LEGO Art Floreal: un tripudio di fiori dai colori vivaci per rendere la casa un giardino in formato mattoncino. Questo set LEGO Art consente di realizzare 3 diversi soggetti botanici che, una volta creati, potranno essere valorizzati con una cornice di mattoncini bianchi ed esposti su una parete o uno scaffale, in ogni stanza. Ma le possibilità di composizione sono tantissime! Ognuna delle tre opzioni floreali offre 4 diverse varianti tra cui scegliere: fiori, boccioli, piante…basta scegliere il colore dello sfondo che più si preferisce e abbinare gli elementi colorati.

Che sia la zona living, la camera da letto o lo studio, il modello regalerà agli ambienti un tocco di design originale, creando un look domestico personalizzato. Questo appassionante set da 2.870 pezzi include 6 basi, una cornice in mattoncini, tasselli colorati e 2 ganci. Inoltre, grazie alla guida illustrata, è possibile lasciarsi ispirare da tanti progetti per valorizzare il decor degli interni, a seconda del proprio gusto. Creare una zona di gioioso zen piena di fiori, pace e sollievo dallo stress non sarà mai stato così facile!

Il set LEGO Art Floreal è disponibile presso i LEGO Store, su lego.com e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di € 69,99.

Il nuovo set LEGO Art Floreal non è il primo del suo genere. Accanto infatti ai più tradizionali set LEGO Art dedicati a personaggi famosi (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), LEGO ha commercializzato il set LEGO Art #21226 Progetto d’arte – Creiamo insieme, apprezzatissimo da appassionati, costruttori e collezionisti adulti del tema LEGO Classic Space poichè oltre a vari soggetti a tema cibo, schemi, icone e interessi, consente di costruire il ritratto del tanto amato e apprezzato classic spaceman, ovvero la minifigure in tuta spaziale celebrata anche dal personaggio di Benny in The LEGO Movie.

Vediamo il set nel dettaglio.

LEGO Art #21226 Progetto d’arte – Creiamo insieme

Il set include 4.138 elementi, che permettono di costruire 9 diverse immagini per ciascuno dei 4 temi previsti: cibo, schemi, icone e interessi. La caratteristica principale del set è quella della costruzione condivisa: ciascun membro della famiglia o del gruppo di amici potrà costruire la propria tessera, per poi unirla a quelle realizzate dagli altri in una cornice 3×3 immagini. In alternativa, si può comporre il ritratto della minifigure “Classic Space guy”.

Pronti a ricoprire le pareti di casa o dell’ufficio con questi fantastici mosaici d’arte?