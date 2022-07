Il potente Bowser, la nemesi di Mario e Luigi nel mondo digitale di Super Mario, arriva sugli scaffali come ultima novità della linea di prodotti LEGO Super Mario Adult. E’ il più grande modello costruibile di Bowser di sempre, composto da ben 2.807 pezzi. Il modello riproduce molto dettagliatamente il Re dei Koopa, in una versione completa di movimenti controllabili e della possibilità di lanciare una palla di fuoco, che riflette le enormi e potenti caratteristiche di Bowser.

Il set è l’ultima aggiunta alla linea Adult comprende una serie di kit di costruzione a tema Super Mario, nato nel 2020 dalla collaborazione tra LEGO e Nintendo. Se il tema Super Mario in generale include Starter Pack e set di espansione che permettono ai piccoli costruttori di riprodurre e combinare tra loro i diversi schemi e livelli del videogioco utilizzando i mattoncini tradizionali e quelli dotati di tag RFID, in combinazione con i personaggi interattivi di Mario, Luigi e Peach, la linea LEGO Super Mario Adult comprende invece una serie di kit di costruzione a tema Super Mario rivolti ad un pubblico adulto, tutti progettati per evocare la nostalgia dei fan LEGO che ricordano Mario come parte integrante della propria infanzia.

Tra i prodotti precedenti troviamo il set LEGO Super Mario #71374 Nintendo Entertainment System (NES), la replica in mattoncini della consolle sulla quale Super Mario fece il proprio debutto e l’iconico modello costruibile del blocco ‘?’ del set LEGO Super Mario #71395 Blocco punto interrogativo Super Mario 64, al cui interno è possibile trovare la versione in mattoncini dei livelli più iconici del videogioco Super Mario 64. Entrambi i set includono comunque un elemento con tag RFID proprio come i set base e di espansione, la qual cosa permette ai set stessi di interagire con i personaggi interattivi di Mario, Luigi e Peach.

Il modello costruibile di Bowser, che entra a pieno titolo a far parte della serie “Adults Welcome”, è perfetta per chi desideri sfidare se stesso con la costruzione di un set molto dettagliato e complesso e che al tempo stesso riporterà alla mente i piacevoli ricordi del passato. I Designer LEGO che hanno curato lo sviluppo di questo set hanno progettato elementi e parti di nuova concezione per ricreare l’aspetto degli spuntoni di Bowser. Oltre ad avere un lanciatore di palle di fuoco e un pulsante per controllare i movimenti della testa e del collo di Bowser, anche la bocca, le braccia, le gambe e la coda saranno mobili, in modo che i fan possano replicare la temibile natura del Re dei Koopa che conoscono e amano.

Esattamente come i due set precedenti, anche il Potente Bowser include un elemento interattivo, tramite il quale chi possiede uno degli Starter Pack di Mario, Luigi o Peach potrà farli combattere Bowser contro Mario, Luigi o Peach stessi.

Carl Merriam, Senior Designer di LEGO Super Mario, ha dichiarato:

“Bowser è il boss per eccellenza e siamo lieti di annunciare l’introduzione di questa versione oversize nella linea LEGO Super Mario per adulti, per aggiungere un pizzico di sfida in più. Quando due anni fa abbiamo lanciato questa fortunata linea, è iniziato un viaggio che ci ha portato ad ampliare man mano i personaggi più iconici e riconoscibili dell’universo LEGO Super Mario. L’aggiunta del Potente Bowser è davvero un tuffo nel passato per molti fan adulti di LEGO. Sarà anche il grande capo, ma continua a suscitare una calda sensazione di nostalgia nel cuore degli appassionati di Super Mario di tutto il mondo. Così come sconfiggere Bowser è sempre stata la sfida finale nei giochi di Super Mario, qui sfidiamo i fan a costruire il Re dei Koopa con quasi 3.000 pezzi. Sappiamo che sono all’altezza del compito e che non vedranno l’ora di mettere le mani su questa grande novità”

Clicca qui per accedere alla scheda del set

LEGO Super Mario #71411 Il potente Bowser



Le caratteristiche

Età: 18+ (LEGO Super Mario)

Misure: 32 cm di altezza, 41 cm di larghezza e 28 cm di profondità

Pezzi: 2.807 pezzi

Prezzo: € 269,99

Disponibilità: 1° ottobre

Il potente Bowser era già stato realizzato in versione modello costruibile: la sua figura in scala con quella dei personaggi interattivi di Mario, Luigi e Peach era infatti inclusa nel set di espansione LEGO Super Mario #71369 Battaglia finale al castello di Bowser