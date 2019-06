Lego Ideas: annunciato il modello Space Rocket Ride

Il nuovo set Lego Ideas, che riproduce una giostrina a forma di razzo spaziale, arriverà nei Lego Store durante il mese di giugno.

Dopo aver annunciato la messa in produzione dei modelli ispirati ai fossili di dinosauro, la linea Lego Ideas rivela il prossimo set in uscita: si tratta del 40335 – Space Rocket Ride.

40335 – Space Rocket Ride, ideato dell’utente mjsmiley tramite la piattaforma Lego Ideas, è stato scelto come vincitore del concorso LEGO Moments in Space, in cui i requisiti dei progetti dovevano essere piccoli/medi modelli a tema spaziale. Il progetto vincitore sarà prodotto come omaggio esclusivo per gli acquisti nei negozi del circuito ufficiale Lego.

Il set riprodurrà una giostrina dondolante per bambini, a forma di razzo spaziale e si comporrà di 154 pezzi, necessari a costruire il modello del dondolante a monete.

La particolarità di questa costruzione sarà identificata nel meccanismo posizionato nella base del dondolante. Ruotando il piccolo cilindro, posto sul fianco, si azionerà un perno che conferirà il movimento oscillatorio tipico di questa tipologia di giostra per bambini. Il set sarà corredato da una minifigure di un bambino e da 5 monete, che potranno essere inserite nell’apposito contenitore posizionato sul lato della base del dondolante.

Non è stata ancora comunicata una data ufficiale dell’uscita di questa scatola della linea Ideas, né la soglia di prezzo da superare per ricevere il set in regalo, sappiamo però che sarà distribuito durante il mese di giugno 2019.