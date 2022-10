La fine dell’anno si avvicina e come per i set LEGO Technic, anche per l’amatissimo tema LEGO Speed Champions è venuto il momento delle prime indiscrezioni su quelli che saranno i set novità per il 2023. Andiamo a scoprirli insieme?

LEGO Speed Champions #76917 Nissan GT-R R34 “Fast & Furious”

L’abbiamo vista nelle scene iniziali di “2 Fast 2 Furious”, ma sarà solo la prima di una lunga serie di Nissan GT-R il cui volante è finito nelle mani di Brian O’Connor, uno dei personaggi principali del franchise di “Fast & Furious” insieme a Dominic Toretto. Le Nissan Skyline utilizzate nel film erano tutte R34, la quinta generazione del modello che fu presentata nel gennaio del 1999. Erano alimentate da un sei cilindri in linea RB26DETT da 2,6 litri, DOHC, 24 valvole, posizionato longitudinalmente nel vano motore e alimentato da due turbocompressori, con una potenza di 330 CV. Il motore della R34 alimenta un cambio Getrag a sei rapporti che a sua volta invia la potenza al sistema di trazione integrale ATTESA, che varia elettronicamente la ripartizione della coppia. Anche le quattro ruote sterzanti Super HICAS sono presenti a bordo e includono un sistema di controllo elettronico del feedback per garantire un posizionamento preciso delle ruote in circostanze estreme. Le sospensioni della Skyline R34 sono rigide e la potenza della trazione della R34 rende possibili i “burnout”. I tecnici della produzione responsabili delle R34 utilizzate nel film avevano rimosso l’albero di trasmissione anteriore dai veicoli e disabilitato le quattro ruote sterzanti della Skyline, per fare si “che si comportassero male come le auto normali”.

Codice: 76917

Nome: Nissan GT-R R34 “Fast & Furious”

Numero di parti: 319

Data di uscita: gennaio 2023

Prezzo consigliato: 24,90 euro

LEGO Speed Champions #76914 Ferrari 812 Competizione

La Ferrari 812 Competizione è una versione speciale e in edizione limitata (a poche centinaia di esemplari) della 812 Superfast, basata a propria sulla GTS V12 del Cavallino. Ricca di soluzioni tecniche estreme volte a garantire il massimo piacere di guida: sotto il cofano il V12 aspirato porta a 830 i cavalli disponibili e gran parte della meccanica è stata ottimizzata per adottare soluzioni mai viste prima su una Ferrari, come l’asse posteriore sterzante a ruote indipendenti. Il lunotto posteriore è formato da una struttura monolitica in alluminio i cui innovativi generatori di vortice migliorano l’efficienza aerodinamica della vettura. Il cambio è automatico a doppia frizione e sette rapporti. In pratica: è mostruosa!

Codice: 76914

Nome: Ferrari 812 Competizione

Numero di parti: 261

Data di uscita: marzo 2023

Prezzo consigliato: 24,99 euro

LEGO Speed Champions #76915 Pagani Utopia

La Ferrari 812 Competizione è l’ultima supercar da sogno di Horacio Pagani. Motore V12, 6 litri di cilindrata, biturbo benzina da 864 CV e cambio Xtrac trasversale a 7 rapporti manuale o a richiesta AMT (Automated Manual Transmission), con differenziale elettromeccanico prodotto da Xtrac per Pagani. L’impianto frenante Pagani by Brembo è a 4 dischi carbo-ceramici ventilati da 410×38 mm con pinze monolitiche a 6 pistoni nella parte anteriore e da 390×34 mm con pinze monolitiche da 4 pistoni nella parte posteriore. I cerchi sono forgiati in lega di alluminio monolitica, anteriori da 21 pollici e posteriori da 22 pollici, mentre gli pneumatici sono Pirelli PZero Corsa 265/35 R21 anteriore e 325/30 R22 posteriore (gli equivalenti Pirelli SottoZero sono per la guida a basse temperature). Nell’abitacolo non è presente un sistema di infotainment e tutte le informazioni più rilevanti sono fornite al guidatore tramite un display dedicato. Tutti gli strumenti a bordo sono analogici e sono integrati con un design che ricorda molto l’estetica degli anni ’50. In pratica: pensa a goderti la guida e lascia stare le distrazioni.

