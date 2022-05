Anticipato da LEGO a inizio anno con un teaser pubblicato sul profilo Twitter ufficiale e reso poi disponibile per l’acquisto il 28 gennaio, la data che celebra il compleanno del mattoncino (il brevetto del mattoncino come lo conosciamo oggi è stato depositato il 28 gennaio 1958), possiamo finalmente aggiungere il nuovo set LEGO Art #31205 Collezione Jim Lee Batman alla nostra collezione di mosaici. Inaugurata nel 2020 con i primi 4 mosaici dedicati ai Beatles, a Marilyn Monroe, a Iron Man e ai Signori dei Sith di Star Wars, nel corso del 2021 è stata arricchita dai mosaici dedicati a Harry Potter e alle quattro Case della Scuola di Magia di Hogwarts, e da quello del ritratto di Topolino e Minnie , oltre naturalmente al maestoso e imponente set del Planisfero (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo). Andiamo a scoprire insieme questo nuovo set LEGO Art?

LEGO Art #31205 Collezione Jim Lee Batman

Pubblicato da Jim Lee sul proprio profilo, il noto artista e autore di tantissime storie e tavole, il tweet spiega come per la scelta dei colori Jim Lee si sia fatto aiutare da Alex Sinclair, famoso colorista che collabora con Jim stesso da lungo tempo

Il set nel dettaglio.

Il set consente, con i suoi 4.167 pezzi, di costruire uno dei 3 ritratti dei leggendari personaggi dei fumetti DC Comics – Batman, The Joker o Harley Quinn – proprio come tutti gli altri set che lo hanno preceduto.

Unendo due copie del set, è possibile costruire il ritratto in formato landscape della coppia Batman-Batgirl, mentre unendo fra loro tre copie del set sarà possibile costruire il ritratto di Batman di grande formato e in orientamento portrait. Il mosaico risultante si completa con un elemento LEGO stampato con l’autografo di Jim Lee.

Chi è Jim Lee?

Jim Lee è uno dei più noti fumettisti USA. Dopo una lunga carriera in Marvel, DC Comics gli affida il rilancio di Batman e Superman. In particolare, per la testata del Cavaliere Oscuro disegna la saga Batman: Hush con i testi di Jeph Loeb, le chine di Scott Williams e i colori di Alex Sinclair, e il personaggio creato da Bob Kane torna a svettare in cima alla classifica dei comic più venduti negli USA. Per Superman, disegna invece For tomorrow.

Se oltre ad una sua opera in mattoncini, foste interessati ad arricchire la vostra biblioteca con alcune delle sue opere di carta, potreste valutare l’acquisto di DC Comics: The Art of Jim Lee Vol. 1 (» Clicca qui per acquistare il volume) e DC Comics: The Art of Jim Lee Vol. 2 (» Clicca qui per acquistare il volume).

Il mosaico di Elvis Presley

Il nuovo set non arriva però da solo sugli scaffali digitali e fisici dei negozi di tutto il mondo. E’ infatti accompagnato da un altro set LEGO Art, che come per la precedente tornata, ci porta nel meraviglioso mondo della musica. Se nel 2020 furono i Beatles a farsi in mattoncini, nel 2022 è The King, il Re del Rock: Elvis Presley.

LEGO Art #31204 Elvis Presley, il Re del Rock and Roll

Il set LEGO Art #31204 Elvis Presley, il re del Rock and Roll è composto da 3.445 pezzi ed è accompagnato da un podcast di quasi due ore associato all’immortale artista. Anche per questo nuovo mosaico, è prevista la possibilità di poter scegliere tra tre diversi ritratti di Elvis Presley nel corso della sua carriera, dagli esordi musicali fino al culmine del suo successo. Completa il set uno speciale elemento stampato con l’autografo di Elvis Presley. Acquistando e combinando 3 copie del set, sarà possibile come sempre realizzare un quarto mosaico di grande formato, che riproduce un fantastico ritratto in formato portrait di The King che suona l’inseparabile chitarra.

Gli altri set LEGO Art

Quali sono i soggetti usciti sinora? Rivediamoli insieme!

LEGO Art #31197 Andy Warhol’s Marilyn Monroe

E’ composto da 3.341 pezzi, consente di creare (uno per volta) i 4 elementi dell’opera di Andy Warhol. Volendo ricreare l’intera opera, occorrerà quindi comprare 4 copie del set. Il set include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) con interviste con Jessica Beck, il Curatore del Museo Andy Warhol e le storie di Blake Gopnik, Critico d’Arte e autore della biografia “Warhol”.

