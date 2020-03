LEGO: prime indiscrezioni sulla nuova linea Wall Art (mosaici)

Arrivano oggi da The Brick Fan e Promobricks le prime indiscrezioni sui dettagli della nuova linea LEGO Wall Art, che quasi certamente entrerà a far parte della nuova linea di set per fan adulti marchiati 18+, come lo sono ad esempio gli ultimi set dei caschi Star Wars.

(Foto credit: https://brickshow.com/)

Le indiscrezioni che girano al momento non dicono molto su questi set ma questi i dettagli che abbiamo raccolto:

si tratterebbe di mosaici con cornice costruibile che raffigurano il ritratto di personaggi famosi

il costo dovrebbe essere di circa 119-120 euro

il numero di pezzi (per comporre il ritratto e per costruire la cornice) dovrebbe nell’intorno dei 3.000 per set

il lancio iniziale dovrebbe includere 4 soggetti

i codici dovrebbero essere 31197, 31198, 31199 e 31200

Quasi certamente i nuovi set sono stati ispirati dal set LEGO # 40179 Personalised Mosaic Portrait, ovvero il set del proprio ritratto che si può “creare” presso il LEGO Shop interno alla LEGO House e presso alcuni dei principali LEGO Store Europei (Londra e Berlino ad esempio). Questo set, che viene “stampato” appositamente per il cliente tramite una sorta di “cabina per fototessera” chiamata MOSAIC MAKER, consiste in una scatola con all’interno la stampa di qualità del nostro ritratto in “toni di grigio” (prodotto dalla stampante fotografica della cabina) e che ci farà da istruzioni per la realizzazione del mosaico, da una baseplate 48×48 e da oltre 4.000 plate 1×1 suddivisi in 5 scatole (una per ciascun”tono di grigio” – nero, bianco, grigio chiaro, grigio medium e grigio scuro)

I ritratti di chi?

Secondo quanto abbiamo appreso, i soggetti dei mosaici dovrebbero essere:

Marilyn Monroe (31197) – 3.341 pezzi

The Beatles (31198) – 2.933 pezzi

Iron Man (31199) – 3.406 pezzi

Star Wars (31200) – 3.167 pezzi

In particolare, Marilyn Monroe dovrebbe essere la riproduzione della celebre opera di Andy Warhol “Marylin Monroe”. The Beatles dovrebbe essere la riproduzione del ritratto del celebre quartetto. Sembrerebbe che con i pezzi inclusi nel set si possa però realizzare il ritratto di ciascuno dei quattro membri della Band (uno per volta ovviamente). Iron Man probabilmente sarà una delle tante “inquadrature” dell’alter ego di Tony Stark, mentre Star Wars c’è il dubbio che possa essere il ritratto di Darth Vader o di Darth Maul.