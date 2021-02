LEGO TECHNIC #42123 McLaren Senna GTR: la recensione

Presentato lo scorso novembre, il set LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR riproduce la versione GTR della McLaren Senna, che il produttore stesso definisce… FEROCE! Scopriamo insieme la vettura reale, uno dei veicoli da pista più avanzati progettati e prodotti finora da McLaren, e poi andiamo a vedere cosa ci aspetta con questo set LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR.

La scatola

Non c’è nulla di particolare da dire per quanto riguarda la scatola, che per dimensioni e formato è quella solitamente utilizzata per set di questo taglio di scala e di numero di pezzi. L’immagine sul fronte è quella del set montato che “corre in pista“, mentre sul retro possiamo trovare una breve scheda tecnica dell’auto reale, una piccola immagine del retro della vera McLaren Senna e poi alcune immagini del set montato che ne illustrano le principali funzionalità.

All’interno della scatola possiamo trovare gli 830 pezzi dei quali è composto il set divisi in 3 gruppi di buste di plastica numerate a coppie da “1” a “3”, il manuale di istruzioni e il foglio con gli (abbondanti, ben 45) adesivi.

Diversamente da quanto visto per e con altri modelli LEGO Technic prodotti sotto licenza, il manuale di istruzioni di questa LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR non include quasi nessun contenuto extra relativo alla controparte reale. Solo alla fine del manuale, si può trovare un semplice confronto fotografico tra auto reale e set costruito.

Nuovi elementi

Il set LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR è una vera miniera d’oro per chi fosse alla ricerca di panel LEGO Technic in colore blu. Ce ne sono davvero molti in questo set. Tra gli elementi nuovi troviamo anche la versione in blu del nuovo panel 1×3 che è presente nel set LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR in colore rosso e in nero e nel set LEGO Technic #42122 Jeep Wrangler in colore giallo. Troviamo in colore blu anche i flexible axle.

Un’altra caratteristica innovativa per questo modello ma anche e soprattutto in generale, sono le due diverse coppie di pneumatici. Sugli assi posteriori si trovano pneumatici regolari, mentre quelli che saranno indossati dalle ruote anteriori sono più strette.

La costruzione

La costruzione è divisa in tre fasi, allineate con la numerazione delle buste: il telaio e il motore, poi (quasi) tutto il posteriore, inclusa l’impressionante ala posteriore ed infine cockpit, tetto, muso e ala anteriore.

Per quanto riguarda la prima fase (buste “1”), arrivati al passaggio N.87 avremo ultimato il telaio , i due assi anteriore e posteriore e il fake engine con pistoni funzionanti e azionati dalla ruota posteriore sinistra (purtroppo non c’era spazio per inserire il differenziale che avrebbe portato il moto della trazione fino al motore anche dalla ruota posteriore destra).

Passando alla seconda fase (buste “2”), arrivati al passaggio N.158 avremo completato anche quasi tutto quello che trova posto alle spalle dell’abitacolo (e all’interno dello stesso), ivi compresa la mostruosa ala posteriore ad aerodinamica adattiva.

Infine, con la terza fase (buste “3”) ed arrivando al passaggio N.220, il modello verrà ultimato con tetto, muso (comprensivo della fanaleria anteriore, davvero realistica) e ala anteriore.

Onestamente, questo set LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR si può dire sia quello con il maggior livello di dettaglio raggiungibile in un set ufficiale, con elementi LEGO Technic e in questa scala!

Conclusioni

Il risultato finale è una replica piuttosto riuscita della McLaren Senna GTR, a partire dal design esterno e dal livello di dettaglio in generale. Confrontando la parte anteriore con quella posteriore dell’auto, è decisamente l’ala posteriore il particolare meglio riuscito del modello. La sua forma è la più dettagliata possibile per questa dimensione e scala, e con gli adesivi su ogni lato dell’ala, sembra grande da quasi ogni angolo.

Una vista laterale rivela l’altezza da terra molto bassa, come dovrebbe essere per un’auto da pista. Il modello è privo di sospensioni, quindi non c’è quasi nessuno spazio tra le ruote e i passaruota. La forma complessiva è anche grande, considerando la scala dell’auto. La manopola dello sterzo posta al centro del tetto decisamente rovina il profilo estetico e ancora di più quello aerodinamico. Per contro, la riproduzione delle portiere a diedro è fantastica. Le cerniere sono semplici come dovrebbero essere, ma è il loro posizionamento e l’angolo che con il quale si aprono che sono proprio come sull’auto vera. Il meccanismo funziona alla grande e i pannelli si adattano senza problemi alla carrozzeria circostante. Il modello è in scala con il set LEGO Technic #42098 Bisarca, sul quale può essere quindi imbarcata.