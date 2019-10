LEGO Duplo World: annunciata un’App per i più piccoli

LEGO Duplo World è la nuova app che appassionerà i più piccoli insieme ai loro genitori, in un bellissimo gioco divertente ed educativo

In casa LEGO si sono accorti che molti bambini in età prescolare sono attratti dai classici mattoncini che hanno costruito la storia e le passioni di molti di noi. Per questo motivo LEGO ha sviluppato una app per bambini di età compresa tra uno e quattro anni, LEGO Duplo World.

L’app è stata pensata per divertire e sviluppare la creatività dei più piccoli che possono fare diverse attività come costruire, piccoli e semplici giochi di ruolo, ed esplorare usando i mattoncini 3D LEGO® DUPLO®. LEGO® DUPLO® WORLD. Grazie a questa app, i più piccoli potranno divertirsi, con la supervisione di mamma, papà o un adulto, con molte attività targate LEGO. L’app è già disponibile su Play Store o Apple Store, quindi non vi resta che scaricarla e far felici i più piccoli con questa ingegnosa e nuova attività targata LEGO.

Il CEO di Touch Press, partner LEGO nello sviluppo dell’app, ha affermato: “Questo gioco è totalmente incentrato sulla volontà di dare ai bambini gioia e creare dei momenti di coesione tra bambini e adulti, momenti in cui potranno condividere un gioco. Sappiamo che quando i bambini trascorrono del tempo con i loro genitori, ridendo, scherzando ed essendo felici, questo tempo deve essere speciale. Sono estremamente orgoglioso del fantastico lavoro che il team di Touch Press ha prodotto in stretta collaborazione con LEGO. Abbiamo creato un gioco a cui i bambini adorano giocare mentre imparano e con il beneficio ulteriore del fatto che i genitori adorano giocare con i loro figli usando questa app“.

L’app LEGO® DUPLO® WORLD è disponibile per Android e IOS e potete trovarla negli store sul vostro cellulare, è completamente gratuita ma ci sono contenuti aggiuntivi a pagamento ed è disponibile in più di 20 lingue.