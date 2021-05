E’ grande, è grosso, è magnifico. E’ il Daily Bugle

“Portatemi una foto di Spider-Man” è il tormentone di Jonah J. Jameson che il Gruppo LEGO ha scelto per annunciare l’imminente arrivo sugli scaffali fisici e virtuali del nuovo, imponente set LEGO Marvel #76178 Daily Bugle, il modello a dir poco ciclopico del Daily Bugle diretto dal tirannico J. Jonah Jameson e alle cui dipendenze lavora il nostro amabile Uomo Ragno di quartiere quando veste i panni del fotografo Peter Parker. Pensato per una platea di costruttori adulti, appassionati del mattoncino e delle storie della Casa delle idee o di semplici collezionisti NERD di tutto ciò che riguarda l’universo Marvel, si guadagna di più alto set LEGO Marvel mai realizzato, con i suoi 82 cm di altezza che si costruiscono grazie ai 3.772 pezzi che ne fanno parte.

Gli uffici del Daily Bugle e il palazzo che li ospita sono apparsi per la prima volta nella serie di fumetti The Amazing Spider-Man più di 50 anni fa, nel 1963. E’ il luogo di lavoro di Peter Parker, id Ben Urich, di Robbie Robertson di Betty Brant e del direttorissimo JJJ in persona! Fu proprio in quella prima storia che venne pronunciata la celebre frase Portatemi delle foto di Spider-Man!

Dopo aver finalmente svelato i nuovi set dedicati alla Infinity Saga degli Avengers e quelli dedicati al film di prossima uscita che vede come protagonista l’eroe orientale di Shang-Chi, preceduto dai set che riproducono le teste di Carnage e Venom, anch’essi sul grande schermo in autunno nel film Venom: La Furia di Carnage, è ora la volta dell’iconico Palazzo del giornale che non si può certo dire sia dalla parte del nostro Spidey.

Tutto è iniziato lo scorso venerdì, quando sui canali social (Facebook, Instagram e Twitter) ufficiali del Gruppo LEGO è stata pubblicata l’immagine di una fantomatica prima pagina del quotidiano con all’interno tutta una serie di articoli dedicati a Spider-Man, nei quali ovviamente è sempre indicato quale responsabile di una qualche malefatta… d’altra parte sappiamo tutti quale sia la politica editoriale del direttorissimo JJJ. Vediamola insieme.

“Spider-Man si scopre essere il leader di una banda criminale” a pagina 7

“Carnage per le strade di New York?” a pagina 12

“Spider-Man guida l’attacco al Daily-Bugle” è lo strillo al centro della prima pagina

“Mysterio in soccorso. Un gruppo di coraggiosi eroi si riunisce per salvare il Bugle dalla minaccia di Spider-Man”, tutta la storia a pagina 4

“Un’invasione felina a New York City potrebbe portare ad una catastrofe” è il titolo di un lungo articolo a pagina 20

E’ invece di oggi l’annuncio ufficiale del nuovo set LEGO Marvel #76178 Daily Bugle contenente la descrizione di tutte le caratteristiche del set, compreso l’elenco delle minifigure incluse (che faranno la gioia di tutti i collezionisti dei piccoli personaggi Marvel sia per scelta dei soggetti che per quantità) e con tutte le informazioni del prodotto presto in vendita quali prezzo, disponibilità etc. Scopriamo insieme il dettaglio del contenuto di questo set.

Il nuovo set #76181 Daily Bugle

Il modello del Daily Bugle realizzabile costruendo il nuovo set LEGO Marvel #76178 Daily Bugle è incredibilmente dettagliato sia all’interno che all’esterno. Si sviluppa su 4 piani e include il marciapiede frontale, il vicolo posteriore e persino un’edicola accanto all’ingresso del palazzo, un tipico taxi newyorkese e l’auto di Spider-Man. L’interno del modello invece è modulare, ovvero è possibile rimuovere pareti e separare tra loro i vari piani per poterci giocare all’interno o per riprodurre una delle tante scene viste nei vari universi nei quali Spider-Man ha vissuto le proprie avventure.

E ancora. La facciata anteriore è stata realizzata in modo che si possa simulare gli effetti di una esplosione che avviene nell’androne dell’ingresso principale, così come gli uffici della Redazione al primo piano sono invece stati riprodotti fedelmente, con scrivanie, computer, monitor e display per le notizie ma anche la sala ristoro con distributori automatici, ciambelle e altri snack.

Spostandoci al secondo piano, troviamo il malvagio Green Goblin mentre entra ed esce volando sul suo aliante nell’ufficio di Peter Parker dove la sua macchina fotografica giace in attesa della prossima storia. All’ultimo piano ci sono infine gli uffici di Betty Brant e J. Jonah Jameson.

