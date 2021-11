LEGO Super Mario: nuove avventure da brividi per Luigi con i nuovi set Luigi’s Mansion!

LEGO ha annunciato ieri che il 1° gennaio 2022 arriverà tanto divertimento da brividi andrà ad aggiungersi al mondo di LEGO Super Mario con il nuovo tema Luigi’s Mansion. Saranno tre i nuovi set e tutti saranno compatibili con gli Starter Pack LEGO Super Mario: Starter Pack #71360 Avventure di Mario (» Clicca qui per acquistare il set) e Starter Pack #71387 Avventure di Luigi (» Clicca qui per acquistare il set) dei quali vi abbiamo parlato in questo nostro articolo. Andiamo a scoprire insieme i tre nuovi set?

Utilizzando i tre nuovi set in abbinamento ai due Starter Pack di LEGO Luigi o LEGO Mario, si potrà dare vita a nuove ed entusiasmanti sfide e giocare ad avventure da brivido, rese ancora più coinvolgenti grazie a nuovi suoni e musiche che aggiungeranno sicuramente ulteriore divertimento e interattività all’esperienza di gioco.

I set

Ispirati dalla saga Luigi’s Mansion, già giunta al terzo “episodio”, ecco quali sono i nuovi set:

LEGO Super Mario # 71397 Laboratorio e Poltergust di Luigi’s Mansion – Pack di Espansione

LEGO Super Mario # 71399 Atrio di Luigi’s Mansion – Pack di Espansione

LEGO Super Mario # 71401 Caccia ai fantasmi di Luigi’s Mansion – Pack di Espansione

Vediamoli insieme.

LEGO Super Mario # 71397 Laboratorio e Poltergust di Luigi’s Mansion – Pack di Espansione

Il set aggiunge tutto il brivido della caccia ai fantasmi all’universo LEGO Super Mario. Il set include un Poltergust (un Power Up Pack in stile zaino protonico dei mitici Ghostbuster) per i personaggi di LEGO Luigi o di LEGO Mario al quale poter fissare, a scelta, un normale ugello per il decollo o uno Strobobulbo, oltre ad una piattaforma di partenza e una macchina da laboratorio che offre premi in monete digitali. Premendo il pulsante per attivare il Poltergust si può sconfiggere il personaggio del Fantasma arancione nemico. Inclusi nel set ci sono anche il personaggio LEGO del Professor Strambic, le sue pozioni avvelenate e relativi antidoti costruibili, oltre ad una cassetta degli attrezzi.

» Clicca qui per acquistare il set (dal 1° gennaio 2022)

LEGO Super Mario # 71399 Atrio di Luigi’s Mansion – Pack di Espansione

Il set permette di esplorare un cimitero, combattere contro i nemici e molto altro. Il cimitero è dotato di una piattaforma di partenza, un cancello, una sfera d’ombra da lanciare a Ombretta e una funzione di apertura della porta della villa. L’atrio ospita una piattaforma girevole e un Osso d’Oro digitale da raccogliere per l’amichevole Poltercucciolo. Il set include 3 personaggi LEGO: Poltercucciolo, Ombretta e un Boo. Il set si integra perfettamente con il livello incluso nel set LEGO Super Mario # 71397 Laboratorio e Poltergust di Luigi’s Mansion e sconfiggere i fantasmi.

» Clicca qui per acquistare il set (dal 1° gennaio 2022)

LEGO Super Mario # 71401 Caccia ai fantasmi di Luigi’s Mansion – Pack di Espansione

Il set include una piattaforma di partenza e un corridoio girevole per accedere alle varie stanze. LEGO Luigi o LEGO Mario potranno affrontare tante divertenti sfide: far uscire Toad dal quadro in cui è rimasto intrappolato, cercare gemme nascoste, affrontare un tavolo da biliardo stregato, sconfiggere uno Spettro spazzatura e un Acciuffone rosso e far cadere Re Boo dalla torre. Il set si integra perfettamente con il livello incluso nel set LEGO Super Mario # 71397 Laboratorio e Poltergust di Luigi’s Mansion.

» Clicca qui per acquistare il set (dal 1° gennaio 2022)