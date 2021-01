LEGO MANIA. LEGO Technic: costruiamo insieme il set #42123 McLaren Senna GTR

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. LEGO MANIA costruirà insieme a voi il set LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR, una delle novità 2021 del tema LEGO Technic.

LEGO MANIA – 27/01/2021

Nel corso della puntata di oggi di LEGO MANIA vedremo l’unboxing e costruiremo insieme il set, novità 2021, LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR, del quale potrete trovare tutti i dettagli in questo nostro articolo.

LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR

Ricco di caratteristiche ispirate alla Supercar da competizione reale, include la replica in elementi LEGO Technic del motore V8 a pistoni mobili, le portiere a diedro apribili, la grafica e la livrea fibra di carbonio a vista dell’auto vera. Sterzo funzionante, azionabile sia dal volante in abitacolo, sia dal comando HOG (Hand Of God) posto al centro del tetto. Una volta costruito, il set LEGO Technic # 42123 McLaren Senna GTR misura 9 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza.

830 pezzi | € 49,99 su LEGO Shop @ Home

Dove vedere LEGO MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di LEGO MANIA basta collegarsi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

Le puntate precedenti