I dettagli non si fermano all’edificio, poiché il set LEGO Marvel #76178 Daily Bugle include ben venticinque (si, avete letto bene, 25) minifigure: oltre a varie versioni di Peter Parker (Spider-Man, Miles Morales, Spider-Ham) e a Peter Parker stesso, troviamo quelle di vari tra i suoi amici e nemici: Fire Star, Blade, Doc Octopus, J. Jonah Jameson, Betty Brant, Venom e Carnage, Green Goblin, Gwen Stacy, Il Punitore, Spider-Gwen, Gatta Nera, Robbie Robertson, Ben Urich, Mysterio, Daredevil, l’Uomo Sabbia, Zia May, il giornalaio dell’edicola, il tassista di New York e una receptionist.

Tornando al set, va detto che si tratta di un vero e proprio palazzo in stile modulare e composto da 3 piani e somigliante per certi versi al recente set LEGO Ninjago #71741 Giardini di Ninjago (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), con tanto di scala antincendio costruibile e dell’iconico colore rosso, tipico dei tanti film ambientati a New York che tutti noi abbiamo certamente visto. Non solo, come detto poco sopra, è modulare all’interno per poterci accedere meglio e rendere l’esperienza di gioco più coinvolgente, ma è modulare anche nel senso che nella base sono stati inclusi i tipici brick 1×2 con foro per i pin Technic, grazie ai quali sarà possibile unire il palazzo del Daily Bugle agli altri palazzi modulari della linea Creator Expert, rendendo così il palazzo parte integrante delle nostre città in mattoncini, come spiegato in questa video-recensione dall’ex-designer LEGO Tiago Catarino

Rimanendo all’esterno, sul tetto potremo trovare la grande insegna con la scritta costruibile “Daily Bugle” e una grande antenna per le telecomunicazioni. Sempre all’esterno ma sulla facciata frontale, troviamo il grande display di un mega-screen che trasmette i video delle news e più in basso, sul marciapiede, troviamo invece un’edicola costruibile dove sono in vendita le copie del quotidiano. La buggy di Spider-Man ragnatelizzata su un lato del palazzo ne arricchisce il look e ne aumenta i dettagli.

Per quanto riguarda invece le venticinque minifigure incluse nel set, alcune sono semplicemente presenti quasi fossero dei semplice personaggi giocando, altre invece sono dotate di accessori o di “contesti” costruibili. Ad esempio, la minifigure di Doc Octopus “monta” sulle spalle tutta la struttura dei tentacoli robotici ai quali deve il proprio nome, mentre quella dell’Uomo Sabbia è completa di un vortice di sabbia costruibile dal quale esce con fare minaccioso. Green Goblin vola sul suo iconico aliante e Fire-Star è tutta “fuoco e fiamme”. Molte delle minifigure incluse nel set sono al loro debutto e saranno certamente croce e delizia dei collezionisti dei personaggi Marvel in forma di minifigure LEGO.

Il Designer LEGO che ha progettato il set, Mark Stafford, ha dichiarato:

“Avevo sette anni quando ho ricevuto il mio primo fumetto dell’Uomo Ragno, ed è da allora che mi immagino di creare un modello LEGO del Daily Bugle e di avere Spidey e i suoi Amazing Friends in conflitto con i suoi vari nemici. Uno dei miei elementi preferiti è il Green Goblin che vola dentro l’edificio attraverso la finestra. Essere in grado di progettare un momento di azione congelato come questo in un set LEGO è sempre stato un sogno e finalmente sono riuscito a realizzarlo!”

Info e e caratteristiche

Vediamo insieme caratteristiche e “numeri” del set.

Titolo : LEGO Marvel Daily Bugle

: LEGO Marvel Daily Bugle Codice : 76178

: 76178 Età : 18+

: 18+ Misure : altezza 82 cm, profondità 35 cm, larghezza 27 cm

: altezza 82 cm, profondità 35 cm, larghezza 27 cm Pezzi : 3.772 pieces

: 3.772 pieces Minifigure incluse : 25

: 25 Prezzo : € 299,99

: € 299,99 Disponibilità : su lego.com dal 1° giugno (disponibilità anticipata al 26 maggio per i membri del programma LEGO VIP)

: su lego.com dal 1° giugno (disponibilità anticipata al per i membri del programma LEGO VIP) Caratteristiche principali:

Il modello realizzabile con il set è composto da 4 piani ricchi di dettagli. Include anche tetto e vicolo posteriore. Fanno parte del set anche un chiosco per la vendita di giornali, un tipico taxi newyorkese e la “buggy” di Spider-Man.

Non è la prima volta che il palazzo del Daily Bugle si fa in mattoncini. Certo, il predecessore non era neanche lontanamente paragonabile al ciclopico modello presentato oggi, ma potreste essere interessati a sapere che se per il nuovo set doveste avere un problema di spazio, potrete sempre chiedere aiuto al passato e andare a cercare il set LEGO Marvel #76005 Spider-Man: Resa dei Conti al Daily Bugle su amazon.it o su ebay.it