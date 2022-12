E’ il mese di giugno del 2016 quando LEGO annuncia che gli appassionati di auto e i collezionisti LEGO potranno costruire le migliori Supercar in versione LEGO Technic. Inaugura infatti in quell’anno la linea LEGO Technic Ultimate: le migliori auto al mondo trasformate in set LEGO Technic in scala grande, repliche complete delle stesse funzioni delle auto reali, da costruire seguendo le istruzioni contenute in manuali cartacei stampati su carta di qualità e perfette per essere esposte a casa, in ufficio o nel proprio garage, il tutto confezionato con un packaging di qualità premium. Stiamo parlando della riproduzione con elementi LEGO Technic della Porsche 911 GT3 RS, della Bugatti Chiron, della Lamborghini Siàn e della Ferrari Daytona SP3.

Indice degli argomenti

Set LEGO Technic per collezionisti

Proprio come gli appassionati e i collezionisti della saga di Star Wars hanno avuto una linea di set LEGO a loro dedicata che si chiama UCS – Ultimate Collector Series e che comprende la riproduzione in scala grande e super dettagliata di astronavi e veicoli tra i più iconici della saga stessa, la linea LEGO Technic Ultimate si rivolge ad un pubblico di appassionati adulti di motori, auto, ingegneria e design.

In questi set molto particolari, tutto è portato all’estremo: esperienze di costruzione che vanno dalle 12 alle 16 ore per arrivare a completare il modello, manuali di istruzioni stampati su carta patinata opaca – dei veri e propri coffee table book – il tutto confezionato in packaging premium esteticamente, graficamente e quanto a design. Tantissimi pezzi (si va dagli oltre 2.700 pezzi del primo set – la Porsche 911 GT3 RS – ai quasi 3.800 pezzi dell’ultima nata, la Ferrari Daytona SP3), tante ore per costruire il modello, sfide costruttive continue (dall’assemblaggio del cambio funzionante a rapporti multipli passando per il matrimonio tra il posteriore con motore e cambio e l’anteriore con sterzo e interni) e un risultato finale che oltre a riprodurre al meglio forme e caratteristiche dell’auto reale diventa un vero e proprio oggetto di design da esporre in casa, in ufficio… o in garage.

LEGO Technic Ultimate: un concentrato di “la prima volta che…”

I set LEGO Technic Ultimate sono un concentrato di innovazione sotto molti punti di vista. Tutto del set è pensato in ottica premium e specificatamente per un pubblico di adulti e collezionisti. Per la prima volta viene progettato un packaging ad hoc per un set LEGO Technic. Tutti gli elementi del set – scatola, confezionamento dei pezzi, manuali delle istruzioni – sono stati concepiti con l’ottica della esclusività.

La prima volta che… la scatola!

Si parte dalla scatola: ha un concept mai visto ed è realizzata con materiale (carta e cartoncino) di qualità molto superiore rispetto alle confezioni dei normali set.

Anche l’interno della scatola è molto curato e vanta un design specifico e molto particolare: i pezzi sono suddivisi in singole box interne, in modo che si possa costruire il modello del veicolo in pratica rispettando gli stessi step di assemblaggio della vettura reale (telaio, motore, cambio, sterzo, carrozzeria, interni, cruscotto etc.)

La prima volta che… i manuali!

I manuali sono stampati su carta di qualità superiore, ricchi di immagini che confrontano il modello LEGO con l’auto reale e che raccontano il processo di progettazione del set, che avviene in strettissima collaborazione con il team di progettisti dell’auto reale.

La prima volta che… i set hanno il certificato di proprietà!

Tutti i set della serie LEGO Technic Ultimate includono un elemento stampato (tile 1×4 bianco) che riporta un codice identificativo univoco per ogni copia di ciascun set. Inserendo il codice della propria copia del set nell’apposita pagina web del sito lego.com, è possibile accedere a materiale (digitale) esclusivo e riservato ai proprietari dei set.

Il più particolare degli oggetti digitali che si ottiene è il Certificate of Ownership, ovvero nientemeno che un vero e proprio Certificato di Proprietà del veicolo, proprio come accade a chi acquista la vettura controparte reale del set.

La prima volta che… il cambio ha le paddle al volante!

