L’editor Jordan D. White spiega perché Jonathan Hickman ha lasciato gli X-Men

In questi giorni in America è appena uscito il primo numero di Inferno, il nuovo arco narrativo che coinvolgerà tutte le testate dell’universo degli X-Men, e come ormai è noto da tempo si tratterà dell’ultimo atto scritto da Jonathan Hickman. Lo sceneggiatore ha infatti annunciato diverso tempo fa che abbandonerà la gestione di tutte le testate mutanti dopo Inferno, per concentrarsi non solo su progetti personali ma anche sul nuovo lavoro in casa Marvel. A contestualizzare ancora meglio il tutto ci ha pensato Jordan D. White, editor Marvel, in una recente intervista.

Jordan D. White, editor Marvel, spiega perché Jonathan Hickman ha lasciato gli X-Men

L’editor di casa Marvel Jordan White è stato di recente intervistato da AIPTComics, occasione in cui ha potuto raccontare i retroscena della lavorazione delle testate mutanti dirette da Jonathan Hickman e parlando anche riguardo alle motivazioni che hanno spinto lo sceneggiatore ad abbandonarla.

White ha subito dichiarato di essere stato al corrente della decisione di Hickman da diverso tempo. Tutto lo sviluppo del progetto legato alle testate mutanti avveniva in funzione degli stessi eventi che venivano raccontati sulle loro pagine. Non ci sono stati screzi tra Hickman e Marvel riguardo alle volontà di condurre le trame: le idee di Hickman sono molto apprezzate da Jordan White stesso e dai vertici Marvel, e anche i suoi suggerimenti su cosa andasse fatto e cosa invece era da evitare sono stati tenuti in grande considerazione. Un esempio è la suddivisione di tutto il progetto: inizialmente, si pensava di procedere per annata, con un “anno uno“, “anno due“, ecc… Ma Hickman ha suggerito che, non sapendo quanto tempo sarebbe trascorso tra di essi non sarebbe stato corretto dividerli così, optando invece per raccontare in “atti“.

Benchè Hickman abbia deciso di fare un passo indietro, l’editor White ha confermato che sta ancora collaborando insieme a tutto il team, partecipando agli “X-Summit” (le riunioni tra gli scrittori delle serie X-Men), aiutando a definire aspetti e sviluppi del futuro delle serie. Riguardo ad Inferno, ha anche aggiunto che inizialmente il mini-evento avrebbe dovuto avere un altro nome, che è stato successivamente scelto per uno dei prossimi punti delle trame mutanti. Ma tutti sapevano che, questo punto della storia, sarebbe stato il momento in Hickman avrebbe fatto un passo indietro. Ciò che accadrà in Inferno avrà però delle ripercussioni lungo tutto il progetto futuro.

White ha voluto nuovamente sottolineare che il tutto è avvenuto nella più totale tranquillità e soddisfazione di entrambe le parti, con Hickman tutt’ora molto entusiasta di tutto ciò che è stato fatto e di ciò che accadrà nelle prossime settimane. Attualmente, le riunioni a cui gli scrittori delle testate mutanti stanno partecipando, e che stanno includendo anche nuovi membri nel team di lavoro, copriranno i prossimi tre anni di sviluppi per tutte le testate coinvolte.

Il primo numero di Inferno è uscito nelle fumetterie americane lo scorso 29 Settembre.