Esattamente come il May 4th (4 maggio, che gioca sull’assonanza in pronuncia tra May the Fourth e May the Force…) è il giorno che celebra l’universo Star Wars, il MAR10 Day (March 10, perchè si può giocare sulla somiglianza tra “1” e “0” del numero 10 e le lettere “I” e della “O” di “MARIO”) è la giornata dedicata ai giocatori, fan e appassionati dell’idraulico più famoso del mondo dei videogiochi: Super Mario. Proprio il MAR10 Day è stato scelto da LEGO e da Nintendo per presentare ufficialmente i nuovi set dedicati alla Principessa Peach.

Scopriamo insieme tutte le novità del tema LEGO Super Mario.

La presentazione dei set di Principessa Peach.

Il personaggio interattivo LEGO Peach aggiunge la sua inconfondibile voce e i suoi effetti sonori all’universo LEGO Super Mario. Tutti e tre i personaggi interattivi (Mario, Luigi, Peach) sono quindi disponibili in Starter Pack separati (o da integrare con gli altri set LEGO Super Mario).

Lo Starter Pack Avventure di Peach consente di guadagnare monete digitali e scoprire varie possibilità di gioco mentre i giocatori aiuteranno la principessa a cavalcare l’altalena e ad aprire i regali, sconfiggere i nemici come Lemmy e Fiammetto e a fare amicizia con Toad giallo.

I personaggi interattivi LEGO Peach, LEGO Mario e LEGO Luigi sono in grado di connettersi tra loro (due alla volta) via Bluetooth. In questo modo, i giocatori potranno salutarsi, festeggiare e fare squadra per sconfiggere i nemici, guadagnando monete digitali e bonus extra. La modalità a due giocatori fa guadagnare ancora più monete, rendendo molto più divertente il gioco in compagnia. In occasione dell’uscita dei nuovo set, i personaggi interattivi sono anche in grado di ottenere ricompense, mangiando i frutti trovati nei nuovi set o regalandoli ad altri personaggi, così da aggiungere ancor più divertimento alle avventure del proprio universo LEGO Super Mario in mattoncini.

Il set principale di questa nuova tornata di set dedicati alla Principessa Peach è l’attesissimo LEGO Super Mario – Pack espansione Castello di Peach. Il castello vanta una serie di sfide fantastiche, tra cui far cadere Ludwig dalla nuvola, riparare il ponte rotto e salutare Toadette. È anche dotato di una sala del trono costruibile che può ruotare per svelare Bowser! Ci sono altre divertenti sorprese da scoprire nel castello, come un quadro Bob-omb con un Action Tag segreto e una torta con un Goomba nascosto all’interno.

Simon Kent, Creative Lead di LEGO ha dichiarato:

“Peach è talmente amata dai fan che non abbiamo potuto fare a meno di inserire il suo personaggio e l’iconico castello al nostro amato mondo di LEGO Super Mario. Negli ultimi due anni abbiamo aiutato gli appassionati ad essere il più creativi possibile con i loro personaggi preferiti, ed è per questo che abbiamo gradualmente costruito l’universo con più set di espansione, Character Pack e Power-Up Pack. L’anno scorso abbiamo aggiunto Luigi Starter Pack LEGO Super Mario per dare vita ad un’avventura a due giocatori, e ora siamo entusiasti di poter arricchire l’elemento relazionale del gioco, portando anche LEGO Peach nell’azione. Pronta per i riflettori, LEGO Peach avrà un ruolo importante: si unirà al viaggio dei famosi fratelli per sconfiggere i nemici e guadagnare più monete possibili”.

I nuovi set della linea LEGO Super Mario dedicati alla Principessa Peach vanno ad aggiungersi ad un tema già ricco e composto dai due Starter Pack precedenti (Mario e Luigi), da 17 Expansion Set, da una serie di Power-Up Pack e Character Pack, oltre a due set per adulti (il Nintendo Entertainment System e il Blocco punto interrogativo Super Mario 64) e a quattro serie di personaggi collezionabili. La combinazione dei set offre ai giocatori (e costruttori) la possibilità di espandere, ricostruire, personalizzare e creare le proprie emozionanti sfide. L’esperienza di costruzione interattiva regala agli appassionati di Super Mario e del giocare con i mattoncini LEGO un divertimento assicurato e una nuova modalità di interagire con i loro personaggi preferiti in formato costruibile. Le istruzioni per costruire tutti i set e i pacchetti sono e saranno disponibili sull’app LEGO Super Mario.

Gli altri set annunciati insieme allo Starter Pack Avventure di Peach sono: un set di espansione LEGO Super Mario Casa dei regali di Yoshi, che offre ai fan un modo per salutare Yoshi, fare un giro sulla Giostra delle Delizie e collezionare frutti deliziosi per guadagnare monete, il set di espansione LEGO Super Mario Pinne di Stordino, il set di espansione LEGO Super Mario Costume di Peach gatto e Torre ghiacciata, il set di espansione LEGO Super Mario Scarpa del Goomba e il set di espansione LEGO Super Mario Sfida sulle nuvole di Spike gigante. Completa il tutto la njuova serie (la quinta) di personaggi collezionabili (e costruibili).

I nuovi set di espansione

Vediamo insieme l’elenco completo dei nuovi prodotti LEGO Super Mario disponibili da oggi.

