LEGO Hidden Side, l’esclusivo Super-dragster in regalo con 45€ di acquisti

Vi segnaliamo che sullo store ufficiale Lego è disponibile una piccola ma intrigante promozione che vi permetterà di portarvi a casa un set esclusivo ed a tiratura limitata della divertente linea Hidden Side, ovvero il “Super-Dragster”.

Del set si era già vociferato in rete qualche tempo fa, ma non era chiaro se si sarebbe trattato di un nuovo prodotto della linea Hidden Side, o se sarebbe stato uno dei gadget che ogni mese Lego mette a disposizione dei suoi clienti. Oggi però è arrivata la conferma, ed il Super-Dragster sarà disponibile per quei clienti che effettueranno una spesa minima di 45€ in prodotti Lego sullo store ufficiale del brand o presso i negozi ufficiali.

L’offerta, quindi, si va ad affiancare a quella già dallo scorso Natale e dedicata a Star Wars, grazie al quale è possibile portarsi a casa l’esclusiva minifigure di Obi Wan Kenobi nella sua edizine 20° Anniversario, a patto – ovviamente – di effettuare una spesa minima di 40€.

Tornando al Super-Dragster, si tratta di un set promozionale normalmente non in vendita, e dunque ambitissimo per i collezionisti, come sempre accade quando LEGO produce costruzioni a tiratura limitata pensate appositamente per queste promozioni. Va inoltre detto che molto di rado la compagnia si prodiga di produrre un vero e proprio set esclusivo dedicato ad uno specifico brand e, quando questo succede, per poter ricevere l’omaggio occorre per forza acquistare prodotti della stessa linea. In questo caso, invece, per ricevere il set Hidden Side è sufficiente raggiungere la somma stabilita senza alcun vincolo, purché ovviamente sia in un unico carrello.

Non c’è che dire, si tratta di una bella occasione, specie perché, per quanto riguarda la linea Hidden Side, stimo parlando di uno dei più recenti successi Lego, che fonde il gioco con i mattoncini alla più moderna realtà aumentata tramite smartphone. Per accedere ai giochi in realtà aumentata non dovrete far altro che scaricare la apposita app associata che, in congiunzione con il set (ovviamente montato) vi darà la possibilità di partecipare a numerose attività interattive.

Set LEGO Hidden Side