Tutti i set della serie LEGO Technic Ultimate sono stati progettati con il cambio sequenziale, i comandi (paddle) al volante e la leva del selettore della modalità (D/R/N/P/M) nella consolle tra i sedili, proprio come nelle controparti reali. Il cambio della Porsche GT3 RS del primo set della nuova serie di Supercar in versione LEGO Technic ha soli 4 rapporti (a fronte dei 7 rapporti della vettura reale), mentre quelli delle successive Bugatti Chiron, Lamborghini Siàn, e Ferrari Daytona Sp3 in versione LEGO Technic hanno tutti 8 rapporti (contro le varie versioni di cambi automatici a 7 rapporti delle corrispondenti vetture reali).

LEGO Technic Ultimate: le versioni life-size in scala 1:1

I set della linea LEGO Technic Ultimate sono così particolari e così legati al pubblico di nicchia per i quali sono stati pensati da essersi meritati anche la progettazione e la realizzazione di versioni in scala 1:1 rispetto alla vettura reale alla quale si ispirano. Vediamoli insieme.

Porsche 911 GT3 RS del set LEGO Technic #42056 Porsche GT3 RS

Nel caso di questo progetto, ad essere ingrandita alla scala 1:1 non è stata la vettura originale, bensì la sua controparte LEGO Technic, ovvero il modello che si realizza con il set LEGO Technic #42056 Porsche GT3 RS. Il modello è stato esposto al Mall of Scandinavia in Svezia nel 2016 (lo stesso anno dell’arrivo sugli scaffali del set al quale si ispira) e include anche gli interni completi di sedili e volante a grandezza naturale. Anche le 4 ruote, cerchi e pneumatici compresi, sono realizzati in mattoncini. Il modello è inoltre completo di luci (fari anteriori e posteriori, indicatori di direzione). Purtroppo non sono mai state rese disponibili le caratteristiche del modello (numero di mattoncini, peso, ore di lavoro necessarie per realizzarlo etc).

(Credit photo: gtspirit.com|Andrew Elliott & Rani Patrous)

E’ lo Youtuber DrGumoLunatic a mostrarci in un video non solo la vista del fantastico modello e a farci sentire i suoni emessi dal modello stesso nel mentre che era esposto alla mostra “LeMans @ Zuffenhausen” presso il Porsche Museum in Stuttgart (2016):

Bugatti Chiron

La Bugatti Chiron in scala 1:1 è la prima, unica auto life-size non solo realizzata a grandezza naturale, ma anche in grado di muoversi autonomamente e ad essere guidata grazie al proprio motore, realizzato con oltre 2.300 motori LEGO Technic Power Functions. Si può quindi effettivamente entrare in questa Bugatti Chiron e guidarla. Certo la velocità massima è di soli 20 kmh, ma se pensate che il peso complessivo è di 1.500 kg, non è certo una perfomance da poco. Diversamente dalla versione 1:1 della Porsche 911 GT3 RS di cui sopra, questa volta è la vettura reale ad essere riprodotta con precisine utilizzando elementi LEGO Technic. La cosa che rende questa riproduzione ancora più incredibile è che non è stata utilizzata una sola goccia di colla: l’intero veicolo da insieme e può essere guidato solo grazie al clutch-power (la forza/resistenza dell’incastro) degli elementi LEGO Technic.

(Credit photo: LEGO)

Ci sono volute quasi di 13.500 ore per costruirla. Sono stati utilizzati più 1 milione di mattoncini, tra cui i 2.304 motori di cui sopra, oltre 4.000 ingranaggi LEGO Technic e più di 2.000 cross axles, il tutto senza l’uso di una sola goccia di colla. Tutto il modello sta insieme grazie alle caratteristiche meccaniche (flessione, torsione etc) degli elementi LEGO Technic utilizzati per realizzarlo. È certamente il progetto LEGO più complesso e ambizioso di questa lista.

Lamborghini Sián FKP 37

I team di ingegneri, designer e tecnici delle due aziende LEGO e Automobili Lamborghini hanno progettato e realizzato un modello che rispecchiasse al millimetro le dimensioni della Lamborghini Sián FKP 37 reale. Proprio come fu per la versione in scala reale della precedente Bugatti Chiron, il telaio dalle proporzioni perfettamente aderenti a quello dell’auto reale è stato coperto da un intricato tessuto di elementi esagonali LEGO Technic (riprendendo la tecnica simile utilizzata per realizzare la pelle della Bugatti Chiron stessa) su misura che si interconnettono per formare la carrozzeria.

