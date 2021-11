Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dall’8 al 14 novembre 2021. Da segnalare il nono speciale a colori di Dragonero, mentre fra i volumi da libreria la strenna dedicata a Tex e il nuovo volume del Commissario Ricciardi.

Trovate le novità Sergio Bonelli Editore di novembre 2021 in questo nostro articolo dedicato.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dall’8 al 14 novembre 2021

09 novembre

MORGAN LOST SCREAM NOVELS 5 – IL RE DELLE MOSCHE

di Chiaverotti Claudio, Assirelli Nicolò, De Tommaso Fabrizio (copertina)

17×23, b/n, 64 pagine, B.

Un feroce assassino lascia tra i denti delle sue vittime le fotografie in bianco e nero di donne sconosciute. Il killer indossa una maschera da maiale con occhi malvagi cucita in tela rattoppata, come il Re delle mosche di una fiaba nera dei Balcani: il Signore della paura, con il corpo brulicante di insetti…

DRAGONERO IL RIBELLE 25 – IN CAMMINO VERSO IL NULLA

di Barbieri Luca, Porcaro Salvatore, Massacci Alex, Pagliarani Gianluca (copertina)

16×21, b/n, 96 pagine, B.

Dopo la liberazione di Nahim è necessario rinsaldare le vecchie alleanze, per sferrare con potenza un attacco all’impero di terrore creato da Leario. Dopo un primo contatto di Gmor con i nobili dell’Enclave dei Grandi Laghi, è ora il momento per Dragonero di concludere le trattative e trovare un accordo. Ma nel concilio manca una vecchia amica di Ian: Sheda. Qual è la ragione della sua assenza? Corrono voci di una terribile minaccia per la sua casata e la vita stessa della donna… sarà più forte la voce del dovere, che imporrebbe a Ian di trattenersi al concilio, o quella dell’amicizia, che lo spinge invece a correre in soccorso di Sheda?

10 novembre

MARTIN MYSTÈRE 381 – TUTTA LA VERITÀ

di Mainardi Alessandro, Orlandi Alfredo, Alessandrini Giancarlo (copertina)

16×21, b/n, 96 pagine, B.

Giunto in Scozia insieme a Java alla ricerca di risposte e a una “cura” per Diana, il Detective dell’Impossibile si ritrova in un ambiente reticente e poco disposto a fornire informazioni. L’unica persona che potrebbe saperne di più è morta in circostanze mysteriose. Solo Thomas “il rimatore” conosceva la verità?

11 novembre

TEX – MATADOR!

di Boselli Mauro, Capitanio Aldo, Villa Claudio (copertina), GFB Comics (colori)

22×31, colore, 240 pagine, C.

Mentre il giovane matador Rafael Guerrero attende di affrontare nell’arena il feroce toro Huracán, i fratelli Montoya, possidenti crudeli e senza scrupoli, lo aspettano al varco per ucciderlo, per la colpa di aver messo gli occhi sulla loro sorella Elvira. Ma a Guadalupe, nel rovente Messico, ci sono anche Tex e Carson in visita all’amico Montales. Quando il piombo caldo inizia a fischiare e a colpire persone innocenti, i due pards entrano in partita per ristabilire la giustizia, in questa epica e tesa avventura a sud del Rio Grande, tra corride, amori contrastati, sparatorie e cavalcate selvagge! Contiene gli episodi “Matador!” e “La collera di Montoya”.

LE STORIE 109 – IL CAVALIERE NERO

di Bonelli Gianluigi, EsseGesse

16×21, b/n, 128 pagine, B.

Mantenere l’ordine non è facile come sembra, lungo le tortuose ferrovie del selvaggio West. Ma quando a impugnare la Colt è un inflessibile tutore della legge come Frisco Smith, tutto finirà col prendere il binario giusto!

IL COMMISSARIO RICCIARDI – ANIME DI VETRO

di De Giovanni Maurizio, Falco Claudio, Siniscalchi Luigi, Bigliardo Daniele (copertina), Preziosi Giovanni, Ianniello Giusy, Zagaria Carmelo (colori)

19.5×26, colore, 192 pagine, C.

L’avvocato Ludovico Piro è stato trovato morto nel suo studio. Del delitto si autoaccusa il conte Romualdo di Roccaspina, ma la moglie Bianca è convinta della sua innocenza e chiede al commissario Ricciardi di riaprire un caso ormai archiviato da mesi. Cosa ha spinto Romualdo a confessare il crimine? Perché la polizia segreta fascista ha deciso di sorvegliare da vicino Ricciardi? Quali “anime di vetro” può frantumare un amore impossibile?

12 novembre

SPECIALE DRAGONERO 9 – I FIGLI DEL MITO

di Enoch Luca, Cucina Cristiano, Riccardi Vincenzo, Saviane Martina, Fabrizio Simona, Riccardi Vincenzo (colori), Pagliarani Gianluca (copertina)

16×21, colore, 128 pagine, B.

Sono terribili e feroci, e forse mai esistiti: sono gli animali fantastici che popolano l’Erondàr, creature figlie del mito, selvagge e terribili. Gmor, nel corso della propria avventurosa vita, ne ha affrontate alcune, riuscendo a sopravvivere: in che modo? Per scoprirlo è necessario leggere le cronache che l’anziano orco diligentemente redige e che narrano di quattro pericolosissimi incontri, avvenuti in altrettanti momenti della sua vita: quattro bestie, quattro sguardi a un mondo feroce e primordiale, dove sopravvive il più forte.

13 novembre

ZAGOR CLASSIC 33 – LO SPIRITO DEL LAGO

di Nolitta Guido, Ferri Gallieno, GFB Comics (colori)

16×21, b/n, 80 pagine, B.