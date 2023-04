LEGO Technic e Peugeot scendono in pista con la versione in elementi LEGO Technic della nuovissima Peugeot 9X8, l’auto da corsa di nuova generazione della Casa del Leone che ha debuttato nel FIA World Endurance Championship (WEC) in occasione della 6H di Monza dello scorso luglio 2022. Quale modo migliore di celebrare i compie 40 anni di Peugeot Sport nel motorsport? Andiamo a scoprire insieme la versione in elementi LEGO Technic della vettura che il 17 marzo scorso ha debuttato nella prima gara dell’11a stagione del FIA WEC, la gara su territorio americano della 1000 miglia di Sebring (Florida).

LEGO Technic #42156

PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar

Indice degli argomenti

Il set

Era il 2019 quando LEGO ci presentò la prima vettura LEGO Technic da competizione in scala grande, la Porsche 911 RSR #42096. Da allora, ogni due anni e nelle annate dispari (2019, 2021 e ora 2023), LEGO ha aggiunto un nuovo modello a questa sua linea di partenza ideale.

Qualcuno del team LEGO Technic deve aver infatti pensato: “Bene, per gli anni pari, siamo a posto. E per gli anni dispari? Cosa ci inventiamo?”. La risposta è stata il lancio di due set ancora oggi in commercio, a dimostrazione del gradimento da parte del pubblico di appassionati di motori e motorsport: stiamo parlando dei set LEGO Technic #42096 Porsche 911 RSR (2019) e LEGO Technic #42125 Ferrari 488 GTE (2021).

I set garantiscono l’alternanza ai set delle auto LEGO Technic Supercar nelle annate pari (2016, 2018, 2020, 2022) che vedono l’annuncio di set quali la Porsche 911 GT3 RS (2016), la Bugatti Chiron #42083 (2018), la Lamborghini Siàn (2020) e la più recente Ferrari Daytona SP3 #42143 (2022) e delle quali vi abbiamo parlato in questo nostro articolo

Quest’anno, annata dispari, è la volta della nuovissima Peugeot 9X8, progettata (l’auto reale) da zero sulla base del nuovo regolamento LMH (Le Mans Hypercar) dai due team PEUGEOT SPORT e PEUGEOT Design della Casa del Leone.

Riprodotte nel set troviamo funzionalità quali la trazione integrale (che nella vettura reale è gestita da un cambio automatico a 7 rapporti), gestita dalla Power Unit nella quale un motore endotermico V6 (rappresentato nel set dal classico fake engine a pistoni mobili) e un motore elettrico (anch’esso riprodotto nel set) lavorano insieme per dare potenza e velocità alla vettura. Anche gli schemi delle sospensioni anteriori e posteriori sono state meticolosamente riprodotti nel set. In particolare quelle anteriori, trovandosi proprio al di sotto del cofano apribile e quindi in piena vista (a cofano aperto) sono state progettate secondo lo schema del push-rod (la “molla” dell’ammortizzatore lavora in orizzontale e non in verticale, com’è tipico nelle auto racing), utilizzando lo stesso elemento impiegato nei set della Ferrari Daytona SP3 e della BMW M RR.

Le sospensioni posteriori invece, sono state progettate a schema pull-rod (le “molle” sono nascoste sotto la copertura rimuovibile del vano motore con le due componenti della Power Unit, in primo piano). Portiere e cofano anteriore sono apribili, la copertura del vano motore posteriore è rimuovibile e i fanali anteriori sono realizzati con elementi glow-in-the-dark.

Kasper René Hansen, il designer LEGO Technic che ha curato lo sviluppo del set, ha dichiarato:

I nostri due marchi si sono uniti per creare un prodotto che celebra una nuova era di corse e ingegneria ibrida.