LEGO Art #31198 The Beatles

E’ composto da 2.933 pezzi, consente di creare (uno per volta) il ritratto di ciascuno 4 membri della band. Volendo quindi costruire i ritratti di tutti e 4 i membri della nota band e riprodurre così la custodia interna del loro mitico White Album in una quinta, grande immagine, occorrerà comprare 4 copie del set. Il set include un podcast di accompagnamento con interviste con il speaker radiofonico, giornalista ed esperto di Beatles Geoff Lloyd, con Samira Ahmed, storica fan dei Beatles e le storie di Nish Kumar, comico, presentatore televisivo e fan dei Beatles.

LEGO Art #31199 Iron Man – Marvel Studios

E’ composto da 3.167 pezzi, consente di costruire tre diverse immagini dell’eroe Marvel con indosso altrettante versioni dell’Armatura, che possono essere combinate (acquistando 3 copie del set) per creare un ritratto finale di Iron Man di grandi dimensioni con orientamento landscape e battezzata “ultimate Iron Man wall piece”. Il set include un podcast di accompagnamento che comprende interviste con Roy Thomas, ex caporedattore di Marvel e storie di Alex Grand, esperto Marvel e conduttore di “Comic Book Historians podcast”.

LEGO Art #31200 I Sith Star Wars

E’ composto da 3.406 pezzi, consente di costruire le immagini di 3 diversi Signori dei Sith: Darth Maul, Kylo Ren e Darth Vader. Acquistando 3 copie del set, si potrà creare una quarta immagine di grandi dimensioni con orientamento portrait, con soggetto Darth Vader armato della sua rossa spada laser. Il set include un podcast di accompagnamento che comprende interviste con Doug Chiang, Vicepresidente & Direttore Creativo Esecutivo di Lucasfilm e storie di Glyn Dillon, creatore di design per Kylo Ren come si è visto nella saga di film Star Wars.

LEGO Art #31202 Topolino e Minnie | € 119,99 su lego.com

Il nuovo mosaico dedicato ai due VIP di Casa Disney include 2.658 pezzi e li ritrae nel loro classico aspetto da cartone animato, ovvero come le due minifigure del set LEGO Ideas # 21317 Steamboat Willie (» Clicca qui per comprare il set) oppure come i due personaggi costruibili del set LEGO Disney # 43179 Topolino e Minnie (» Clicca qui per comprare il set). Acquistandone due copie, si potrà creare una terza immagine di grandi dimensioni con soggetto la coppia di eterni fidanzati su uno speciale sfondo.

LEGO Art #31203 Planisfero | € 249,99 su lego.com

Il nuovo planisfero in forma di LEGO Art può essere realizzata in 3 versioni in base alla nazione di residenza di chi lo costruisce: la classica versione con Europa e continente africano al centro, continente americano al centro oppure ancora Asia e Australia al centro. Il set include anche elementi per realizzare dei pin da posizionare sulla mappa in corrispondenza dei luoghi già visitati dal costruttore o ancora da visitare. Anche la disposizione degli oceani è personalizzabile con la mappatura batimetrica degli oceani stessi.

LEGO Art #21226 Progetto d’arte – Creiamo insieme

Il set include 4.138 elementi, che permettono di costruire 9 diverse immagini per ciascuno dei 4 temi previsti: cibo, schemi, icone e interessi. La caratteristica principale del set è quella della costruzione condivisa: ciascun membro della famiglia o del gruppo di amici potrà costruire la propria tessera, per poi unirla a quelle realizzate dagli altri in una cornice 3×3 immagini. In alternativa, si può comporre il ritratto della minifigure “Classic Space guy”.

LEGO Art #31205 The Rolling Stones

Il set riproduce il celebre logo, apparso per la prima volta nell’album Sticky Fingers. Composto da 1.998 pezzi, sarà certamente in grado di far rivivere l’emozione dei concerti e di tutte le canzoni di una delle band più celebri della storia. Il set è accompagnato da quasi un’ora di contenuti audio, con i brani più celebri del gruppo e un’intervista esclusiva del mitico John Pasche, il grafico che ha realizzato la linguaccia per i Rolling Stones nel 1970. Durante la costruzione del set, il costruttore potrà trovare, nascoste tra i mattoncini, alcune chicche tutte da scoprire! La linguaccia potrà essere realizzata in due versioni: classica oppure celebrativa del 60esimo anniversario della band.

Pronti a ricoprire le pareti di casa o dell’ufficio con questi fantastici mosaici d’arte?