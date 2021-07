In arrivo il 36° set LEGO Ideas: Seinfeld torna per il suo 32° anniversario

Il 5 luglio di 32 anni fa andava in onda sulla rete statunitense NBC il primo episodio della sit-com Seinfeld. Il 5 luglio 2021 viene presentato il set LEGO Ideas #21328 Seinfeld. Quale data migliore di quella di oggi per presentare il 36° set LEGO Ideas?

Il 5 luglio di ben 32 anni fa andava in onda sulla rete statunitense NBC il primo episodio della sitcom SEINFELD, la serie e sitcom definita spesso “lo show sul nulla“. Nel giugno del 2019, per celebrare il 30° anniversario della messa in onda dello show, l’AFOL Designer Brent Waller (già noto per essere stato l’autore del set LEGO Ideas #21108 Ghostbusters Ecto-1, il primo a marchio Ideas dopo l’abbandono da parte di LEGO della piattaforma CuuSoo) ha candidato il suo progetto sulla piattaforma Ideas che riproduce .

Vincitrice di 10 Emmy Award e di 3 Golden Globe, la sitcom è stata creata da Jerry Seinfeld, il cui cognome dà il titolo allo show nel quale interpreta un personaggio che è una versione di fantasia di sé stesso, e Larry David. Ambientato prevalentemente in un appartamento dell’Upper West Side a New York, lo show vede anche fra i suoi protagonisti gli amici di Jerry, tra cui George Costanza (interpretato da Jason Alexander), Elaine Benes (interpretata da Julia Louis-Dreyfus) e Cosmo Kramer (interpretato da Michael Richards). In Italia, la serie è approdata nel 1995.

Il set riproduce l’appartamento di Jerry nella forma del tipico set televisivo nel quale le sitcom vengono girate in presenza del pubblico (sul modello dei precedenti set dedicati all’altra sitcom di success di quel periodo, Friends) e il tipico palco da stand-up comedian sul quale tante volte si è esibito il protagonista della sitcom, oltre a tutta una serie di accessori di scena che permetteranno agli appassionati della serie di riprodurre scene iconiche della serie come “Il turista”, la “La statuetta” etc. Il set include inoltre le 5 minifigure dei personaggi principali: Jerry Seinfeld, George Costanza, Cosmo Kramer, Elaine Benes e Newman (interpretato nello show da Wayne Knight), tutti e rigorosamente abbigliati secondo la moda degli anni ’90.

Brent Waller, autore del set e co-fondatore di una società che sviluppa videogames, dice del suo progetto:

“Ho amato Seinfeld negli anni ’90 e recentemente li ho rivisti tutti. Ho pensato che fosse impossibile che non esistesse un set LEGO Seinfeld, così ho fatto del mio meglio per porre rimedio a questa mancanza, cercando di creare la migliore interpretazione possibile dell’appartamento di Jerry e della ‘banda’. La sfida più grande è stata quella di cercare di inserire il maggior numero possibile di dettagli visti nella serie, dalla cucina con tutti i pensili agli oggetti al loro interno, passando per i vari piani di lavoro. Sono molto orgoglioso del risultato finale“

Alcuni dei dettagli principali visti nel corso delle 180 puntate dello show che sarà possibile costruire con gli elementi inclusi nel set sono: la cucina con bancone costruibile, frigorifero, microonde, forno e altro ancora, il soggiorno completo di divano, l’ufficio, un palco da stand-up comedian costruibile e un palo di Festivus!

Federico Begher, VP of Global Marketing at The LEGO Group ha dichiarato:

“La piattaforma LEGO Ideas è un ottimo modo per i fan di condividere con noi le loro idee e la loro passione per un particolare tema. Non solo Brent aveva il desiderio personale di creare questa costruzione, ma altri fan erano d’accordo e lui ha ottenuto i 10.000 voti della comunità necessari per prendere in considerazione la creazione di un prodotto. Seinfeld è una sit-com classica e un’icona culturale che era enorme negli anni ’90 e ancora oggi resiste alla prova del tempo. La combinazione di personaggi eccentrici e la nostalgia dello show è perfetta per LEGO e quando abbiamo visto il concetto abbiamo capito che dovevamo realizzarlo. Sono così entusiasta di vedere come questo è stato portato in vita in forma LEGO e l’attenzione ai dettagli dai mobili ad alcuni degli accessori delle minifigure”

Il set LEGO Ideas #21328 Seinfeld sarà disponibile per l’acquisto dal prossimo 21 luglio per gli iscritti al programma LEGO Vip e dal successivo 1° agosto per tutti. Il prezzo sarà di € 79,99 per 1.326 pezzi. Il modello costruito misura 32 cm di larghezza, 18 cm di profondità e 13 cm di altezza (inclusi i riflettori di scena).

Non è la prima volta che uno show televisivo del popolare genere delle sitcom viene trasposto in mattoncini. Come possiamo dimenticare infatti il mitico set LEGO Ideas #21302 The Big Bang Theory, che riproduce lo stage dell’appartamento di Sheldon e Leonard dove è stata girata la maggior parte delle scene di quel capolavoro che è la serie simbolo del mondo geek e nerd?

Che dire poi del più recente LEGO Ideas #21319 Central Perk (Friends The Television Series)? A differenza del precedente set dedicato alla sitcom con protagonista Leonard e Penny, l’autore e i Designer LEGO hanno riprodotto la “location” di tante scene dello show come un vero e proprio studio televisivo (con luci di scena etc).

Idem dicasi per il successivo set LEGO Creator Expert #10292 Gli appartamenti di Friends (The Television Series)? Nuova ambientazione (gli appartamenti dei protagonisti), nuova assegnazione (Creator Expert e non più Ideas), stesso design: anche i due appartamenti sono stati riprodotti forma di studio televisivo.

