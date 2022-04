Presentato pochi giorni fa, in tempo per le celebrazioni dello Star Wars Day del prossimo 4 maggio, la riproduzione in mattoncini del malconcio Landspeeder di Luke Skywalker è pronta per aggiungersi alla collezione di set UCS (Ultimate Collector Series) provenienti “da una galassia lontana lontana…”

Il Landspeeder X-34 era utilizzato come mezzo da trasporto civile, perfetto per viaggiare senza problemi anche sui terreni più accidentati grazie alla tecnologia Repulsorlift, che permette ad un veicolo (o velivolo) di librarsi o volare sulla superficie di un pianeta agendo contro la sua gravità, producendo spinta. Per questo motivo, trovò impiego nei climi desertici, in particolare sul pianeta Tatooine durante l’Era Imperiale. Il giovane contadino Luke Skywalker, allora inconsapevole del fatto che sarebbe diventato uno dei più grandi eroi della Galassia, possedeva un vecchio e malconcio X-34, del quale fece largo uso per viaggiare attraverso i deserti del pianeta Tatooine, lasciando il mezzo pieno di sabbia e sbiadito dal sole, oltre che mancante della cappottatura della turbina di sinistra. Luke Skywalker faceva del proprio meglio per tenere il Landspeeder in buone condizioni di funzionamento con un’attenta manutenzione e magheggi con gli scarsi pezzi di ricambio che riusciva a trovare, dal momento che per lui era essenziale per potersi muovere nell’ambiente desertico. Dopo la morte dei suoi zii, Beru e Owen Lars, il Landspeeder fu venduto a Mos Eisley per duemila crediti, denaro che gli serviva per pagare il trasporto sul pianeta Alderaan. Non prima però di averlo utilizzato insieme a Obi-Wan Kenobi per localizzare R2-D2 grazie all’aiuto di C-3PO. Il Landspeeder fu protagonista, insieme agli attori del cast, della famosa scena del trucco mentale Jedi di Obi-Wan Kenobi con la celebre battuta “questi non sono i droidi che state cercando”

Il set LEGO Star Wars #75341 Landspeeder di Luke Skywalker include la riproduzione dell’abitacolo a due posti, dei due motori a turbina con quello di sinistra provo della cappottatura come visto in Ep. IV – Una nuova speranza e dell’iconico parabrezza curvo dell’abitacolo. Il set include inoltre le due Minifigure esclusive di Luke Skywalker (completa di spada laser e di elettrobinocolo) e di C-3PO, quest’ultima in versione aggiornata con le gambe dotate di stampa anche laterale. Sempre incluso nel set, troviamo il supporto costruibile grazie al quale sarà possibile esporre il set in “modalità volo” in ufficio o a casa e che comprende la tipica targhetta informativa dei set LEGO UCS con i dati tecnici del Landspeeder X-34 e lo spazio per ospitare le due Minifigure.

César Carvalhosa Soares, il Designer LEGO che ha curato la progettazione del set ha dichiarato:

“È stata un’avventura incredibile creare il Landspeeder di Luke Skywalker in forma di mattoncini LEGO. È un veicolo così iconico nella saga di Star Wars. Ci siamo assicurati che nessun dettaglio sia stato dimenticato e abbiamo persino incluso alcuni dei graffi. Il prodotto finito fa un display incredibile ed è l’aggiunta perfetta alla collezione UCS”

Una volta costruito, il set composto da 1.890 pezzi, misura 50 cm di lunghezza, 17 cm di altezza e 30 cm di larghezza. Il nuovo set, che fa parte della serie LEGO Star Wars Ultimate Collector Series (che include anche il Millennium Falcon, l’A-Wing, la Republic Gunship, e l’AT-AT) sarà disponibile per la vendita a partire dal prossimo 4 maggio 2022, con una disponibilità anticipata per gli utenti del programma LEGO VIP a partire dal 1° maggio al prezzo di € 199,99.

