LEGO scende in campo e gioca con qualcosa che ha fatto parte della gioventù (e non solo) di tutti noi: ecco a voi il calcio balilla in mattoncini LEGO del set LEGO Ideas #21337 Table Football.

Calcio balilla, biliardino, calcetto. Non importa come lo chiamiamo, ci abbiamo giocato tutti, da bambini durante il dopo-scuola, da ragazzi con gli amici della compagnia, da “grandi” con gli amici di più lunga data. Al mare o in montagna durante le vacanze, all’oratorio come alla sala giochi, tutti ci siamo sfidati almeno una volta a colpi di rullata (quasi sempre vietata dal regolamento) e spendendo mancette e paghette in monete per comprare le palline. Tipicamente rossi e blu, i giocatori venivano spesso associati ai giocatori delle squadre del cuore, regalandoci ore di divertimento… e di sudate!

Il set

Uscito vincitore dal concorso We love sports! indetto sulla piattaforma LEGO Ideas, l’annuncio dell’arrivo sugli scaffali del set ufficiale basato sul progetto di Donát Fehérvári fu annunciato durante la prima edizione della LEGO CON dello scorso anno

(Credit photo: brickfanatics.com)

Il progetto originale prevedeva un calcio balilla effettivamente funzionante e giocabile, con una base di 55×30 cm e 11 minifigure per squadra. Proprio come in quelli veri, le minifigure dei giocatori erano disposte su 8 assi, ciascuna delle quali poteva essere ovviamente mossa e utilizzata separatamente, il tutto completato dai contatori del punteggio.

Anticipato in questi giorni da un suggestivo video teaser con protagonisti Thierry Henry, uno dei migliori attaccanti della storia del calcio e stella della nazionale francese (che recentemente è entrato come azionista della nostra squadra Como 1907) e Marcus Rashford, attaccante del Manchester United e della nazionale inglese

il set si presenta come la riproduzione del tipico calcio balilla da tavolo, con 2 assi realmente funzionanti e giocabili per ciascuna squadra.

Le squadre in campo sono composte da 5 giocatori (due in attacco e tre in difesa, portiere incluso): una squadra in divisa rossa e una squadra in divisa blu, come da tradizione. Il totale dei potenziali giocatori però è di 22: 10 in campo e 12 in panchina, la quale è anch’essa un modello costruibile. Una delle particolarità di questo set è quella di contenere ben 44 teste con varie espressioni facciali, di entrambi i sessi e di diverse varianti di carnagione, oltre a 43 acconciature, anche in questo caso sia maschili che femminili e di diversi colori, così che ciascuna famiglia e/o gruppo di amici possa ricreare sè stesso come giocatore.

LEGO Ideas #21337 Table Football



Le dimensioni portatili del set lo rendono perfetto per essere trasportato per giocare con gli amici e per giocare “in trasferta” o “a casa”. È anche un pezzo ideale da esporre a casa o in ufficio.

Thierry Henry ha dichiarato:

“Nel corso della mia carriera ho giocato a calcio ovunque si possa immaginare: dal mio giardino agli stadi di tutto il mondo e ora in un set di calcio balilla LEGO Ideas! Il gioco LEGO si propone di sfruttare lo spirito unificante dello sport per ricostruire il gioco per i tifosi di tutto il mondo. Sono davvero entusiasta di vedere il nuovo set LEGO unire le persone in tutto il mondo mentre padroneggiano il gioco del calcio da tavolo in forma di mattoncini”

Gli fa eco Marcus Rashford, che parla così del suo coinvolgimento nella campagna:

“Adoro costruire con i mattoncini LEGO, ma ora costruire e giocare a calcio contro Thierry Henry in forma di LEGO è incredibile! Il calcio unisce i tifosi ed è bello vedere che il set LEGO Ideas Table Football fa lo stesso”

Anche la LEGO Designer Antica Bracanov, che ha lavorato con il sedicenne ungherese Donát Fehérvári per trasformarne il progetto in un set LEGO Ideas ha voluto dire la sua:

