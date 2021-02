LEGO MANIA. Costruiamo insieme il set #42124 Buggy fuoristrada

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. LEGO MANIA costruirà insieme a voi il set LEGO Technic #42124 Buggy fuoristrada, un’altra delle novità 2021 del tema LEGO Technic.

LEGO MANIA – puntata del 03/02/2021

Nel corso della puntata di oggi di LEGO MANIA vedremo l’unboxing e costruiremo insieme il set, novità 2021, LEGO Technic #42124 Buggy fuoristrada, del quale potrete trovare tutti i dettagli in questo nostro articolo. Dopo averlo costruito, lo confronteremo con un set LEGO Technic (anche se in realtà era marchiato LEGO Racers) del passato, progettato insieme ad altri per essere utilizzato specificatamente in outdoor: parliamo della dune buggy LEGO Racers #8676 Sunset Cruiser, che nel 2006 veniva descritta così:

“Costruisci la tua auto radiocomandata super resistente con eleganti dettagli arancioni e neri! Con pneumatici extra larghi e una velocità massima di 10 km/h, questo bolide brucia la strada! Velocità massima di 10km/h, con enormi gomme dall’ampio battistrada (7,6cm)! Richiede 1 batteria da 9v per il radiocomando e 6 batterie AA (1,5v) per il veicolo, non incluse nella confezione. Da usare solo su superfici asciutte“

LEGO Technic #42124 Buggy fuoristrada

Un set LEGO Technic dal sapore vintage e che ricorda molto le iconiche auto radiocomandate degli anni ’80… ma anche i fantastici set LEGO Technic “da outdoor” che LEGO produsse nei primi anni 2000. Il modello è dotato di sospensioni indipendenti anteriori e posteriori e di grandi pneumatici per aggredire qualsiasi tipo di terreno. Il cofano è apribile e c’è persino la classica antenna (ovviamente fittizia) per ricevere il segnale radio e una livrea ricca di adesivi retrò. Scaricando l’app gratuita CONTROL+, la si potrà utilizzare per guidare avanti e indietro, sterzare ed eseguire acrobazie. Con diversi controlli, effetti sonori, sfide, risultati, ecc. Speriamo che sia veloce come quelle che LEGO produsse nei primi anni 2000.

374 pezzi | € 129,99 su LEGO Shop @ Home

