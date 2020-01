Nuovi rumors sul nuovo set LEGO Technic Ultimate Series

Grazie al sito tedesco stonewars.de, siamo in grado di anticiparvi quelli che dovrebbero essere i nuovi set della seconda wave 2020 dei set LEGO Technic, ed in particolare del nuovo set LEGO Technic Ultimate Series che andrà a sostituire l’ormai pensionato LEGO set # 42056 “Porsche GT3 RS” del 2016.

E’ molto probabile che a cavallo tra primavera ed estate (come fu per la Porsche stessa e per il successivo LEGO set # 42083“Bugatti Chiron“) verrà presentato il nuovo set LEGO Technic Ultimate Series. I set LEGO di questa linea sono set LEGO Technic di fascia alta sia per quanto riguarda l’esperienza costruttiva sia per quanto concerne il prezzo. Il libretto di istruzioni è stampato su carta di qualità superiore, il box che contiene il prodotto è di ottima fattura ed è realizzato in cartoncino patinato ed alcune parti del set sono speciali ed uniche sviluppate specificatamente ed esclusivamente per il progetto specifico, in accordo con la casa automobilistica titolare del licensing.

Le attuali speculazioni e i rumors su quale possa essere la prossima Supercar LEGO Technic Ultimate Series al momento sono due. Una “punta” ad un modello “rosso con le porte ad alette” e che potrebbe quindi rappresentare una delle McLaren stradali più recenti oppure una Ferrari (ad esempio la SF90). L’altra punta invece verso una delle ultime Lamborghini, alla luce del rinnovato accordo di licensing tra l’Azienda di Sant’Agata Bolognese e LEGO, anche se il tour internazionale della McLaren Senna in scala 1:1 realizzata in mattoncini e la versione Speed Champions della stessa inclusa nel pack di espansione di Forza Horizon fanno pensare che l’accordo di licensing con la casa inglese abbia già dato tutto quello che c’era da dare.

Facendo riferimento ai nomi elencati nella tabella nell’immagine qui sopra, cosa ne dite? Possiamo sostituire “Entertainer” con “Fast & Furious” e “Ultimate” con “Lamborghini”? Non resta che aspettare la imminente Spielwarenmesse, la Fiera del giocattolo di Norimberga, nel corso della quale avremo certamente la conferma delle novità per il secondo semestre!