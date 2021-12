LEGO Technic | I set con le migliori versioni alternative da regalare a Natale

Natale è alle porte e resta ormai poco tempo per scegliere i regali da fare e perchè no, da farci. Costruire set LEGO Technic è un ottimo modo per scaricare lo stress. Costruire set la versione alternativa di un set LEGO Technic lo è ancora di più, perché prolunga la vita del set stesso e perché ci da modo di conoscere tecniche costruttive nuove e sfidanti. Abbiamo selezionati per voi alcuni dei set LEGO Technic per i quali sono disponibili le istruzioni delle migliori versioni alternative: siete pronti a scoprirli insieme a noi?

I migliori set Technic per costruire modelli alternativi da regalare a Natale

LEGO Technic #42129 Camion fuoristrada 4×4 Mercedes-Benz Zetros

Il set.

Il modello costruibile con questo set è ricco di dettagli e caratteristiche realistiche: sportelli della cabina e cofano del vano motore apribili. Sospensioni indipendenti sulle 4 ruote a vista e funzionanti, cambio a vista con sportello di ispezione apribile. Il modello include anche la replica del possente motore completo di ventola del radiatore rotante. Per la prima volta in un set LEGO Technic, troviamo il meccanismo di blocco e sblocco del differenziale. Tutte le funzioni per manovrare il veicolo sono controllabili con l’app CONTROL+ per cellulari Android e Apple.

VEDI SU LEGO SHOP

Le versioni alternative.

42129 Model B – Mercedes Benz G-Wagen by grohl

Modello alternativo del set LEGO Technic #42129 Camion fuoristrada 4×4 Mercedes-Benz Zetros: una versione telecomandata e motorizzata del veicolo Mercedes G-Wagen, liberamente ispirato al Pickup Mansory Startrooper Mercedes Classe G. Il modello include le seguenti funzioni: trazione integrale permanente con 3 differenziali alimentati da 2 motori L accoppiati, 3 possibili opzioni di cambio (coppia elevata, prestazioni in fuoristrada o alta velocità), asse anteriore sterzante con ampio raggio di sterzata alimentato da 1 motore L, cambio telecomandato a 2 velocità, sospensione con corsa migliorata, fake engine a 4 cilindri in linea, cofano motore anteriore apribile con supporto, portiere apribili con maniglie funzionanti, portellone posteriore e tetto entrambi apribili, vano motore dettagliato, interni, sistema di scarico, prese d’aria laterali, griglia iconica G-Klasse, batterie facili da sostituire.

VEDI SU rebrickable.com

42129 Model B – Jeep Trailcat 4×4 by timtimgo

Modello alternativo del set LEGO Technic #42129 Camion fuoristrada 4×4 Mercedes-Benz Zetros: una versione telecomandata e motorizzata del veicolo Jeep Trailcat 4×4. Il modello include le seguenti funzioni: sterzo e marcia avanti/indietro funzionanti come nel modello originale del set, sospensioni funzionanti, trazione integrale 4×4, cambio a due rapporti telecomandato da App, cofano motore anteriore apribile con funzione di blocco, ventola del radiatore funzionante e sincronizzata con la marcia avanti/indietro, portiere apribili, portello posteriore apribile con funzione di blocco, interni dettagliati, tettuccio rimuovibile, faretto da esposizione.

VEDI SU rebrickable.com

42129 B model – Jeep Wrangler by gyenesvi

Modello alternativo del set LEGO Technic #42129 Camion fuoristrada 4×4 Mercedes-Benz Zetros: una versione telecomandata e motorizzata dell’iconico veicolo Mercedes Unimog. Il modello include le seguenti funzioni: sospensioni anteriori Panhard Rod ad assi flottanti a 3 link, sospensioni posteriori Panhard Rod a 2 link e gradi di libertà limitati, cambio a due rapporti telecomandato da App con selettore RWD/AWD (la marcia alta è per la trazione posteriore, quella bassa per la trazione anteriore), portiere apribili, vano di accesso al cambio apribile, tettuccio rimuovibile, interni dettagliati, fake engine, snorkel e altri dettagli minori (portapacchi a tetto, estintori etc).

VEDI SU rebrickable.com

LEGO Technic #42115 Lamborghini Siàn

Il set.

Il set permette di ricostruire l’inconfondibile potenza e il look inconfondibile della Lamborghini Sián FKP 37. I tanti dettagli riprodotti dal modello rappresentano fedelmente quelli della Sián FKP 37 reale, compresi l’attraente livrea verde lime e i cerchi dorati. Le caratteristiche autentiche riprodotte nel set includono la trasmissione a 8 rapporti, attivata tramite cambio al volante a palette mobili, motore V12 con pistoni mobili e trazione integrale, sterzo funzionante e sospensioni anteriori e posteriori. Proprio come la super sportiva a grandezza naturale, questo modello è dotato di portiere con apertura a forbice. Caratteristiche di lusso. Il set è contenuto in una lussuosa confezione, che include un esclusivo volume rilegato con istruzioni per la costruzione, immagini e interviste dietro le quinte. All’interno del cofano anteriore, il numero di serie univoco per ogni copia del set che permette di sbloccare vari contenuti esclusivi disponibili online.

