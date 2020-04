LEGO Technic: i migliori set da motorizzare

Motorizzare i modelli LEGO Technic è sempre più facile. BuWizz e SBrick, due “piattaforme” prodotte da terze per il controllo remoto via Bluetooth/Smartphone e per la gestione delle funzioni motorizzate che permettono di dare vita ai modelli LEGO Technic (set ufficiali o MOC – My Own Creation indifferentemente) e ne rendono più facile l’utilizzo all’aperto.

I set LEGO Technic sono da sempre quelli decisamente più “per adulti”, così come adulti sono i tanti AFOL Designer che si dedicano a realizzare mezzi di ogni tipo (auto, supercar, auto da corsa e di Formula 1, mezzi d’opera e da cantiere) realizzati con gli elementi LEGO Technic anzichè (o in abbinamento) con i mattoncini tradizionali (chiamati LEGO System proprio per distinguerli dagli elementi LEGO Technic). Essendo adulti, non ci basta fare broooom con la bocca per giocare con i nostri modelli: devono muoversi, “fare cose”, illuminarsi etc.

Ecco allora che “controller Bluetooth” come BuWizz e SBrick ci vengono in aiuto. Entrambi sono perfettamente compatibili con tutti i motori LEGO Technic Power Functions, e la differenza principale tra i due è solo che SBrick ha bisogno del Battery Pack LEGO Technic Power Funtions mentre BuWizz incorpora una fantastica batteria ricaricabile tramite la quale non solo controlla ma anche alimenta i motori che gli vengono collegati.

Vediamo dunque una selezione di set LEGO Technic che possono essere motorizzati e animati tramite BuWizz, che si è rapidamente imposta come standard.

I set LEGO motorizzabili con BuWizz

Nell’elenco di set LEGO Technic che segue, troverete indicato il link alle istruzioni (e alla eventuale lista dei pezzi aggiuntivi necessari) per aggiungere la motorizzazione.

LEGO Technic # 42110 Land Rover Defender 4WD + BuWizz 2.0 di WW Bricks Studio | (istruzioni e lista pezzi) $ 19,90 su Rebrickable.com

Le istruzioni per costruire la versione RC del set LEGO Technic 42110 Land Rover Defender. Non richiede pezzi aggiuntivi rispetto al set originale. Il processo di costruzione segue le fasi indicate nelle istruzioni originali del set. Oltre al set servono: 1x Servo-motore per lo sterzo, 2x motore XL per trazione (marcia avanti e indietro), 1x dispositivo BuWizz.

LEGO Technic # 42093 Chevrolet Corvette ZR1 + BuWizz 2.0 di BuWizz | (istruzioni e lista pezzi) gratis su Rebrickable.com

Le istruzioni sono in formato file LDD (LEGO Digital Designer, che va scaricato e installato), da scaricare e da utilizzare per costruire questa versione telecomandata del set LEGO Technic 42093 Chevrolet Corvette ZR1. Non richiede pezzi aggiuntivi rispetto al set originale. Il processo di costruzione segue le fasi indicate nelle istruzioni originali del set. Oltre al set servono: 1x Servo-motore per lo sterzo, 1x motore M per trazione (marcia avanti e indietro), 1x dispositivo BuWizz.

LEGO Technic # 42096 Porsche 911 RSR + BuWizz 2.0 di RacingBrick | (istruzioni e lista pezzi) $ 10,99 su Rebrickable.com

Le istruzioni sono in formato PDF, scaricabili dopo averle comprate. Oltre al set # 42096, serviranno una serie di elementi aggiuntivi (vedi lista scaricabile qui), 2x motore XL per la trazione (marcia avanti e indietro), 1x Servo-motore per lo sterzo, 6x Power Functions LED lights (4 per i fari anteriori e 2 per i fari posteriori), 2x unità BuWizz, 2x Cavo prolunga Power Functions.

LEGO Technic # 42077 Auto da rally 4WD remote control + BuWizz 2.0 di RacingBrick | (istruzioni e lista pezzi) $ 10,99 su Rebrickable.com

Le istruzioni sono in formato PDF, scaricabili dopo averle comprate. Oltre al set # 42077, serviranno una serie di elementi aggiuntivi (vedi lista scaricabile qui), 4x motore L per la trazione (marcia avanti e indietro), 1x Servo-motore per lo sterzo, 4x Power Functions LED lights (4 per i fari anteriori e 2 per i fari posteriori), 2x unità BuWizz. Funzioni: sterzo funzionante, fake engine funzionante, ventola di raffreddamento del motore funzionante.