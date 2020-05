LEGO Luna Park: 10 set per realizzare un fantastico parco divertimenti in mattoncini

A chi non piacciono i luna park e i parchi divertimento? Visto che in questo periodo non ci si può andare per i ben noti motivi, perché non realizzarne uno in mattoncini? I nostri suggerimenti per realizzare a casa nostra un fantastico LEGO LUNA PARK in mattoncini!

10 set per realizzare il vostro LEGO Luna Park

Costruisci la fantastica Giostra del luna park. Acquista il biglietto dalla biglietteria e sali sulla giostra. Dimostra la tua forza colpendo la campana con il martello o centra il bersaglio per far cadere la donna nell’acqua. E al calar della sera, la vorticante giostra si illuminerà nel buio, prima di essere caricata sul rimorchio per essere trasportata in un’altra città. Questa magica giostra è ricca di meravigliosi dettagli che cattureranno l’immaginazione di tutti. Include 12 minifigure: un giocoliere su trampoli, la signora della vasca splash, un uomo forzuto, la signora dei biglietti, il conducente del camion/operatore, 2 donne, 2 ragazze, 2 ragazzi e un uomo che soffre di nausea dopo numerosi giri sulla giostra!

» Clicca qui per acquistare il set #10244

Costruisci la maestosa Ruota panoramica, la star del luna park! Il carnevale è arrivato in città e il gelataio è occupato a servire una lunga coda di clienti che attendono il loro turno per salire sulla magica ruota panoramica che sovrasta il luna park. Gira lentamente la manovella e osserva la ruota panoramica abbassarsi con grazia posizionando le gondole colorate all’altezza giusta. Solleva la piattaforma di imbarco azionando la leva, apri lo sportello della gondola e aiuta i passeggeri a salire a bordo! Divertiti a costruire questo elegante modello con un fascino autentico e magico che ti conquisterà. Include 10 minifigure: l’addetto alla giostra, il gelataio, 4 bambini e 4 adulti.

» Clicca qui per acquistare il set #10247

Fai un giro sulla imponente Giostra, ricca di fantastici dettagli, tra cui un grande baldacchino tessile con decorazioni ornate riflettenti blu e oro, pannelli centrali riflettenti, doppia piattaforma con “stazione” di imbarco rialzata e corrimano e piattaforma principale con cinque animali costruibili, tra cui un cigno bianco e quattro altri animali mobili. Gira la manovella e osserva l’elefante, la tigre, il fenicottero e la rana muoversi su e giù mentre la giostra ruota e include anche una robusta base costruibile per un facile trasporto.

» Clicca qui per acquistare il set #10257

Modello completamente funzionante di Montagne Russe, dotato di sistema di sollevamento a catena, viene fornito con 2 convogli e tantissime caratteristiche e funzioni autentiche, tra cui una biglietteria, una bancarella di zucchero filato, snack bar, misuratore di altezza e piattaforma di imbarco coperta, completa di barriere apribili e pannello di controllo. Abbassa la barra di sicurezza della carrozza e rilascia il freno per inviare il treno ai piedi della prima salita. Quindi attiva la catena del sistema di sollevamento e tieniti forte mentre le carrozze a gravità sfrecciano sui binari delle montagne russe. Aggiorna le Montagne russe con le LEGO Power Functions per motorizzare il sistema di sollevamento o con LEGO BOOST (acquistabile qui) per aggiungere un sensore di movimento ed effetti sonori realistici! Include 11 minifigure.

» Clicca qui per acquistare il set #10261

Il set parco LEGOLAND LEGO 40346 permette di trasformare qualunque Luna Park in un parco divertimenti LEGOLAND. Il set include una giostra-castello, un drago-treno con percorso tra le torri di un castello e una giostra-pirata con sedili girevoli sotto forma di barche di naufrago. Oltre alle giostre, il set comprende anche una bancarella, un negozio e una biglietteria. Include inoltre 10 minifigure e 1 personaggio di bebè.

» Clicca qui per acquistare il set #40346

Questo Set accessori con minifigure per il Luna Park contiene un mini-poligono di tiro da costruire completo di shooter: colpisci la lattina color oro e vincerai un dolcissimo orsacchiotto. Include anche minifigure che rappresentano una bambina, un papà e 2 dipendenti del luna park con divertenti accessori per ispirare il gioco creativo.

» Clicca qui per acquistare il set #40373

Interessante set/kit di espansione a tema Luna Park, aggiunge e integra i set a tema “parco divertimenti” con un carretto dei gelati, il gioco del tiro a segno con pistola, un tavolino per il face painting, il gioco dell’anatra e della prova di forza. Gli accessori includono 2 anelli, 3 paperelle di gomma, un cappello con elica, coni gelato, ghiaccioli, un pennello con 6 barattoli di vernice, un orsacchiotto, un palloncino-animale, hot dog e un martello costruibile. Le minifigure incluse sono invece ben 14: 1 trampoliere, 2 bambini, 2 bambine, 2 teen-ager, un nonno, una nonna, una mamma, un papà, un artista del face painting, un gelataio e il simpatico addetto del luna park.

» Clicca qui per acquistare il set #60234

Replica da 4.000 pezzi del Castello Disney. La facciata e le torri ricche di dettagli sono una replica del famoso Castello di Cenerentola del Walt Disney World Resort e ogni stanza del castello accessibile comprende funzioni speciali ispirate ad alcuni dei più grandi film di animazione Disney, offrendo possibilità di gioco infinite, grazie alle minifigure incluse: Topolino, Minnie, Paperino, Paperina e Campanellino, o altri personaggi della tua collezione. Il set include una facciata ricca di dettagli con un ponte di pietra, orologio, ampio portale ad arco, balconi decorati, torri con guglia, e inoltre un edificio principale a quattro piani e una torre principale con guglia dorata a cinque piani, entrambi contenenti stanze con caratteristiche ed elementi assortiti a tema Disney.

» Clicca qui per acquistare il set #71040

Il set riproduce la locomotiva a vapore motorizzata con scacciapietre, carrozza passeggeri e una lussuosa carrozza salotto, più una ferrovia ovale e l’iconico edificio della stazione in stile Disney Parks. Questo set include tanti fantastici dettagli, tra cui funzioni controllate tramite app. Utilizza il tuo smartphone o tablet per guidare la locomotiva in avanti e indietro e attivare effetti sonori realistici. Agganciare le carrozze del treno è semplice con i giunti magnetici LEGO, e i pannelli sulla carrozza salotto si aprono per consentire l’accesso al suo dettagliato interno, completo di tavolo, poltrone, teiera e tazza.

» Clicca qui per acquistare il set #71044

Accessori e complementi

Oltre ai normali set elencati sopra, potrebbero interessarvi anche alcuni “accessori” (polybag promozionali, che venivano date in omaggio a fronte di ordini specifici su LEGO Shop @ Home). Vediamo quali sono.

Un simpatico carretto degli Hot Dog completo di cuoco e di passante in bicicletta che si ferma per uno spuntino

Un simpatico banchetto “pane e salamella” completo di grill su ruote e chef al lavoro

Carinissimo carretto dei palloncini completo di inserviente, palloncini e bimbo impaziente di avere il suo palloncino