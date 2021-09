LEGO e Adidas portano a Milano Riccardo Zangelmi e Ghemon

LEGO e adidas, nell’ambito del progetto artistico e creativo (del quale vi abbiamo già parlato in questo nostro articolo) realizzato per celebrare il lancio della nuova adidas Originals Superstar, hanno organizzato tre eventi che, a partire da domani 9 settembre e fino a domenica 12 settembre, vedranno il LEGO Certified Store di Milano San Babila trasformarsi in un palcoscenico per due grandi artisti.

Si parte domani (e si prosegue fino a sabato 11 settembre) con Riccardo Zangelmi, il primo ed unico LEGO Certified Professional Italiano che, reduce dalla fantastica esperienza di aver realizzato il modello in scala 1:2 del mars rover Perseverance commissionatogli direttamente dal Dipartimento di Stato americano e realizzato in stretta collaborazione con il team NASA che sta gestendo la missione su Marte del Perseverance reale, dalle 11.00 alle 19.00 di ogni giorno costruirà dal vivo il modello bigsize dell’adidas Originals LEGO Superstar. Una volta ultimata, sarà una vera e propria opera d’arte di 45 kg che verrà realizzata utilizzando 30.000 mattoncini e che l’artista personalizzerà con dettagli celebrativi dell’Italia. Riccardo non è la prima volta che si esibisce e si cimenta in una maratona di live building: molti milanesi (e non solo) ricorderanno infatti certamente la sua costruzione dal vivo del modello a grandezza (quasi) naturale di un orso polare presso la galleria del centro commerciale di Citylife (Milano), nell’ambito di una iniziativa congiunta tra LEGO e National Geographic.

Si prosegue poi domenica 12 settembre alle ore 17.00, sempre presso il LEGO Store di San Babila, dove avrà luogo il Meet&Greet con Ghemon, il cantante e performer reduce dal grande successo del suo tour “E VISSERO FERITI E CONTENTI TOUR 2021”. L’evento è aperto a tutti: all’ingresso il personale apposito gestirà il flusso per evitare assembramenti e garantire la distanza di sicurezza. L’eclettico cantante, già a luglio era entrato a far parte della squadra artistica chiamata a raccolta da LEGO, per rendere il progetto dedicato al lancio del set LEGO #10282 adidas Originals Superstar ancora più speciale. Lo ricordiamo infatti nel video girato per l’occasione, in cui si esibisce nel brano “Difficile”, contenuto nel suo nuovo album “E vissero feriti e contenti”, mettere in campo tutta la sua fantasia per creare la sua versione personalizzata del set LEGO adidas Originals Superstar. Qui di seguito il video dell’esibizione postato sul profilo ufficiale Instagram di LEGO Italia:

Il brano “Difficile” è traccia #6 del suo ultimo album “E vissero feriti e contenti” (» Clicca qui per comprarlo su Amazon).

Ai due eventi si aggiunge l’iniziativa che chiama a raccolta tutti i fan del mattoncino e dello stile urbano e della street art con il concorso “Vinci l’esclusiva street art LEGO Superstar”: dal 10 al 26 settembre, acquistando il set adidas Originals LEGO® Superstar, si avrà la possibilità di vincere l’opera firmata dall’artista torinese Francesca Nigra alias Nice And The Fox e un modellino in mattoncini dell’iconica sneakers personalizzato dalla street artist stessa. Partecipare è semplicissimo: a seguito dell’acquisto di un set LEGO® adidas Originals Superstar (10282), basterà registrarsi sul sito https://rebuiltbyoriginals.it e seguire le istruzioni.

Nice And The Fox è una dei 7 artisti emergenti coinvolti per trasformare le vetrine del LEGO store in Piazza San Babila e del negozio adidas in Corso Vittorio Emanuele in musei metropolitani grazie alle bellissime tele realizzate. Le opere, nelle quali è stata raffigurata la scarpa Superstar secondo la visione di ogni artista, sono state inoltre esposte nei principali campi da basket milanesi, insieme ai modellini personalizzati in mattoncini degli street artist (evento del quale vi abbiamo già parlato in questo nostro articolo).