VEDI SU LEGO SHOP

Le versioni alternative.

42115 Model B – Ford F150 by Nico71

Modello alternativo del set LEGO Technic #42115 Lamborghini Siàn: una versione modificata e con assetto ribassato del pickup Ford F-150. Il modello include le seguenti funzioni: una trasmissione 4×4 con cambio sequenziale a 8 velocità, fake engine V8, sterzo HOG (Hand Of God – si può guidare dall’esterno) con volante funzionante, sospensioni regolabili in altezza, porte, cofano e portellone apribili.

VEDI SU rebrickable.com

42115 B model – Mercedes AMG GT R Black Series by JamesJT

Modello alternativo del set LEGO Technic #42115 Lamborghini Siàn. Il modello, che si ispira al veicolo Mercedes AMG GT R Black Series, include le seguenti funzioni: sterzo funzionante (si aziona dall’interno dell’abitacolo), sospensioni funzionanti e realistiche, fake engine V8, cambio sequenziale a 8 rapporti con paddle al volante, portiere apribili, cofano vano motore e vano portabagagli apribili, spoiler/splitter anteriore estensibile/retrattile.

VEDI SU rebrickable.com

42115 B model – Lancia Stratos Stradale HF (1974) by Pleasedontspammebro

Modello alternativo del set LEGO Technic #42115 Lamborghini Siàn: la replica della leggendaria Lancia Stratos Stradale HF del 1974. Il modello include le seguenti funzioni: sterzo HOG (Hand Of God – si può guidare dall’esterno) e con volante funzionante, sospensioni funzionanti e realistiche, fake engine V6, cambio “H standard” a 5 rapporti + retromarcia, vano motore posteriore e cofano anteriore apribili, portiere apribili.

VEDI SU rebrickable.com

LEGO Technic #42126 Ford F-150 Raptor

Il set.

Il set è il regalo perfetto per sé stessi o per qualsiasi appassionato di Ford F-Series. Il modello include le seguenti funzioni: il motore V6 con pistoni mobili e sospensioni su tutte le ruote. Ci sono 4 sportelli apribili per poterne ammirare l’interno, insieme a un cofano apribile e al pianale dell’autocarro. Il modello misura 15 cm di altezza, 42 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza.

VEDI SU LEGO SHOP

Le versioni alternative.

42126 Model B – Mercedes Unimog U1400 con spazzaneve by timtimgo

Modello alternativo del set LEGO Technic #42126 Ford F-150 Raptor. Il modello, che si ispira al veicolo Mercedes Unimog U1400, include le seguenti funzioni: sterzo HOG (Hand Of God – si può guidare dall’esterno) funzionante, sospensioni funzionanti e realistiche, fake engine a 4 cilindri, portiere apribili, interni dettagliati, cofano motore anteriore apribile, aggancio per pala spazzaneve con movimento laterale e verticale, vano posteriore con portello apribile e bloccabile.

VEDI SU rebrickable.com

42126 B model – Class 1 Buggy by gyenesvi

Modello alternativo del set LEGO Technic #42126 Ford F-150 Raptor. Il modello si ispira alle buggy Classe 1 e include le seguenti funzioni: sospensioni funzionanti e con ampia corsa anteriori e posteriori, fake engine V6 in posizione posteriore rispetto all’abitacolo, sterzo HOG (Hand Of God – si può guidare dall’esterno) funzionante.

VEDI SU rebrickable.com

42126 B model – Tatra by PsychoWard666

Modello alternativo del set LEGO Technic #42126 Ford F-150 Raptor. Il modello si ispira al veicolo Tatra 137, anche se in alcuni dettagli si avvicina di più al Tatra 148 per via del limite imposto dagli elementi LEGO Technic inclusi nel set originale. Il modello include le seguenti funzioni: cofano motore anteriore e portiere apribili, trazione posteriore connessa al fake engine V6, sterzo funzionante (si aziona dall’interno dell’abitacolo) e sospensioni indipendenti e flottanti.

VEDI SU rebrickable.com

LEGO Technic #42110 Land Rover Defender

Il set.

Sviluppato in collaborazione con Land Rover, il modello incluso nel set cattura il design del veicolo con le sue linee pulite e moderne e le superfici scolpite; il modello è inoltre dotato di cerchi dal design originale e pneumatici ad alto grip, oltre a tante funzioni e caratteristiche realistiche. Apri gli sportelli per accedere alla dettagliata cabina con volante funzionante, cruscotto particolareggiato e un sistema di trasmissione con 2 leve per i rapporti alti e bassi, più un cambio per selezionare la marcia, il più sofisticato cambio LEGO Technic mai realizzato! Gli interni sono inoltre dotati di sedili posteriori ribaltabili che consentono di ammirare il cambio sequenziale a 4 velocità. E ancora: motore a 6 cilindri in linea con pistoni mobili sotto il cofano, trazione integrale funzionante con 3 differenziali, sospensioni indipendenti su entrambi gli assi e verricello anteriore funzionante! È persino possibile aprire il portellone posteriore girando la ruota di scorta posteriore. Infine, il modello include portapacchi rimovibile con box, borsa laterale, scala e tappetini di trazione.