Ricreare le forme e i dettagli di un’auto così elegante utilizzando gli elementi LEGO Technic non è stata un’impresa facile, ma è stato un onore lavorare in modo così creativo con il Team Peugeot TotalEnergies su questo progetto e sono orgoglioso che insieme siamo riusciti a costruire l’hypercar per davvero in forma LEGO Technic

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico PEUGEOT Sport ha aggiunto:

La nostra collaborazione tecnica con LEGO è iniziata nel gennaio 2022, 5 mesi prima del reveal della PEUGEOT 9X8. Ci è voluto un anno per sviluppare completamente il progetto con i team tecnici e di design, permettendoci di trasporre direttamente i dettagli tecnici della PEUGEOT 9X8 sul modello LEGO Technic.

Per entrambi i marchi era molto importante creare un modello il più realistico possibile.

PEUGEOT, Peugeot Sport e i team LEGO hanno avuto numerose riunioni sullo sviluppo delle sospensioni e dei sistemi ibridi che non possono essere replicati dalle foto. Ringraziamo LEGO per questo progetto, siamo molto orgogliosi e colpiti dal risultato finale che è più di quanto avremmo potuto immaginare

Il set sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 1° maggio su lego.com, nei LEGO (Certified) Store e presso la rete dei concessionari Peugeot.

Le caratteristiche

Il nuovo set LEGO Technic #42156 PEUGEOT 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar progettato per il 2023 è caratterizzato, come la controparte reale, dall’assenza dell’ala posteriore e dai due gruppi ottici anteriori (riprodotti con elementi glow-in-the-dark, ovvero luminescenti al buio) e posteriori che, come tutte le più recenti vetture stradali del marchio, ricordano i graffi del poderoso felino simbolo del marchio stesso, il Leone. Scopriamo insieme le altre caratteristiche di questo nuovo modello LEGO Technic.

Sterzo HOG (Hand Of God – sterzo azionato dall’esterno dell’abitacolo con apposito comando) funzionante

trazione integrale 4WD

Portiere e cofano anteriore apribili

Copertura del vano motore al posteriore rimuovibile

Fake engine V6 (motore a pistoni mobili azionato dalla trazione) funzionante

Sospensioni funzionanti

Interni dettagliati

Pezzi: 1.775

Misure: 13 cm di altezza, 50cm di lunghezza e 22 cm di larghezza

Prezzo: € 199,99

La Peugeot 9X8 nella realtà

Alimentata da un propulsore ibrido e dotata di trazione integrale, la Peugeot 9X8 nasce dalla collaborazione tra il team ingegneristico di Peugeot SPORT e gli specialisti di Peugeot Design. Progettata dal team di ingegneri guidato da Olivier Jansonnie, Direttore tecnico di PEUGEOT Sport, e dai designer coordinati da Matthias Hossann, responsabile di Peugeot Design, la Peugeot 9X8 raccoglie idealmente il testimone delle Peugeot 905 e 908, vincitrici della 24 Ore di Le Mans rispettivamente nel 1992 (la 905) e 1993|2009 (la 908).





Il nuovo regolamento della categoria LMH (Le Mans Hypercar) ha decisamente influenzato lo sviluppo del modello, vista la maggiore libertà concessa per il disegno delle superfici aerodinamiche. Ingegneri e designer hanno colto la proverbiale palla al balzo e hanno dato vita ad una vettura inedita: la Peugeot 9X8 è senza la classica ala posteriore. “Volevamo si vedesse che è Peugeot” hanno detto! Infatti, visto che il nuovo regolamento ammette un solo elemento aerodinamico regolabile ma non specifica quale debba o possa essere, i Designer hanno potuto eliminare l’ala posteriore pur potendo performance altissime. Ecco quindi che al posteriore, i gruppi ottici incorniciano un grande diffusore, sormontato dalla scritta “We need no rear wing” (Non abbiamo bisogno dell’alettone posteriore – NdR).