Il design rende omaggio alle forme esagonali che giocano un ruolo fondamentale nel linguaggio di design di Automobili Lamborghini, riecheggiando negli iconici fanali posteriori esagonali e nella forma esagonale del tubo di scarico della supersportiva italiana.

Esternamente il design della Lamborghini Sián è stato replicato nei minimi dettagli. La parola Sían, in dialetto bolognese significa “fulmine” nel dialetto bolognese. Per sottolineare questo particolare, i tecnici del comparto elettrico del Gruppo LEGO hanno realizzato un elegante fulmine che corre lungo la fiancata e che si illumina esattamente come i fari a epsilon anteriori del modello reale, le quali si accendono e si spengono insieme alle luci posteriori esagonali.

I dettagli continuano all’interno e all’esterno dell’abitacolo. All’interno troviamo il volante realizzato con elementi LEGO Technic e decorato con il famoso emblema Lamborghini e completato bandiera italiana come l’originale, i comandi del cruscotto e i sedili, sportivi e avvolgenti, anch’essi ricostruiti sempre utilizzando elementi LEGO Technic.





All’esterno troviamo i dischi e le pinze dei freni, l’iconico numero “63” (che indica il numero di esemplari di questa vettura che sono stati prodotti) e persino il look & feel degli elementi e dei particolari in fibra di carbonio della vettura originale sono stati realizzati con elementi LEGO Technic.

Infine, per la prima volta in assoluto, un modello di life-size car è stato completato con un rivestimento di colore UV ad effetto vernice applicato alla carrozzeria. Il colore, che corrisponde perfettamente a quello del modello LEGO Technic in scala 1:8 della Lamborghini Sián FKP 37, è stato applicato dal reparto verniciatura ufficiale di Automobili Lamborghini per garantire una finitura degna della supersportiva dalla quale il modello stesso deriva.

In questo video caricato sul canale Youtube ufficiale di LEGO, si possono apprezzare meglio tutta una serie di dettagli della in versione LEGO Technic della Lamborghini Sián FKP 37:

Le caratteristiche.

Per i più curiosi, queste le caratteristiche tecniche di questa straordinaria versione in elementi LEGO Technic della Lamborghini Sián FKP 37:

Oltre 400.000 pezzi LEGO

154 tipi diversi di elementi LEGO, dei quali 20 prodotti appositamente per essere utilizzati in questo progetto

8.660 ore lavorative per lo sviluppo (5.370 ore) e la costruzione (3.290 ore)

hanno fatto parte del team che ha gestito il progetto 15 specialisti tra Designer, ingegneri e master builder, tutti parte dello staff della fabbrica di Kladno, in Repubblica Ceca

Peso totale: 2.200 kg

Il modello è una esatta replica dell’auto reale: il modello in mattoncini ha le stesse, identiche misure dell’auto reale, ovvero 4,98 m di lunghezza, 2,10 m di larghezza e 1,133 m di altezza

Fanaleria anteriore e posteriore entrambe funzionanti e realizzate interamente con elementi LEGO TECHNIC

Per la prima volta in assoluto, al modello è stata applicata una verniciatura ad effetto spazzolato, ad opera degli specialisti del reparto verniciatura di Automobili Lamborghini

Ferrari Daytona Sp3

Il set LEGO Technic #42143 Ferrari Daytona Sp3 è arrivato sugli scaffali lo scorso 1° giugno, quindi alla data di quando questo articolo viene scritto ancora non si hanno informazioni o indiscrezioni su una versione in mattoncini, life-size e in scala 1:1 della Ferrari Daytona (dell’auto reale o della versine LEGO Technic, come fu per la Porsche 911 GT3 RS), quindi possiamo solo avventurarci in speculazioni. Il set LEGO Technic #42115 Lamborghini Siàn arrivò sugli scaffali il 1° giugno 2020. Esattamente (quasi) un anno dopo, l’8 giugno 2021 venne presentata al mondo la versione life-size in scala 1:1 della vera Lamborghini Siàn. Visto e considerato che il set LEGO Technic destinato alla Supercar di Maranello è arrivata sugli scaffali proprio due anni dopo e nello stesso giorno di quello dedicato alla vettura della Casa del Toro, possiamo ipotizzare (e augurarci) che entro la prossima estate 2023 LEGO possa presentarci una nuova creazione del team di progettazione di Kladno. Ciò che non possiamo sapere è quale versione di replica sceglieranno i progettisti del team LEGO.