VEDI SU LEGO SHOP

Le versioni alternative.

42110 Model B – Stadium Truck by grohl

Modello alternativo del set LEGO Technic #42110 Land Rover Defender. Il modello si ispira al veicolo Super Stadium Truck/Short Course Truck (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo) ed è dotato di trazione integrale con 3 differenziali, cambio sequenziale a 3 velocità con folle e motore V8. L’asse anteriore con sospensioni indipendenti è montato con un angolo di caster positivo per assorbire gli impatti da superfici irregolari. L’asse posteriore ha una sospensione a 4 bracci. L’auto ha uno sterzo sull’asse anteriore e un cofano apribile. L’interno presenta un sedile del conducente, una tanica da 5 galloni, leva del cambio e specchietto retrovisore interno. La ruota di scorta è montata sul telaio di rinforzo nella parte posteriore.

VEDI SU rebrickable.com

42110 B model – Jeep Wrangler Bruiser Conversion by gyenesvi

Modello alternativo del set LEGO Technic #42110 Land Rover Defender. Il modello si ispira al veicolo Jeep Wrangler 5 porte nella versione estremamente personalizzata, fatta da JK Crew, chiamata Bruiser Conversion. Il veicolo reale è un fuoristrada estremo dall’aspetto impressionante. Il modello LEGO Technic include le seguenti funzioni: cambio DNR a due rapporti RWD/AWD e gestione delle ridotte, sospensioni funzionanti a 4 link, fake engine V6, portiere apribili, cofano motore e vano posteriore apribili, interni ed esterni come nell’originale.

VEDI SU rebrickable.com

42110 B model – Jeep Willys by gyenesvi

Modello alternativo del set LEGO Technic #42110 Land Rover Defender. Il modello si ispira alla mitica Jeep Willys, un’icona del fuoristrada sin dalla Seconda Guerra Mondiale. Il modello include le seguenti funzioni: sospensioni funzionanti anteriori e posteriori, cambio “H standard” a 4 rapporti e retromarcia, selettore rapporti normali/ridotte, selettore RWD/4WD, fake engine a 4 cilindri in linea, sterzo a geometria Ackermann con comando HOG (Hand Of God – si può guidare dall’esterno) e volante funzionante, cofano motore anteriore apribile con staffa di supporto, parabrezza ripiegabile come nell’originale, tettuccio staccabile, ruota di scorta e tanica.

VEDI SU rebrickable.com

LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR

Il set.

Ricco di caratteristiche ispirate alla Supercar da competizione reale, include la replica in elementi LEGO Technic del motore V8 a pistoni mobili, le portiere a diedro apribili, la grafica e la livrea fibra di carbonio a vista dell’auto vera. Sterzo funzionante, azionabile sia dal volante in abitacolo, sia dal comando HOG (Hand Of God) posto al centro del tetto.

VEDI SU LEGO SHOP

Le versioni alternative.

42123 Model B – Volvo Iron Knight by Anton Kablash

Modello alternativo del set LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR. Il modello si ispira ad uno dei famosi camion Volvo – Iron Knight. Il modello include le seguenti funzioni: sterzo funzionante con comando HOG (Hand Of God – si può guidare dall’esterno), fake engine V8, portiere apribili, interni dettagliati.

VEDI SU rebrickable.com

42123 B model – LMP1 car by PangolinBricks

Modello alternativo del set LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR. Il modello si ispira alla vettura Alpine LMP1 e include le seguenti funzioni: sterzo con comando HOG (Hand Of God – si può guidare dall’esterno) e volante funzionante, fake engine V8, cappottatura del motore rimuovibile e dettagli realistici come i fari anteriori.

VEDI SU rebrickable.com

42123 B model – Hot Rod by Eric Trax & M_longer

Modello alternativo del set LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR. Ispirato alle iconiche auto custom americane, il modello include: sterzo con comando HOG (Hand Of God – si può guidare dall’esterno) e fake engine V8.

VEDI SU rebrickable.com

I set della linea LEGO Technic hanno la particolarità di aggiungere il brivido del “ma funzionerà?” alla tradizionale esperienza di costruzione. Diversamente dagli altri set infatti, c’è sempre il “rischio” e la possibilità di aver commesso un errore durante la costruzione a causa del quale le ruote del veicolo non girano, che lo sterzo si inceppa, che un braccio elevatore non si estende etc. Sono insomma set che non permettono distrazioni, il che li rende delle perfette macchine anti-stress: la concentrazione che richiedono fa sì che la mente possa distrarsi dalle difficoltà quotidiane e alla fine della costruzione si potrà esclamare “Funziona!!!” oltre al tradizionale “Finito!”.