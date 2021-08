Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 25 agosto 2021. Da segnalare ONE PIECE 98 CELEBRATION EDITION, DRAGON BALL SUPER 14, DRAGON BALL COLLECTION 6 e CONAN IL CIMMERO 10 – OMBRE A ZAMBOULA.

Potete visionare le novità previste ad agosto 2021 targate Star Comics grazie al nostro articolo dedicato.

Le uscite Star Comics del 25 agosto 2021

ONE PIECE 98 CELEBRATION EDITION

di Eiichiro Oda

11,5×17,5, B., b/n, 192 pp, € 6,90

Con sovraccoperta in pvc e maxi poster. Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! Mentre divampa lo scontro finale sull’Isola degli Orchi, Yamato, progenie di Kaido, esprime la volontà di combattere al fianco di Rufy. Nel frattempo l’Imperatore a capo dei Pirati delle Cento Bestie, tra lo sgomento dei presenti, illustra la vera natura del progetto per la Nuova Onigashima: insieme a Big Mom intende far precipitare il mondo nel terrore!

DRAGON BALL SUPER 14

di Akira Toriyama

11,5×17,5, B. con alette, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 4,50

LA SAGA PIÙ FAMOSA AL MONDO TORNA CON STORIE INEDITE E SPETTACOLARI! Ora che ha ottenuto un nuovo potere, Vegeta è una persona nuova. Tornato sulla Terra per prendersi la rivincita, con la tecnica della scissione forzata dello Spirito comincia a frazionare le energie di Molo, ma anche quest’ultimo ha un asso nella manica… Si tratta di Seven-Three, e non è un semplice backup!

DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME 4

di Gosho Aoyama , Takahiro Arai

12.8×18, B. con sovraccoperta, B/N, 160 pp, € 5,50

SCOPRIAMO LA VITA QUOTIDIANA DELL’UOMO DALLE MOLTEPLICI IDENTITÀ. Nella vita dell’uomo con tre facce, ogni giorno è un’avventura… I nostri amici sono rimasti chiusi nel magazzino di una scuola: ce la farà Amuro a uscire da lì e a portare in salvo i ragazzini che si trovano con lui?! Sarà poi il turno di un po’ di attività fisica: esercitazioni di judo, atletica, sprint sulle scale e molto altro!

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN 3

di Keiko Iwashita

11,5×17,5, B. con sovraccoperta, b/n, 176 pp, con sovraccoperta, € 5,50

LA COMMEDIA SENTIMENTALE SHOJO PIÙ ATTESA ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA! Miko si è ormai abituata alla vita nella share house, ma il sentimento che prova per Matsunaga-san diventa sempre più forte, complicando parecchio le cose. Da un lato, infatti, lui le ha detto che la considera come una “di famiglia”, lasciandola interdetta, ma allo stesso tempo, la sera in cui non l’ha vista rientrare all’orario stabilito, si è precipitato a cercarla e, stringendola forte a sé, le ha sussurrato: “Lascia che mi preoccupi per te”. Insomma, la povera Miko non sa più cosa pensare!

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 28

di Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B., b/n, 192 pp, € 4,50

UN’INCREDIBILE AVVENTURA FANTASY ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO. Dopo che Yona e i Quattro Draghi hanno salvato la Tribù del Fuoco dall’attacco dell’Impero Kai, la notizia della loro esistenza si diffonde rapidamente tra la gente del posto, che nutre da sempre una profonda fede nei confronti del re Hiryu. Le voci su quanto accaduto giungono però anche alle orecchie di Suwon e Keishuk… Grazie a Taejun, Yona e compagni hanno trovato momentaneamente rifugio nel palazzo di Saika, ma il loro riposo viene ben presto interrotto dal consigliere del re, venuto in visita proprio in quel luogo…

MARS NEW EDITION 5

di Fuyumi Soryo

12,4×18, B. con sovraccoperta, b/n, 328 pp, con sovraccoperta, € 8,00

Kira, dopo aver perdonato il patrigno che l’ha violentata, è tornata a vivere sotto il suo stesso tetto. Rei non riesce a darsi ragione della sua scelta e, in preda alla rabbia, decide di dirle addio per sempre. Dopo la rottura, i due ragazzi, feriti e soli, precipitano entrambi in una cupa disperazione…

OROCHI 4

di Kazuo Umezz

15×21, B. con sovraccoperta, b/n e col., 328 pp, con sovraccoperta, € 15,00

UN NUOVO, INQUIETANTE CAPOLAVORO DEL BRIVIDO DEL MAESTRO KAZUO UMEZZ. A causa della cecità, Keiko ha sviluppato un olfatto e un udito straordinari. Così, quando un uomo viene ucciso da un misterioso inseguitore proprio dentro casa sua, lei riesce a percepire le particolarità dell’assassino dal suo odore e dal rumore dei suoi passi. Ma da chi stava scappando la vittima? Incuriosita da questa strana vicenda, Orochi decide di osservare da vicino la ragazza e quello che le accade…

DRAGON BALL COLLECTION 6

di Akira Toriyama

11,5×17,5, B., b/n, – pp, € 25,80

L’INTERA SAGA DI DRAGON BALL EVERGREEN EDITION IN COFANETTO! Un’occasione imperdibile per tutti i giovani lettori che non hanno ancora avuto l’opportunità di leggere un manga che ha letteralmente fatto storia! Contiene “Dragon Ball Evergreen Edition” voll. 31-36.

CONAN IL CIMMERO 10 – OMBRE A ZAMBOULA

di Gess

21×28, C., col., 64 pp, € 14,90

Crocevia di credenze, lingue e culture, la mitica città di Zamboula è anche teatro di molte leggende oscure. Conan è stato avvertito dei pericoli della casa di Aram Baksh: si dice che la maggior parte degli stranieri che vi soggiornano scompaia in circostanze oscure: ma è proprio lì che il cimmero ha deciso di passare la notte! Sollevando il velo sui misteriosi casi di rapimento, Conan scoprirà un altro segreto ancor più terribile, legato all’intera città di Zamboula…