“Ciò che rende il set di calcio balilla LEGO Ideas così sorprendente è che sfrutta lo spirito dello sport. Il progetto di Donat è un esempio della condivisione delle emozioni che i tifosi provano quando guardano le partite di calcio. Noi di LEGO siamo incredibilmente orgogliosi di aver dato vita a questo set, consentendo ai tifosi di scambiare le scarpe da calcio con i mattoncini e di essere ispirati a partecipare al gioco, per amore del gioco”

Caratteristiche

Età: 18+

Misure: 41,28 cm di lunghezza, 29 cm di larghezza e 15,26 cm di altezza

Minifigure: 22 (incluse 44 teste/espressioni facciali e 43 capigliature, in entrambi i casi di ambo i sessi)

Pezzi: 2.339

Prezzo: € 249,99

Il set LEGO Ideas #21337 Table Football sarà disponibile su lego.com e nei LEGO (Certified) Store a partire dal prossimo 1° novembre al prezzo di € 249,99.

…e se il calcio balilla in mattoncini LEGO non avesse ancora soddisfatto la vostra fame di calcio, provate a pensare in grande. LEGO ha infatti prodotto i modelli costruibili di tre stadi tra i più iconici e protagonisti del calcio mondiale: l’Old Trafford del Manchester United, il Camp Nou del Barça e il Santiago Bernabéu del Real Madrid… e si vocifera sia in arrivo il modello di uno degli stadi italiani, anche se non si ancora quale potrebbe essere stato scelto. Vediamoli insieme.

LEGO Icons #10272 Old Trafford – Manchester United

Lanciato in occasione del 110° anniversario dello stadio che ospita il Manchester United, il modello costruibile che con i suoi 3.898 pezzi riproduce l’edificio (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo) include dettagli quali il Munich Clock (l’orologio che riporta l’orario esatto della tragedia di Monaco del 1958, con le lancette ferme alle 15:04, l’ora in cui l’aereo che doveva riportare la squadra a Manchester da Monaco fallì il decollo e si schiantò contro le recinzioni della pista) e le statue della United Trinity, oltre le fedeli riproduzioni del campo e dello Stretford End, oltre ovviamente all’iconico tunnel dei giocatori. Le tribune che circondano il campo di gioco possono essere separate in quattro sezioni, consentendo una visione più ampia dell’interno per apprezzare tutti i dettagli del modello.

LEGO Icons #10284 Camp Nou – FC Barcelona

Grazie ai suoi 5.509 pezzi, il set riproduce nel dettaglio l’intero campo da gioco, le tribune, il tunnel dei giocatori e persino l’allenatore della squadra. Presenti anche il tabellone, che fa riferimento alla storica vittoria del Club per 5-0 contro il Real Madrid, e il motto della FC Barcelona “Més que un Club”, orgogliosamente esposto sugli spalti. I tifosi, costruendo il set, potranno immaginare di essere nel vero stadio a Barcellona e guardare il campo attraverso il tunnel dei giocatori, pronti per il calcio d’inizio di fronte a una folla di 99.354 persone. Le tribune circostanti possono essere separate in quattro sezioni, consentendo una visione più ampia dell’interno per apprezzare tutti i dettagli del modello. Inclusi anche l’ingresso VIP e i numerosi adesivi e bandiere che decorano lo stadio.

Unico in questo tra i tre, lo stadio del Barça potrà essere “accompagnato” dalla versione LEGO Brickheadz dei tifosi del Barça, grazie al set LEGO Brickheadz #40542 Selfie FC Barcelona

Santiago Bernabéu del Real Madrid

La costruzione del modello da 5.876 pezzi presenta e include molti dettagli specializzati che lo rendono una replica accurata del vero stadio. Il tetto sollevabile e la possibilità di aprire il modello “dividendolo” a metà, incoraggia costruttori e tifosi a godersi appieno i molti dettagli del set, che vanno dalla riproduzione del campo di gioco con il famoso disegno dell’erba, alle iconiche quattro torri dell’impianto, passando per le porte, il tunnel, la panchina, il tabellone, gli striscioni, gli adesivi, le scale, il logo iconico del Real Madrid e altro ancora.

