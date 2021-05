Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini DC Italia del 27 Maggio 2021. Da segnalare la conclusione delle serie in spillato con protagonista Harley Quinn e il volume antologico dedicato a Lanterna Verde (recuperate il nostro articolo con i fumetti essenziali di Lanterna Verde).

FABLES VOL. 2: LA FATTORIA DEGLI ANIMALI

Autori: Bill Willingham, Mark Buckingham

17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Fables (2002) #6/10

Una rivoluzione è alle porte! Da quando sono fuggite dalle Terre Natie a causa dell’Avversario, le fiabe non umane vivono in un luogo isolato noto come la Fattoria… ma non tutti sono d’accordo con questa collocazione, e Bianca Neve sta per assistere a eventi inattesi e incredibili! Continua la raccolta in volume della storica serie di Bill Willingham!

Sweeth Tooth: Il Ritorno

Autori: Jeff Lemire, Jose Villarubia

17×26, C., 152 pp., col., • Euro 18,00

Contiene: Sweet Tooth: The Return (2020) #1/6

Un mondo diviso. Un pianeta che molto tempo fa ha affrontato la devastazione. E al centro di tutto, un bambino. Sono trascorsi degli anni da quando Gus ha vissuto le sue avventure e ha trovato qualcuno che lo accettasse… e ora tutto sta per ricominciare! Il premio Eisner Jeff Lemire torna a scrivere il personaggio che l’ha reso celebre per un sequel ancor più distopico. Una storia autoconclusiva che prende gli elementi di Sweet Tooth e li mescola per proporre qualcosa di familiare ma di completamente diverso!

CAVE CARSON HA UN OCCHIO CIBERNETICO: SOTTO COPERTURA

Autori: John Rivera, Gerard Way, Michael Avon Oeming

17×26, C., 344 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: Cave Carson Has a Cybernetic Eye (2016) #1/12

Cave Carson è stato un avventuriero impegnato in mille e più missioni sulla Terra. In seguito ha messo su famiglia, ma le cose non sono andate come sperava… Senza contare le sue recenti allucinazioni: sono frutto della sua mente o del suo misterioso occhio cibernetico? Il ritorno in salsa DC Young Animal del personaggio creato nella Silver Age! La serie completa in un volume unico!

BATMAN VOL. 7: IL MATRIMONIO

Autori: Tom King, Mikel Janín, Tony S. Daniel, AA.VV.

17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Batman (2016) #45/50, DC Nation #0

Batman e Catwoman: avversari, alleati, amanti. Finalmente i due hanno dichiarato i propri sentimenti… e Gotham City è pronta per il matrimonio del secolo! Peccato che i guai siano all’orizzonte, grazie a Booster Gold e, soprattutto, Joker!

IL GRANDE LIBRO DI LANTERNA VERDE

Autori: AA.VV.

18,3×27,7, C., 400 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: All-American Comics (1939) #16, Showcase (1956) #22, Green Lantern (1960) #7, 9, 59, 76, 87, 128, 201, Tales of The Green Lantern Corps Annual #2, Green Lantern (1990) #48, 50, 100, Green Lantern Secret Files & Origins 2005, Green Lantern: Rebirth (2004) #4, Green Lanterns (2016) #15, The Green Lantern (2019) #1

Per diventare un membro del Corpo delle Lanterne Verdi bisogna saper vincere le proprie più grandi paure! Una selezione di diciotto storie dal 1940 a oggi per celebrare la leggenda di Lanterna Verde! Dalle prime avventure di Bill Finger e Martin Nodell fino alle più recenti di Grant Morrison e Liam Sharp! Un comparto redazionale senza precedenti, per raccontare i tanti eroi che hanno indossato l’Anello del Potere!

HELLBLAZER: ASCESA E CADUTA 2

Autori: Tom Taylor, Darick Robertson

21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Hellblazer: Rise and Fall (2020) #2

Constantine è già stato nei guai in passato, ma questa volta si è messo contro il Diavolo in persona! Un infido demone scava nel passato di John, mentre i raccapriccianti “omicidi degli angeli” scuotono Londra. Inoltre: il team-up più improbabile che si sia mai visto da qui all’inferno! Tom Taylor e Darick Robertson firmano una storia di Hellblazer dal forte sapore classico!

WONDER WOMAN 12

Autori: Steve Orlando, Jesus Merino, Emanuela Lupacchino

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #757/758

Warmaster ha portato a termine il suo piano per distruggere Wonder Woman. Ma Diana ha un’alleata: Donna Troy combatte al suo fianco! Sarà abbastanza per affrontare i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse… oppure l’era delle Amazzoni sta per giungere alla fine?

AQUAMAN 12

Autori: Kelly Sue DeConnick, Miguel Mendonça

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Aquaman (2016) #64

È il momento dello scontro finale per il trono di Atlantide! Aquaman e Mera contro Orm e il suo esercito! Una battaglia filosofica tra due concetti di governo che sfocia in una lotta fisica all’ultimo sangue! La prima parte del gran finale della gestione firmata Kelly Sue DeConnick!

BATMAN 24

Autori: James Tynion IV, Jorge Jiménez, Guillem March, Carlo Pagulayan

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #100

La cataclismatica conclusione di Joker War tratta dal numero 100 di Batman! Lo scontro finale atteso da oltre 80 anni, con un risultato che cambierà la vita di Gotham City per anni a venire! Inoltre, nuovi, sinistri criminali e potenziali eroi si affacciano sulla scena… Tre storie a fumetti dalla run campione d’incassi negli Stati Uniti!

Batman: La Città del Crimine

Autori: Ramon Bachs, David Lapham

17×26, C., 296 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Detective Comics (1937) #800/808, #811/814

HARLEY QUINN 12

Autori: Sam Humphries, Nicola Scott, Sami Basri, Emanuela Lupacchino, AA.VV.

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Harley Quinn (2016) #75

Lo sceneggiatore Sam Humphries conclude il suo ciclo di storie dedicato ad Harley Quinn con un’avventura ricca di guest star! È il giorno del compleanno dell’Arlecchina del crimine, e i suoi amici si sono riuniti per festeggiarla… ma i guai, come di consueto, sono dietro l’angolo! Le spumeggianti avventure di Harleen vanno in pausa e tornano fra qualche mese!

