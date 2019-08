Legion of Super-Heroes: Brian Bendis rivela i personaggi

Brian Michael Bendis, coinvolto in uno dei progetti più ambiziosi da quando è entrato nel mondo di DC Comics, ha recentemente svelato la lista completa di tutti i personaggi che faranno parte di Legion of Super-Heroes: Millennium. Nel corso del famoso talk show Late Night with Seth Meyers, Brian Michael Bendis ha ampiamente parlato dell’arrivo della miniserie e, a quanto pare, lungo il suo cammino Bendis si troverà a lavorare fianco a fianco con Jim Cheung, Nicola Scott, Andrea Sorrentino, Jeff Dekal, Dustin Nguyen e Andrè Araujo.

Però, una delle curiosità più grandi che “tormentano” i fan più accaniti riguarda i nomi dei personaggi che saranno protagonisti di questo importante progetto. A questa curiosità ha risposto direttamente il conduttore del famoso talk show, Mike Shoemaker, il quale ha condiviso un immagine su Twitter che lascia ben pochi dubbi. Ecco le parole del conduttore:

Because we love comic books here at ⁦@LateNightSeth⁩ tonight we have one of the greats. ⁦@BRIANMBENDIS⁩ is back and he debuts some new #Legion art. Also seth and I did a podcast with him and I got to nerd out. pic.twitter.com/X2OZfK43CV

— Mike Shoemaker (@shoemakermike) July 25, 2019