Il nome della nuova Hypercar ha un significato particolare: il 9 caratterizza le auto da corsa del marchio, come le Peugeot da endurance 905 (1990-1993) e 908 (2007-2011). La X è simbolo della trazione integrale e della propulsione ibrida di cui è dotata la nuova vettura e infine l’8, il numero che designa tutti gli attuali modelli della Casa del Leone: 208 e 2008, 308, 3008, 5008 e la 508, che di recente ha subito un restyling per mano dello stesso team di ingegneri e designer che ha firmato la 9X8.

Il cuore della vettura è certamente la ormai cosiddetta Power Unit Peugeot Hybrid4 500 kW (nei motorsport i motori vengono ormai chiamati così poichè spesso hanno sia una componente endotermica che una elettrica), composta da un’unità termica V6 biturbo da 2,6 litri e 680 CV (500 kW), con inclinazione di 90°, che sarà montato in posizione centrale-posteriore e da un motore/generatore elettrico da 200 kW sarà invece in posizione anteriore, accoppiato a un cambio sequenziale a sette rapporti. La batteria ad alta tensione (900 V) e alta densità di potenza è sviluppata da PEUGEOT Sport in collaborazione con Saft, azienda del gruppo TotalEnergies.

Il precedente set LEGO Technic di un’auto LMP-Endurance

Non è la prima volta che LEGO sviluppa e produce un set Technic che riproduce una vettura del campionato Endurance/WEC. Facciamo insieme un salto nel passato!

LEGO Technic #42039 Auto da Corsa

Era il 2015 quando sugli scaffali digitali di lego.com e fisici dei negozi arrivò questo bel set 2-in-1 (a quei tempi, ancora i set LEGO Technic avevano sempre il B-Model).





La sua descrizione su lego.com recitava:

Percorri il circuito a gran velocità sulla potentissima Auto da corsa LEGO Technic! Percorri il circuito a gran velocità sulla potentissima Auto da corsa! Questo robusto modello LEGO Technic, incredibilmente dettagliato, è dotato di tutte le caratteristiche di una vera auto da corsa, tra cui un dettagliato motore V8 con pistoni funzionanti, portiere ad ala di gabbiano apribili, sospensioni integrali completamente indipendenti, ruote anteriori sterzanti, alti paraurti e bagagliaio e cofano motore apribili. Indossa i tuoi guanti da pilota e schiaccia l’acceleratore! Motorizzala con il set 8293 Power Functions (non fornito) per dotarla di fari a LED funzionanti, portiere ad ala di gabbiano e cofano motore motorizzati. Questo modello 2-in-1 può essere ricostruito in un SUV da gara.

Questo è il video nel quale i due designer LEGO, Technic Markus Kossmann (uno dei designer LEGO Technic più senior e autore tra gli altri del ciclopico LEGO Technic #42100 Liebherr R 9800 da 4.108 pezzi) e un giovanissimo Milan Reindl (autore del New Defender LEGO Technic #42110 e della più recente Ford GT #42154), presentarono il modello nel 2015:

La versione di Peugeot 9X8 progettata dagli appassionati

La nuova auto della Casa del Leone è così particolare, soprattutto per la mancanza della tipica ala posteriore, che non poteva non essere soggetta a riproduzione da parte degli AFOL Designer e degli appassionati, oltre che del team dei designer LEGO Technic. La versione che abbiamo scelto per voi è quella in scala LEGO Speed Champions di SFH_Bricks, le cui istruzioni sono acquistabili e scaricabili su rebrickable.com, mentre gli adesivi possono essere acquistati QUI.

Se invece voleste realizzare la Peugeot 9X8 in ma senza dovervi preoccupare di dove e come procurarvi i pezzi necessari, potreste optare per il modello di KMPMOCS, che l’ha progettata come versione alternativa del set ufficiale LEGO Speed Champions # 76912 Fast & Furious 1970 Dodge Charger R/T. Le istruzioni sono disponibili sempre su rebrickable.com in formato video-tutorial su Youtube.