LEGO Super Mario #71403 Starter Pack Avventure di Peach | € 59,99

Il set include il personaggio LEGO Peach, che fornisce una risposta espressiva immediata tramite uno schermo LCD e gli altoparlanti. LEGO Peach può ovviamente essere connessa a LEGO Mario o LEGO Luigi (personaggi extra non inclusi) tramite Bluetooth per vincere monete bonus con il lavoro di squadra. Utilizzando gli elemento LEGO inclusi nel set si potrà ad esempio lanciare il personaggio costruibile di Fiammetto per far cadere Lemmy da una torre. Si potranno ottenere monete digitali aiutando LEGO Peach ad andare in altalena o grazie alle interazioni con il Toad giallo. Anche il blocco “?” volante offre ricompense. Se il frutto rosso costruibile incluso nel set viene “mangiato” da LEGO Peach, si ottengono reazioni felici e monete extra. Il frutto può anche essere regalato al Toad giallo o a un altro dei personaggi interattivo (non inclusi).

LEGO Super Mario #71404 Pack espansione Scarpa del Goomba | € 9,99

Il Pack include una versione in mattoncini di una Scarpa del Goomba e il personaggio costruibile di un Goomba da aggiungere ai livelli che vengono costruiti. Il set si “interfaccia” con i personaggi interattivi di LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO Peach (personaggi non inclusi), che potranno conquistare la scarpa, saltare e fare giravolte per ottenere monete digitali.

LEGO Super Mario #71405 Pack espansione Pinne di Stordino | € 24,99

Il Pack include il modello costruibile di un cielo e di una nuvola con pinne per 2 Stordino costruibili, oltre a un trampolino fungo e un Blocco tempo. Si possono far interagire i personaggi interattivi di LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO Peach (personaggi non inclusi), ad esempio facendoli saltare dal trampolino fungo e atterrare sulle pinne alle due estremità della nuvola per rovesciare gli Stordino e ottenere monete digitali.

LEGO Super Mario #71406 Pack espansione Casa dei regali di Yoshi | € 29,99

Il set include il personaggio costruibile di Yoshi e di Tantatalpa. Grazie ai personaggi interattivi di LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO Peach (non inclusi), si giocatori può esplorare il livello e guadagnare monete digitali: si può salutare Yoshi sulla porta, fare un pisolino nel suo letto, prendere i frutti, farli diventare d’oro facendo un giro sulla Giostra delle delizie e usare la scatola da regalo per condividerli con un altro personaggio interattivo.

LEGO Super Mario #71407 Pack espansione Costume di Peach gatto e Torre ghiacciata | € 69,99

Il Pack include un Costume di Peach gatto, che LEGO Peach (personaggio non incluso) può indossare per arrampicarsi sulla torre in mattoncini, e 3 personaggi costruibili: Kamek, Toad e un Goomba Gatto. Liberando il Blocco Moneta dal “ghiaccio” e saltando su di esso si ottengono premi, esattamente come quando si afferrano il frutto giallo, si fa cadere Kamek dalla torre (dopo aver attivato il Blocco POW) o si libera Toad dalla sua prigione di ghiaccio.

LEGO Super Mario #71408 Pack espansione Castello di Peach | € 129,99

Il Pack espansione Castello di Peach include una sala del trono con una parete girevole dietro cui si nasconde Bowser, la vetrata colorata di Peach, un quadro di Bob-omba con un action tag, una torta con un Goomba all’interno, un Tubo speciale, un Blocco Tempo, un ponte “rotto” costruibile, una ciotola di frutta con un frutto viola e molto altro. L’iconico luogo costruibile tratto dal videogioco potrà essere esplorato per guadagnare monete digitali insieme ai personaggi interattivi di LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO Peach (non inclusi).

LEGO Super Mario #71409 Pack espansione Sfida sulle nuvole di Spike gigante | € 59,99

Il Pack include le sfide dei videogiochi di Super Mario e i personaggi costruibili di 3 famosi nemici: uno Spike gigante, un Boomerang Bros e una Pianta Piranha. Si potranno ottenere monete digitali aiutando i personaggi interattivi LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO Peach (non inclusi) a sconfiggere lo Spike gigante, saltare sui trampolini-fungo arancioni per raggiungere il Boomerang Bros, utilizzare il Blocco Super Stella e molto altro.

LEGO Super Mario #71410 Pack espansione Sfida sulle nuvole di Spike gigante | € 5,99 cad. personaggio

Il Pack Personaggi – Serie 5 permette di espandere la propria collezione di personaggi del mondo di Super Mario e di potenziare i vari livelli di gioco realizzati acquistando e costruendo i vari set di espansione. Ogni Pack contiene un personaggio costruibile a sorpresa dotato di action tag e una piccola costruzione da utilizzare come espositore o da aggiungere a un livello per potenziare il gioco. I personaggi LEGO Super Mario da collezionare sono 8: Ruboniglio, un Toad viola, Martelkoopa, Pterotondo, Magikoopa, Baby Yoshi, Yoshi rosso e Tipo Timido blu, ognuno progettato per essere utilizzato con uno dei set Starter Pack (71360 Mario, 71387 Luigi o 71403 Peach), necessario per il gioco interattivo.