Sarà una riproduzione dell’auto reale come quelle realizzate per la Bugatti Chiron e la Lamborghini Siàn (telaio e struttura in mattoncini su cui fissare un intricato tessuto di elementi esagonali LEGO Technic realizzato come fosse una pelle per ricreare forme e curve della carrozzeria)? Oppure sarà una versione half-life car?

Ma cosa sono le half-life car? Si tratta in pratica di prendere un esemplare dell’auto reale, tagliarla a metà nel senso letterale del termine e sostituire la metà rimossa con la sua controparte realizzata con i mattoncini LEGO, rispettando ovviamente forme e scala. Sono state realizzate in questo modo le versioni half-life car della Porsche 911 RSR del set LEGO Speed Champions #75912 Porsche GT Finish Line, della Porsche 919 Hybrid LMP1 del set LEGO Speed Champions #75887 Porsche 919 Hybrid e da ultimo della Porsche 911 RSR del recente (2019) set LEGO Technic #42096 Porsche 911 RSR, quest’ultima esposta anche in Italia presso il centro commerciale “Il Centro” di Arese, in provincia di Milano.

(Credit photo: Stef Schrader)

(Credit photo: flatsixes.com|Bradley Brownell)

(Credit photo: BrianzaLUG)

Trivia (curiosità)

Pensati per essere esclusivi sotto molti aspetti, i set LEGO Technic Supercar della linea LEGO Technic Ultimate hanno beneficiato di particolari innovazioni e caratteristiche particolari, per cui vale la pena cimentarsi nel gioco del “Lo sapevate che…?“. Procediamo!

Lo sapevate che… nel set LEGO Technic #42056 Porsche 911 GT3 RS è stato introdotto per la prima volta il sistema di cambio automatico sequenziale con comandi paddle al volante?

Lo sapevate che… nel set LEGO Technic #42083 Bugatti Chiron è presente un modello costruibile in mattoncini che riproduce la celebre “chiave della velocità”? Ebbene si, anche la speciale chiave che permette alla Chiron di entrare nella modalità “Top Speed” e di arrivare (dopo aver auto-verificato che tutti i sistemi sono in ordine) in poco più di 30 secondi ai 420 kmh del limitatore è stata riprodotta. La versione inclusa nel set serve ad azionare l’ala mobile posteriore.

Lo sapevate che… nel set LEGO Technic #42115 Lamborghini Siàn il telaio è stato progettato in modo tale da prevedere una “finestra” in corrispondenza del sistema del cambio sequenziale, grazie alla quale si potesse vedere il cambio in azione? I Designer del Team LEGO Technic si sono infatti resi conto che fosse davvero un peccato che sistemi così complessi come il cambio a 4 rapporti (Porsche 911) e a 8 rapporti (Bugatti Chiron) venissero nascosti del tutto o anche solo in parte all’interno del modello e non fossero quindi visibili una volta ultimata la costruzione.

Lo sapevate che… il set LEGO Technic #42143 Ferrari Daytona SP3 riproduce una vettura così speciale, da essersi meritato la pubblicazione di un libro in edizione di alta qualità e per collezionisti? Ebbene si, è stato pubblicato il volume Ferrari Daytona SP3 The Sense of Perfection, nel quale si raccontano in parallelo la storia e il processo di sviluppo, progettazione e produzione della Ferrari Daytona SP3 e del set LEGO Technic #42143. Ricco di informazioni, di dettagli, di curiosità e di foto sia dell’auto vera che della sua controparte LEGO Technic, il volume ha letteralmente bruciato entrambe le edizioni, quella premium e limitata stampata in occasione del lancio del set e quella successiva, sempre premium ma non limitata e priva della custodia in cartone distribuita successivamente.

Lo sapevate che… per i set LEGO Technic Supercar della linea LEGO Technic Ultimate sono stati progettati e prodotti cerchi speciali ed esclusivi per ciascun set? I vari set di cerchi riproducono infatti il disegno della vettura reale dalla quale derivano, quindi ciascun set di cerchi si può trovare solo ed esclusivamente nei rispettivi set e non sono dunque ordinabili come elementi sfusi.

I set della linea LEGO Technic Ultimate

Scopriamo ora insieme i set LEGO Technic Supercar che fanno parte del garage con le auto più incredibili, complesse, dettagliate (e costose) del tema LEGO Technic.

