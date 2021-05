LEGO: nuovi set Brickheadz in arrivo per il Wizarding World

Il prossimo 1° giugno arriveranno sugli scaffali due nuovi set Brickheadz dedicati al Wizarding World di Harry Potter. Parliamo dei set LEGO Brickheadz #40495 Harry, Hermione, Ron and Hagrid e il set LEGO Brickheadz #40496 Voldemort, Nagini and Bellatrix Lestrange. Entrambi sono stati recensiti da Brickset.com e siamo quindi in grado di mostrarvene le immagini e di riportarne la descrizione. Aggiorneremo l’articolo con la descrizione ufficiale e i link per l’acquisto dei set non appena verranno resi disponibili sul sito lego.com (a partire dal prossimo 1° giugno).

(Photo credit: Promobricks.de)

LEGO Brickheadz #40495 Harry, Hermione, Ron and Hagrid

Il set riprende 4 dei personaggi principali della saga del maghetto già proposti nella forma di personaggi Brickheadz ma li propone in una versione in scala tra loro: un Hagrid “grande” e i 3 studenti Harry, Hermione e Ron in scala più piccola. Il personaggio di Hagrid è stato leggermente rivisitato rispetto a quello incluso nel set LEGO Brickheadz #40412 Hagrid & Buckbeak del 2020: il pezzo utilizzato per il busto è stampato con la grafica di un panciotto e i capelli sono costruiti (anche) con pezzi curvi, il che rende la sua acconciatura più fluente rispetto a quella del modello precedente. I tre personaggi di Harry, Hermione e Ron invece, sono stati miniaturizzati rispetto alle loro controparti incluse nei precedenti set LEGO Brickheadz #41615 (Harry Potter), LEGO Brickheadz #41616 (Hermione Granger) e LEGO Brickheadz #41621 (Ron Weasley) del 2018. Se infatti in questi set le loro dimensioni erano base 4×4 stud, in questa nuova versione del set LEGO Brickheadz #40495 sono di dimensione base 3×3 stud. Il corpo dei 3 personaggi è sempre lo stesso (divisa di Hogwarts e colori di Grifondoro), mentre la testa cambia e assume i connotati dei 3 studenti, ciascuno con le proprie caratteristiche e peculiarità: gli occhiali di Harry, i capelli rossi di Ron e la folta chioma di Hermione.

(Photo credit: brickset.com)

LEGO Brickheadz #40496 Voldemort, Nagini and Bellatrix Lestrange

Diversamente dal precedente set LEGO Brickheadz #40496, questo set include tre personaggi inediti per quanto riguarda la linea Brickheadz: colui-che-non-deve-essere-nominato Voldemort, il suo prezioso serpente (nonchè portatore di uno dei 7 Horcrux) Nagini e la sua fedele adepta Bellatrix Lestrange. Il personaggio di Voldemort ne replica il rettiliano incarnato lattiginoso e la cappa/mantello verde che indossa nei film della saga del maghetto. La versione Brickheadz di Nagini invece è uno dei modelli più particolari dell’intero tema. E’ costruito su base 3×3 stud e replica molto bene il corpo sinuoso ma arrotolato tipico dei serpenti. Anche il “collo” e la testa sono molto ben rappresentati e sposano benissimo il design dei personaggi Brickheadz. Il personaggio di Bellatrix Lestrange infine, colpisce per la resa quasi perfetta della riccioluta e fluente chioma che l’attrice Helena Bonham Carter “indossa” nei film, resa possibile dal sapiente utilizzo di plate round 1×1 e 2×2.

(Photo credit: brickset.com)

I set Brickheadz dedicati al Wizarding World

Non è la prima volta che i personaggi inclusi in questi due nuovi set vengono riprodotti in forma di Brickheaz. Scopriamoli insieme.

LEGO Brickheadz #41615 Harry Potter & Hedwig (2018)

Il set include i personaggi costruibili di Harry Potter e di Edvige. Il personaggio del giovane mago include gli occhiali rotondi, bacchetta magica staccabile, la cicatrice, la sciarpa di Grifondoro e il mantello nero con l’emblema di Grifondoro.

LEGO Brickheadz #41616 Hermione Granger (2018)

Il set include il personaggio costruibile di Hermione Granger, completo di dettagli quali i fluenti capelli castani e la cravatta di Hogwarts. È inoltre dotata di libro degli incantesimi e di bacchetta magica staccabile.

LEGO Brickheadz #41621 Ron Weasley & Albus Dumbledore (2018)

Il set include i personaggi costruibili di Ron Weasley e di Albus Silente. Il personaggio di Ron è completo dei caratteristici capelli rossi e della sua bacchetta magica di Ron, mentre quello di Albus Silente è completo di cappello con la nappa e della mistica barba grigia.

LEGO Brickheadz #40412 Hagrid & Buckbeak (2020)

Il set include i personaggi costruibili di Hagrid e di Fierobecco. Il personaggio di Hagrid è completo dell’iconica massa di capelli neri, del lungo cappotto marrone, della lanterna in una mano e del suo ombrello rosa preferito nell’altra. Il modello Fierobecco presenta invece il caratteristico piumaggio bianco dalla sommità della testa fino al becco, in contrasto con quello grigio chiaro del resto del piumaggio. Il set è stato dato in omaggio con la formula del GWP – Gift With Purchase (omaggio a fronte di acquisto) nel mese di settembre 2020, in occasione del lancio del fantastico set LEGO Harry Potter #75978 Diagon Alley (» Clicca qui per acquistare il set) e per acquisti di set della linea Harry Potter superiori a 100 euro.