Codice: 76915

Nome: Ferrari 812 Competizione

Numero di parti: 249

Data di uscita: marzo 2023

Prezzo consigliato: 24,99 euro

LEGO Speed Champions #76916 Porsche 963

La Porsche 963 è la vettura con la quale Porsche correrà nel Campionato del mondo Endurance FIA WEC e nel WeatherTech SportsCar Championship IMSA a partire dal 2023. Basata sul telaio della categoria LMP2, il cuore della propulsione è un motore Biturbo V8 da 4,6 litri e 680 cv, mentre le componenti standard per il recupero, lo stoccaggio e l’erogazione dell’energia elettrica della Porsche 963 sono forniti dalla Williams Advanced Engineering (batteria), Bosch (motogeneratore ed elettronica di controllo) e Xtrac (trasmissione). Il design della nuova Porsche 963 si basa sulle classiche plurivittoriose 956 e 962 degli anni Ottanta. Sul posteriore, una fascia luminosa continua rappresenta l’elemento di spicco dell’attuale generazione 992 della 911. La livrea della vettura in bianco, rosso e nero sottolinea il riferimento alle auto da corsa Porsche di successo.

Codice: 76916

Nome: Porsche 963

Numero di parti: 280

Data di uscita: marzo 2023

Prezzo consigliato: 24,99 euro

LEGO Speed Champions #76918 McLaren F1 LM & McLaren Solus GT

Unico set di coppia di questa tornata di set Speed Champions, include una tradizionale (per il tema) coppia di auto: una proveniente dal passato e una che ci porta nel futuro. L’auto vintage della coppia è l’iconica McLaren F1 LM, mentre il ruolo dell’auto del futuro è assegnato all’ultima nata della Casa inglese, la McLaren Solus GT.

Per quanto riguarda la McLaren F1 LM, c’è poco da dire: la sua storia parla da sola. Progettata per la pista sulla base della McLaren F1, è stata realizzata per rendere omaggio alle cinque McLaren F1 GTR che hanno partecipato e concluso la 24 Ore di Le Mans del 1995 al primo, terzo, quarto, quinto e tredicesimo posto assoluto. La LM deriva proprio dalla McLaren F1 GTR sulla base del telaio standard della F1, con le modifiche necessarie per essere un’auto omologata per la circolazione stradale, ma senza le restrizioni sull’aspirazione del motore che i regolamenti da corsa impongono alle auto da corsa GTR. La massa complessiva di soli 1.062 chilogrammi è spinta da un motore V12 da 680 cavalli di potenza che le permettono uno scatto da 0 a 100 kmh in 2,9 secondi e una velocità massima superiore ai 360 km/h. Un’altra particolarità, questa volta che riguarda gli interni, è quella della disposizione dei sedili: sedile e posizione di guida (volante e cambio) in posizione centrale e sedili per i passeggeri ai lati, una sinistra e uno a destra.

Per quanto riguarda invece la futuristica McLaren Solus GT, basta guardarla per rendersi conto di quanto il termine hypercar le calzi a pennello. Presentata a inizio anno durante l’edizione 2022 del Concours d’Elegance di Pebble Beach, stiamo parlando di una monoposto quasi da corsa prodotta in serie ultra-limitata di 25 esemplari. Equipaggiata con un motore V10 aspirato da 5,2 litri prodotto dalla Judd, è in grado di erogare 829 CV. Montato in posizione centrale, è stato pensato come elemento strutturale del telaio, proprio come avviene sulle auto da corsa. Al motore di questa speciale supercar è abbinato a un cambio sequenziale a sette marce posto all’interno di un involucro realizzato con alluminio e magnesio, anche in questo caso parte strutturale del telaio. Il tutto per circa 1.000 kg di peso complessivo.

E’ molto particolare il sistema di accesso/uscita dall’abitacolo, che siamo curiosi di vedere se sarà replicato nella controparte in mattoncini: il tettuccio infatti si apre scorrendo in avanti, proprio come sulla Batmobile del film di Tim Burton.

Codice: 76918

Nome: McLaren F1 LM & McLaren Solus GT

Numero di parti: 581

Data di uscita: marzo 2023

Prezzo consigliato: 24,99 euro

Aggiorneremo l’articolo mano a mano che arriveranno nuove informazioni, e se nel frattempo vi foste persi i set LEGO Speed Champions del 2022, ne abbiamo parlato in questo articolo (primo semestre) e in questo articolo (secondo trimestre).