LEGO Technic #42056 Porsche 911 GT3 RS

Progettata in collaborazione con Porsche AG, il modello incluso nel set riproduce le linee aerodinamiche della vettura reale, l’alettone posteriore regolabile e la carrozzeria di color lava orange caratteristico di questa versione estrema dell’iconica Porsche 911. Il modello include vari elementi autentici, funzioni e dettagli che rendono unica la replica di questa iconica Supercar! Le portiere sono apribili e l’abitacolo include sedili racing, cambio funzionante con comandi paddle al volante, cruscotto dettagliato e vano portaoggetti lato passeggero. Il cofano posteriore è apribile, a svelare la riproduzione a pistoni mobili del motore boxer a 6 cilindri contrapposti, mentre sotto il cofano anteriore, anch’esso apribile, trova posto la riproduzione di una valigia originale e ufficiale Porsche. Sospensioni funzionanti con molle rosse, pinze dei freni riprodotte nel dettaglio e cerchi dal design originale ed esclusivi per questo set, montano pneumatici speciali a basso profilo.

» Clicca qui per acquistare il set (su amazon.it)

LEGO Technic #42083 Bugatti Chiron

Sviluppato in collaborazione con Bugatti Automobiles, il set riproduce la carrozzeria dall’aerodinamica estrema della Bugatti Chiron e include dettagli quali cerchi a razze con logo, pneumatici a basso profilo e dischi dei freni riprodotti nel dettagli. L’abitacolo è dotato di cambio LEGO Technic a 8 rapporti e paddle del cambio al volante, il quale riporta con l’emblema Bugatti. Le portiere sono apribili e il set include il modello costruibile della chiave della velocità massima per azionare l’ala posteriore mobile dalla posizione di guida a quella della velocità massima. Il cofano posteriore offre la visuale del dettagliato motore fake engine W16 con i pistoni mobili, mentre il cofano bagagli anteriore apribile nasconde un compartimento compatto contenente un’elegante valigia Bugatti. La livrea è la classica blu a doppia tonalità Bugatti e alcuni adesivi aggiungono ulteriori dettagli, come ad esempio la strumentazione del cruscotto.

» Clicca qui per acquistare il set (su zavvi.it)

LEGO Technic #42115 Lamborghini Siàn

Il set permette di ricostruire l’inconfondibile potenza e il look inconfondibile della Lamborghini Sián FKP 37. I tanti dettagli riprodotti dal modello rappresentano fedelmente quelli della Sián FKP 37 reale, compresi l’attraente livrea verde lime e i cerchi dorati. Le caratteristiche autentiche riprodotte nel set includono la trasmissione a 8 rapporti, attivata tramite cambio al volante a palette mobili, motore V12 con pistoni mobili e trazione integrale, sterzo funzionante e sospensioni anteriori e posteriori. Proprio come la super sportiva a grandezza naturale, questo modello è dotato di portiere con apertura a forbice. Caratteristiche di lusso. Il set è contenuto in una lussuosa confezione, che include un esclusivo volume rilegato con istruzioni per la costruzione, immagini e interviste dietro le quinte. All’interno del cofano anteriore, il numero di serie univoco per ogni copia del set che permette di sbloccare vari contenuti esclusivi disponibili online.

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)

LEGO Technic #42143 Ferrari Daytona SP3

Ultima nata della serie Ultimate Car Concept LEGO Technic, il set riproduce tutti i dettagli della fantastica Ferrari Daytona SP3. Tra le caratteristiche del set troviamo lo sterzo funzionante, il cambio sequenziale a 8 rapporti con palette al volante, il motore V12 con pistoni mobili, tettuccio rimovibile (come nell’auto vera), ammortizzatori e portiere con apertura ad ala di cigno. Cofano anteriore e vano motore sono anch’essi apribili. Il set è completamente privo di adesivi: tutti i pezzi con elementi grafici sono stampati. I cerchioni sono stati realizzati appositamente per questo set e gli pneumatici recano un battistrada dal design rinnovato e spettacolare.

» Clicca qui per acquistare il set (su lego.com)

Curiosi di scoprire quale sarà il probabile e certamente fantastico, nuovo set LEGO Technic Ultimate? Purtroppo dovremo aspettare il 2024 (se la calendarizzazione biennale sarà confermata). Continuate a seguirci per essere informati su tutte le ultime novità riguardanti le Supercar della linea LEGO Technic Ultimate.