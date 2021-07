LEGO: in arrivo altri due set dedicati alla Infinity Saga

Saranno disponibili per l’acquisto sugli scaffali virtuali di lego.com e fisici dei LEGO Certified Store DUE nuovi set LEGO Marvel ispirati alla INFINITY SAGA. Un primo set sarà disponibile a partire dal prossimo 1° agosto, mentre un altro sarà acquistabile dal prossimo 1° ottobre. I set vanno ad aggiungersi a quelli già oggi disponibili per l’acquisto e dei quali vi abbiamo parlato in questo nostro articolo. Vogliamo scoprirli insieme?

La nuova Asgard di Bro Thor (#76200)

Ispirato al film Avengers: Endgame, il set riproduce in maniera molto dettagliata la casa nuova Asgard di Thor “Bro”, ovvero la sua “versione” con capelli lunghi e panciona da birra vista in Endgame. Il set include appunto le 2 minifigure di “Bro” Thor e del suo amico Korg, un Miek costruibile e tanti oggetti e accessori tra cui l’ascia Stormbreaker, una console per videogiochi, un divano, uno schermo TV e scatole di pizza. Una volta costruito il set misura oltre 8 cm di altezza, 12 cm di larghezza e 12 cm di profondità.

» Clicca qui per acquistare il set (dal 1° agosto)

Sanctuary II: battaglia finale (#76237)

Il set riproduce l’astronave Sanctuary II, dotata di 4 ali e 6 shooter. La cabina di pilotaggio si apre per consentire l’accesso al sedile del pilota e alla strumentazione di bordo a disposizione di Thanos, che trasporta nella stiva il Guanto dell’Infinito, anch’essa apribile. Il set include 3 minifigure: Iron Man, Capitan Marvel e Thanos. Una volta costruita, l’astronave misura 7 cm di altezza, 18 cm di lunghezza e 36 cm di larghezza e potrà essere impugnata con una mano per tanti momenti swoosh.

» Clicca qui per acquistare il set (dal 1° ottobre)