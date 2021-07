LEGO e adidas portano la street art in giro per Milano

Quando due aziende leader in termini di creatività come lo sono LEGO e adidas si incontrano e collaborano, possiamo aspettarci di tutto! L’ultima novità frutto della collaborazione tra le due aziende è un progetto artistico e creativo realizzato per celebrare il lancio della nuova adidas Originals LEGO Superstar (che sarà disponibile sia in versione adulti che per bambini) e della gemella in mattoncini del set LEGO #10282 adidas Originals Superstar.

Nel progetto sono stati coinvolti 7 artisti emergenti del mondo della street art per creare pezzi d’arte unici che diventeranno protagonisti di numerose attività per tutto il mese di Luglio. Andiamo a scoprire insieme i dettagli dell’iniziativa.

La Street Art arriva nel cuore di Milano con una mostra itinerante con 7 opere di altrettanti artisti emergenti per celebrare l’iconica sneaker adidas Superstar. Le vetrine del LEGO store di Piazza San Babila e quelle del negozio adidas in Corso Vittorio Emanuele vedranno esposte le interpretazioni artistiche di Nice And The Fox, Abel Bael, Howlers collective, Percy B, Nico Miyakawa e Guy Pitchon. Gli artisti si sono poi cimentati anche nella customizzazione del modellino LEGO Superstar, personalizzandolo con lo stile street style che più li rappresenta. Le tele e le versioni personalizzate del set LEGO si alterneranno di settimana in settimana tra i due negozi.









L’artista torinese Francesca Nigra, alias Nice And The Fox, ha dichiarato:

“Sono felice di partecipare a questo progetto creativo promosso da LEGO e adidas perché sono due brand mitici che hanno accompagnato la mia infanzia e la mia adolescenza”

Aggiunge Abel Bael, che dopo 12 anni di Art Direction e Advertising, ha lasciato il proprio lavoro per dedicarsi a una ricerca fondata sulla grafica, la comunicazione visiva e il simbolismo:

“Per me la street art rappresenta il punto d’incontro di tutti gli studi e tutti gli interessi che ho coltivato nel mio percorso, un linguaggio che è ancora capace di trasmettere messaggi e concetti. Lavorare con dei partner che hanno l’interesse e la sensibilità di dare voce e spazio ad artisti emergenti è per me motivo di grande soddisfazione”

Infine il commento di Percy B

“Giocattoli anni 80 e sneakers vintage compaiono nelle mie creazioni da sempre, perché la mia ricerca artistica si nutre di reminiscenze d’ infanzia, persistenza della memoria, processi identitari, decostruzioni”

e quello degli Howlers collective, ovvero Francesca Melina e Gioele Bertin

“Ringraziamo LEGO e adidas per averci coinvolto in questa iniziativa: la volontà è riportare al centro un sentimento di tolleranza mosso dalla consapevolezza dell’uguaglianza nelle differenze, un nuovo punto di conciliazione in grado di esaltare le specificità di ognuno nell’armonia-disarmonica del tutto”

L’artista italo-giapponese Nico Miyakawa ha commentato:

“LEGO ci ha coinvolti in modo unico, dandoci libertà nell’interpretare il progetto e creando l’atmosfera giusta per adattare il nostro stile al mondo dei mattoncini. Insieme al master builder di famiglia James Miyakawa siamo riusciti a portare palme e colori sulla Superstar, traendo ispirazione dalla street culture anni novanta, colori pop e campetti da basket sulla spiaggia”

Alla iniziativa è arrivato un contributo anche da oltre confine. Lo street artist Guy Pitchon, nato e cresciuto in Israele, a Tel Aviv, commenta:

“per questa collaborazione LEGO – adidas, ho tratto ispirazione da uno dei miei fotografi preferiti, Estevan Oriol, che documenta lo stile di vita del centro di Los Angeles animato dalle gang di strada, dai tatuaggi, dai graffiti, dall’hip hop e, naturalmente, dalle classiche auto low-rider americane. Il mio lavoro artistico è un omaggio a tutte queste intramontabili icone oldskool”

Alla iniziativa si accompagna anche un concorso di creatività, il cui testimonial è Ghemon, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021.

Nel video postato sul profilo ufficiale di LEGO Italia su Instagram

a supporto della iniziativa, l’artista interpreta il brano “Difficile”, traccia #6 del suo ultimo album “E vissero feriti e contenti” (» Clicca qui per comprarlo su Amazon). Tra i premi in palio, due biglietti VIP per il suo concerto a Segrate il 3 Settembre 2021.

Le informazioni sul tour

Dal 15 al 19 luglio, dalle 15.00 alle 21.00, l’esposizione esce in strada per ripercorrere le origini della sneakers Superstar: a bordo di un van customizzato le opere faranno il tour dei 5 principali campetti da basket di Milano.

Ecco le date:

15 luglio al Parco Vittorio Formentano

16 luglio nel Giardino Oriana Fallaci

17 luglio nei Giardini di Via Messina

18 luglio nei Giardini Muccioli

19 luglio presso il Parco La Spezia

In occasione delle singole tappe, gli artisti mostreranno le proprie creazioni: tele e modellino LEGO.

La cronologia della collaborazione

Prima è stata la volta della edizione speciale della adidas Originals ZX 8000, le nuove sneaker frutto della collaborazione tra i due brand e inserite nel contesto del progetto Adidas “A-ZX Series”, che porterà ad avere 26 esclusivi modelli che celebrano e proiettano nel futuro le sneaker ZX “Thousand Series”. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

Successivamente, le due aziende hanno lanciato una nuova linea di abbigliamento e calzature per bambini e bambine a marchio LEGO DOTS (» Clicca qui per vedere tutti i prodotti) e LEGO NINJAGO (» Clicca qui per vedere tutti i prodotti). Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

Più recentemente, è stata la volta di un altro modello esclusivo, i cui esemplari disponibili sono andati esauriti nel giro di pochi minuti. Parliamo delle adidas ULTRABOOST DNA X LEGO PLATES (vedi questo nostro articolo).

Infine, ad esclusione ovviamente della presentazione del set LEGO #10282 adidas Originals Superstar, è stata lanciata la nuova linea di sneaker monocromatiche adidas ZX 8000 Bricks (vedi questo nostro articolo).