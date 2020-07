LEGO: i nuovi set Technic in vendita dal 1° agosto

I nuovi set LEGO Technic sono già disponibili su LEGO Shop @ Home ma saranno acquistabili dal 1° agosto. Vediamo nel dettaglio quali novità Technic sono pronte ad entrare nelle case dia appassionati e collezionisti.

Ormai da qualche anno, è tradizione per LEGO Group riservare all’autunno (con l’obiettivo di farne dei potenziali regali di Natale) l’uscita dei set LEGO Technic più grossi, interessanti e complessi. Fa eccezione ovviamente il set LEGO Technic Ultimate, il cui lancio avviene nel mese di giugno dell’anno scelto per il lancio, e quest’anno è stata la volta del set LEGO Technic # 42115 Lamborghini Sián FKP 37, presentato appunto lo scorso 1° giugno (tutti i dettagli in questo nostro articolo). Anche in questo “strano” 2020, questa tradizione è stata rispettata… anche se proprio in queste ore è successo qualcosa di totalmente (forse) inaspettato rispetto ai lanci di pari periodo degli scorsi anni… ma ci arriveremo…

I set LEGO Technic

I nuovi set LEGO Technic annunciati per il 1° agosto sono già (quasi) tutti presenti come “Disponibile a breve”su LEGO Shop @Home. Si, quasi. Quasi perché è notizia di poco fa che solo due dei tre set arriveranno sugli scaffali: una betoniera e un dumper (camion da cantiere) articolato prodotto sotto licenza Volvo. Il terzo set, che avrebbe dovuto essere un altro set sotto licenza e precisamente il convertiplano LEGO Technic # 42113 Bell Boeing V-22 Osprey, non arriverà sugli scaffali. Il suo lancio è stato cancellato infatti cancellato a causa delle forti critiche e delle azioni intraprese (raduni davanti a tre dei LEGO Store tedeschi, petizione online etc) da parte di German Peace Society – United Opponents of Military Service, un’organizzazione pacifista tedesca, LEGO Group si è vista costretta ad annullare il lancio del set e ad emettere il seguente comunicato (qui tradotto in italiano):

Il set LEGO Technic Bell Boeing V-22 Osprey è stato progettato per evidenziare l’importante ruolo che questo velivolo innovativo svolge nelle attività di ricerca e salvataggio, comprese le conseguenze di disastri naturali come terremoti e tifoni. Tuttavia, mentre il set raffigura chiaramente la versione da salvataggio del velivolo, recentemente abbiamo scoperto che è utilizzato solo dalle forze armate. Da sempre la nostra policy impone di non creare set con veri e propri veicoli militari. Alla luce di questo, sulla base di informazioni aggiuntive che abbiamo ricevuto in merito al suo utilizzo militare, abbiamo deciso di non procedere con il lancio.

Quella che troverete qui di seguito è quella che sarebbe stata la scheda del set.

LEGO Technic # 42112 Betoniera | € 104,99 su LEGO Shop @ Home (dal 1° agosto)

Quattro assi, due dei quali (quelli anteriori) sterzanti e con raggi odi sterzata diverso (proprio come nei veicoli reali), fake engine a 4 cilindri in linea e funzionati (azionati dagli assali posteriori), portiere della cabina apribili sono le funzioni del camion in quanto tale. Per quanto riguarda invece il tamburo della betoniera vera e proprio, può essere azionato sia manualmente che “automatizzato” collegandolo (tramite un apposito selettore meccanico) alla trazione. Ruotando il tamburo in senso orario, il “cemento” viene mescolato, mentre ruotandolo in senso antiorario il cemento viene scaricato, ed il flusso del cemento in uscita stesso può essere direzionato tramite il tipico scivolo orientabile (e retraibile per quando il mezzo è/sarà in movimento) posto in corrispondenza della bocca di uscita del tamburo. Il set è composto da 1.163 pezzi.

LEGO Technic # 42114 6×6 Volvo – Camion articolato | € 249,99 su LEGO Shop @ Home (dal 1° agosto)

Sono quattro le funzioni motorizzate incluse in questo set, realizzate grazie a tre motori e tutte controllate dalla App Control+ e azionate dal nuovo Smart Hub: un servomotore, un motore L e un motore XL, tutti dell’ultima generazione. La trazione è integrale con 3 differenziali (uno per asse) e un differenziale centrale. La trasmissione è con cambio sequenziale a 3 rapporti, oltre ad una quarta “marcia” che devia la forza motrice del motore della trazione al meccanismo di azionamento del cassone di carico. Non sono presenti le sospensioni. Lo sterzo è del tipo articolato: non sono le ruote a sterzare ma è l’intera cabina a spostarsi a sinistra o a destra grazie ad uno snodo posto tra la parte anteriore e quella posteriore). Il vano motore anteriore è apribile ed il cofano è diviso in due sezioni ed è compreso il supporto per tenerlo in posizione. Il fake engine con i suoi 6 cilindri in linea funzionanti è davvero realistico. Il set è composto da 2.193 pezzi.

LEGO Technic # 42113 Bell Boeing V-22 Osprey | € 139,99 (il link non è funzionante, il set è stato rimosso da LEGO Shop @ Home)

Sono quattro le funzioni motorizzate incluse in questo set, tutte azionate da un motore L e dalla più recente versione di Smart Hub light, senza interfaccia bluetooth: rotazione dei motori da posizione di decollo/atterraggio a quella di volo, estensione/ritiro carrello, apertura/chiusura del portellone posteriore e naturalmente, rotazione delle eliche. Il set è composto da 1.642 pezzi.