LEGO: il set riproduce la NINTENDO NES

Anticipato da un teaser pubblicato sui canali social di LEGO Group, è stato presentato oggi il nuovo set LEGO # 71374 Nintendo Entertainment System, che andrà ad aggiungersi alla serie di set dedicati a Super Mario Bros, (e dei quali vi abbiamo già parlato in questo nostro articolo) nell’ambito dell’accordo di licenza tra LEGO Group e Nintendo.

Il set LEGO # 71374 Nintendo Entertainment System (acquistabile a questo link) riproduce, come suggerisce il “titolo”, la prima versione della consolle NES, del controller (cavo di collegamento incluso) e della “cartuccia” del videogame, oltre al caratteristico TV anni ’80 a tubo catodico al quale la consolle veniva tipicamente collegata. Lo “schermo” della TV riproduce ovviamente una schermata di Super Mario Bros e, grazie ad un meccanismo interno collegato ad una manovella azionabile dal “giocatore”, sarà possibile far “scorrere” le schermate del mitico videogioco nelle quali il protagonista Mario, sarà rappresentato da un nuovo ed inedito “pezzo” creato appositamente per questo set.

Il set potrà essere combinato con la “maxi-figura” interattiva di Mario inclusa nel set LEGO Super Mario # 71360 Avventure di Mario – Starter Pack (» clicca qui per pre-ordinarlo su LEGO Shop @ Home), sbloccando così funzioni aggiuntive per il set, come per esempio i suoni e la colonna sonora del videogame.

Il set LEGO 71374 Nintendo Entertainment System sarà, come sta accadendo per tutti i set più recenti, un set “18+” (cioè dedicato e pensato specificatamente per gli appassionati adulti) e sarà in vendita al prezzo di € 229,99 sul sito LEGO Shop @ Home a partire dal 1 ° agosto 2020.

Il set

Codice: 71374

Titolo: Nintendo Entertainment System

Numero di pezzi: 2.646

Prezzo: € 229,99

Disponibilità: dal 1° agosto 2020 su LEGO Shop @ Home

Dimensioni TV: 23,9 x 22,6 cm (larghezza x altezza)

Dimensioni Controller: 12,6 x 5,1 cm (larghezza x altezza)

Dimensioni cartuccia NES: 20,8 x 7,5 cm (larghezza x altezza)

» Clicca qui per acquistare il set # 71374