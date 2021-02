LEGO Ideas celebra i 30 anni di Sonic approvando il progetto di una fan!

Rimasto “in sospeso” dopo la prima sessione di Review del 2020, il progetto Sonic Mania – Green Hill Zone è stato approvato durante la successiva e seconda sessione di Review 2020 e diventerà quindi uno dei prossimi set LEGO Ideas. Ad annunciarlo sono stati Hasan Jensen e Piangward Kate Jarupakorn del team che gestisce la piattaforma LEGO Ideas. Quale modo migliore per Sonic Il Riccio di festeggiare il 30° anniversario del suo arrivo nel mondo dei videogiochi?

Progettato dalla ventiquattrenne inglese Viv Grannell, appassionata dei mattoncini quanto del videogioco Sonic, ha pensato il suo progetto facendosi ispirare da Sonic Mania, l’acclamata esperienza multipiattaforma di SEGA del 2017 e includendovi personaggi e ambienti iconici di un livello in particolare di quest’ultima: il Green Hill Zone. Il progetto fu presentato sulla piattaforma LEGO Ideas ad inizio 2019 e dopo poco meno di un anno Viv Grannell è entrata nel 10K Club, ovvero il gruppo degli AFOL Designer che raggiungono i 10.000 voti per il proprio progetto. Il traguardo raggiunto le ha consentito di accedere alla fase successiva, quella del processo di review. E’ durante questa fase che il review board (composta da Designer, addetti marketing, designer di pezzi, responsabili della produzione etc) decide se un progetto diventerà o meno un set ufficiale che sarà messo in produzione dal Gruppo LEGO. La fase di review assegnata al progetto era quella riservata ai progetti che erano arrivati al traguardo dei 10.000 voti tra gennaio e maggio 2020, i cui risultati sono stati comunicati durante lo scorso mese di settembre 2020: il progetto presentato su LEGO Ideas “Earth Globe” di Guillaume Roussel (Disneybrick55 su LEGO Ideas) e il progetto “Legendary Stratocaster” di Tomáš Letenay (TOMOELL su LEGO Ideas) che ha partecipato al concorso “Music to our Ears” sono stati approvati, mentre quello di Sonic Mania – Green Hill Zone è stato tenuto in sospeso perché richiedeva ulteriori approfondimenti e verifiche (ragionevolmente in termini di accordi di licensing con SEGA) da parte del review board.

Viv Grannell ha commentato così la sua “vittoria”:

“Sono appassionata del mondo di Sonic da quasi tutta la vita e per me si prestava così bene a diventare un set LEGO, che ho passato circa un anno a cercare di trasformare questo sogno in realtà. Sono abituata ad avere l’appoggio di amici e familiari, ma avere il sostegno di 10.000 persone è stato davvero entusiasmante. Il fatto che il mio progetto fosse stato selezionato per diventare un vero set LEGO è stato il segreto più eccitante che abbia mai dovuto mantenere!”

Il progetto Sonic Mania Green Hill Zone passerà ora alla fase di sviluppo del prodotto in collaborazione con SEGA e una volta finalizzato, sarà disponibile in tutto il mondo. Riguardo alla partnership con il Gruppo LEGO, Jason Rice, Director of Brand Licensing di SEGA Europe Ltd, ha dichiarato:

“In SEGA abbiamo sempre incoraggiato i fan a prendere parte alla storia del franchise di Sonic attraverso le loro creazioni ed è meraviglioso vedere questa tradizione andare avanti attraverso il programma LEGO Ideas. Siamo entusiasti di collaborare con Viv e il Gruppo LEGO e speriamo di ispirare i fan a continuare a creare le loro esperienze uniche con Sonic Il Riccio™ per le generazioni a venire”.

Nel suo progetto Sonic Mania Green Hill Zone, l’AFOL Designer Viv Grannell ha fatto in modo di racchiudere il passato e il futuro di Sonic il Riccio, dal momento che il franchise celebrerà il suo 30° anniversario proprio nel mese giugno 2021. Caratterizzato da un’ampia varietà di elementi ispirati (anche) a Classic Sonic, il set offrirà ai collezionisti LEGO e ai fan di Sonic un’esperienza LEGO davvero supersonica.

Curiosità: l’amico e super esperto AFOL Jody Padulano ci fa notare che Knuckles, il nemico/amico di Sonic, ha sulle scarpe quelle che sono sempre apparse essere delle plate 2×3. Guardate l’immagine qui sotto: come dargli torto?

(Crediti photo: socialcompare.com)

Non è la prima volta che Sonic Il Riccio si fa in mattoncini. Molti di voi si ricorderanno infatti che l’icona dei personaggi SEGA è stata protagonista di un set: lo abbiamo visto come personaggio all’interno del videogioco LEGO Dimensions e come minifigure reale da utilizzare appunto nel videogioco stesso.

(Crediti photo: amazon.it)

» Clicca qui per acquistare il set su Amazon.it

La cosa più interessante è che con l’approvazione (e la conseguente messa in produzione) di questo nuovo set LEGO Ideas, il Gruppo LEGO avrà presto a catalogo set dedicati sia a Super Mario, l’icona dei personaggi Nintendo, sia a Sonic, l’icona dei personaggi SEGA. Due eterni rivali, entrambi paladini delle rispettive ed opposte fazioni nella console war tra le due aziende, uno scontro che è raccontato benissimo nel libro “Console Wars: La battaglia che ha segnato una generazione” di Blake J. Harris (» Clicca qui per acquistare il libro su Amazon.it), un business-thriller che racconta il dietro le quinte di quando SEGA, una piccola, frammentaria compagnia di videogame capeggiata da un team di visionari e rivoluzionari, lottò contro il colosso Nintendo e rivoluzionò l’industria dei videogiochi. Uscito nelle librerie americane nell’agosto 2014, al suo arrivo sugli scaffali Sony Pictures e il producer Scott Rudin (The Social Network) ne aveva già acquisito i diritti, ingaggiando Seth Rogen e Evan Goldberg per dirigerlo e che firmano la prefazione della seconda edizione del libro pubblicata nel 2015. Il docu-film è già disponibile su Amazon Prime Video, al momento però solo per accessi dagli Stati Uniti.

(Crediti photo: Redazione MegaNerd)

(Crediti photo: Amazon|CBS|Paramount+)