tynion IV, Mikel Janin, Chuck Dixon, AA.VV.

18,23×27,7, C., 112 pp., col., • Euro 18,00

Contiene: Robin 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular (2020) #1

Un volume speciale per festeggiare gli ottant’anni della celebre spalla del Cavaliere Oscuro! Robin ha esordito al fianco di Batman nel 1940, e da allora rappresenta per lui un alleato irrinunciabile nella lotta al crimine! Da Dick Grayson a Jason Todd, da Tim Drake a Damian Wayne… un team creativo formato da autori straordinari celebra tutti i Ragazzi Meraviglia dell’Universo DC!

BATMAN 23

Autori: James Tynion IV, Jorge Jiménez, Steve Orlando, Greg Smallwood, AA.VV.

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #99, DC’s Crimes of Passion (2020) #1

Joker War si avvia al gran finale! Tutto è cambiato, e Batman sa che per sopravvivere dovrà fare affidamento sui propri alleati. Un aiuto fondamentale verrà dal suo partner originale: Dick Grayson! Ma l’ex Robin riuscirà a ritrovare i suoi ricordi per tempo e unirsi così alla battaglia? Inoltre, tre storie con Nigthwing, Batgirl e Slam Bradley!

Plunge: Sotto il Mare

Autori: Stuart Immonen, Joe Hill

17×26, 168 pp., col., cartonato • Euro 24,00

Contiene: The Plunge (2020) #1/6

Nel 1983, la nave per le trivellazioni Derleth scomparve nei pressi del circolo polare artico… ma ora, decenni dopo, giunge una sua richiesta di soccorso.

In seguito all’identificazione del segnale nello Stretto di Bering, la compagnia petrolifera invia una squadra di salvataggio per scoprire cosa stia succedendo… e i risultati dell’indagine sono terrificanti! Un viaggio nell’orrore in stile anni 80 firmato da Joe Hill e Stuart Immonen!

Aquaman: Profondità Marine

Autori: Steve Orlando, V Ken Marion, Daniel Sampere

17×26, 176 pp., col., cartonato • Euro 21,00

Contiene: Aquaman: Deep Dives (2020) #1/9

Re di Atlantide, eroe della Justice League, compagno premuroso. Aquaman è tutto questo e molto di più, come dimostrano queste storie speciali! Un volume ricco di avventure inedite con protagonisti Arthur Curry e i suoi alleati. Ospiti speciali: Mera, Tempest, Black Manta e tanti altri ancora!

Young Justice 3 – Soldati e Signori della Guerra

Autori: John Timms, David F. Walker, Brian Michael Bendis, Scott Godlewski, AA.VV.

17×26, 208 pp., col., brossurato • Euro 18,00

Contiene: Young Justice (2019) #13/20

Superboy è scomparso (sì, di nuovo!), e la Young Justice non sa che si trova nel mondo fantasy di Skartaris. Riusciranno i suoi amici a trovarlo prima che Warlord gli faccia fare una brutta fine? Azione, dialoghi brillanti e colpi di scena per il volume conclusivo della serie ammiraglia dell’etichetta Wonder Comics! Con la partecipazione dei guest artist Mike Grell e Michael Avon Oeming!

Justice League: Libertà e Giustizia

Autori: Alex Ross, Paul Dini

25.5×35.5, 128 pp., col., cartonato • Euro 24,00

Contiene: JLA: Secret Origins #1, JLA: Libery and Justice #1

La Justice League contro un nemico invisibile: un virus letale! In un unico volume in formato gigante,due imperdibili graphic novel. Testi dello sceneggiatore della serie animata di Batman e magnifici dipinti dell’artista di Kindom Come. Inoltre: le origini dei membri della Justice League!

Nightwing 11 – Joker War

Autori: Dan Jurgens, Ronan Cliquet, Ryan Benjamin

17×26, 120 pp., col., brossurato • Euro 13,00

Contiene: Nightwing (2016) #70/74

La saga Joker War approda sulle pagine di Nightwing! A causa delle manipolazioni della Corte dei Gufi, Ric Grayson è in bilico fra due identità… ma perché ha deciso di tornare a Gotham City? E cosa vuole da lui il Principe Pagliaccio del Crimine? Nightwing è destinato ad allontanarsi irrimediabilmente da Batman?

DC Classic Bronze Age: I Coraggiosi e gli Audaci 2

Autori: Ross Andru, Bob Haney, Jim Aparo, Neal Adams, AA.VV.

17×26, 296 pp., col., cartonato • Euro 28,00

Contiene: The Brave and the Bold #86/109

Tornano le avventure di Batman degli anni 70! Una lunga serie di incontri speciali tra l’Uomo Pipistrello e i più celebri eroi DC… e con altri volti meno noti! Con la partecipazione di Deadman, Wonder Woman, Flash e dei Teen Titans! Un recupero eccezionale con storie firmate da autori del calibro di Neal Adams, Ross Andru, Dennis O’Neil, Bob Haney e Jim Aparo!

