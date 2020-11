LEGO: presentati i nuovi set del tema Monkie Kid

I nuovi set del tema LEGO Monkie Kid sono già stati aggiunti su LEGO Shop @ Home e sono acquistabili da inizio Agosto. Vediamo nel dettaglio quali nuovi set basati sulle secolari leggende cinesi del re delle scimmie e sul romanzo “Il viaggio in Occidente” potremo aggiungere alla nostra collezione… e c’è anche un Brickheadz!

Aggiornamento 9 novembre 2020: è stato presentato lo scorso 6 novembre, alla terza edizione della China International Import Exhibition di Shangai, un nuovo set del tema Monkie Kid: il set LEGO Monkie Kid # 80023 Team Quadcopter, che racconta la storia della squadra di eroi di Monkie Kid e la loro battaglia con Spider Queen e combina perfettamente i moderni elementi fantasy hi-tech con la nota storia cinese.

I nuovi set LEGO Monkie Kid

I nuovi set LEGO Monkie Kid sono già tutti presenti come “Disponibile a breve” su LEGO Shop @ Home, con disponibilità per l’acquisto dal 1° agosto.

Anche questi nuovi set permetteranno di immaginare cosa accadrebbe se gli eroi e i cattivi delle vecchie fiabe (cinesi, nella fattispecie) apparissero all’improvviso nel mondo di oggi? I personaggi di una storia cinese secolare che racconta la battaglia tra il bene e il male entrano in un’ambientazione moderna grazie ai set di questo recente tema. Vediamoli nel dettaglio.

LEGO Monkie Kid # 40381 Monkey King | € 9,99 su LEGO Shop @ Home (dal 1° agosto)

Il set permette di costruire la versione LEGO BrickHeadz del personaggio di Monkey King. E’ composto da 175 pezzi, include una base per l’esposizione e misura 12,8 cm di altezza.

LEGO Monkie Kid # 80014 Motoscafo di Sandy | € 54,99 su LEGO Shop @ Home (dal 1° agosto)

Il set include il motoscafo di Sandy, il mecha della Spider Queen e la caverna della ragnatela di seta. I modelli includono vari dettagli come lo shooter a fuoco rapido del motoscafo, il compartimento per i gatti e la trappola-ragnatela della grotta. Contiene 3 minifigure, la maxi-figure di Sandy, il gatto Mo e un ragno, oltre a fantastiche armi come il Bastone Mezzaluna di Sandy e il Bastone della Spider Queen. Pezzi: 394.

LEGO Monkie Kid # 80015 Super auto sportiva di Monkie Kid | € 64,99 su LEGO Shop @ Home (dal 1° agosto)

Il roadster di Monkie Kid vanta un design sportivo, un motore cloud rotante e 2 shooter a molla, mentre la moto ispirata al calabash degli Horn Demons è dotata di un compartimento per minifigure e un velivolo rimovibile. Il set include 5 minifigure con armi, tra cui il Bastone d’oro di Monkie Kid. Pezzi: 659.

LEGO Monkie Kid # 80016 La fonderia del fuoco | € 134,99 su LEGO Shop @ Home (dal 1° agosto)

Il set rappresenta la tana del Demon Bull King e può essere spostato sulle ruote dell’autocarro staccabile. Contiene un’officina, un arsenale, una prigione, una sala di controllo e include funzioni che ispirano il gioco di ruolo come una fornace fluorescente con mattoncino luminoso LEGO, bracci robotici e uno shooter a fuoco rapido. Contiene anche 7 minifigure, tra cui Monkie Kid, Mei, la Principessa Iron Fan e Red Son, con armi e tanti accessori.

