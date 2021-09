Move It: la sfida di LEGO e VOLVO

LEGO e VOLVO scommettono sui giovani per supportare gli esperti STEM di domani. La sfida? LEGO Technic Volvo Move It. Ovvero: spostare per 50 metri lineari un mezzo da 100 tonnellate utilizzando solo elementi LEGO Technic! Quattro squadre composte da 35 bambini provenienti da tutto il mondo saranno riusciti nell’impresa?

Per oltre tre mesi, quattro team di giovani studenti membri delle squadre della FIRST LEGO League, il programma globale di robotica che prepara gli studenti a carriere STEM nel mondo reale, provenienti da Stati Uniti, Svezia, Giappone e Nigeria, hanno collaborato per risolvere una incredibile sfida: spostare per 50 metri lineari un vero VOLVO A60 Articulated Hauler utilizzando solo elementi LEGO Technic. Possiamo ora vedere il risultato dei loro sforzi.

La sfida è stata lanciata dagli esperti di ingegneria del Gruppo LEGO e di VOLVO e i bambini l’hanno affrontata superando vari ostacoli e difficoltà: diversi fusi orari, barriere linguistiche, videochiamate e 20.000 miglia.

Ogni squadra ha ricevuto la versione LEGO Technic da 2.193 pezzi del potente veicolo VOLVO, il set LEGO Technic 6×6 VOLVO Camion Articolato, e ha avuto tre mesi di tempo per lavorare insieme per costruire un prototipo che fosse abbastanza potente da spostare il macchinario da 43 tonnellate utilizzando solo elementi LEGO Technic come quelli inclusi nel set.

La forza di trazione necessaria che le squadre hanno stimato era di 10.000 newton, e hanno trascorso centinaia di ore per sviluppare, presentare e perfezionare una soluzione su come spostare il veicolo. Dopo lunghi tempi di riflessione e di problem solving, i bambini hanno inviato agli ingegneri della fabbrica LEGO progetti e istruzioni precise.

I quattro team hanno osservato ansiosamente via livestream gli ingegneri del test center di LEGO a Kladno, la stessa sede che ha recentemente dato vita alla versione in scala 1:1 della Lamborghini Sìan (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo)

Dopo un primo tentativo che non ha dato i risultati voluti, i quattro team sono tornati al tavolo di progettazione e hanno inviato a Kladno una versione aggiornata e migliorata del loro sistema, composto da 728.168 elementi LEGO Technic mossi da 1.920 motori LEGO Technic Control+ XL. Questa volta, poco a poco, hanno iniziato a far muovere le ruote e in soli 30 minuti sono riusciti a far percorrere all’enorme veicolo il percorso previsto di 50 metri.

Libor Udržal, maestro costruttore e ingegnere del Gruppo LEGO ha commentato:

“È incredibile che dei bambini agli inizi del loro percorso ingegneristico siano riusciti, non solo a risolvere un compito così complesso, ma a farlo così bene. In verità, abbiamo dovuto mettere altre 45 tonnellate di massi all’interno del trasportatore per renderlo più impegnativo! I motori del set LEGO Technic 6×6 Volvo Articulated Hauler pesano circa 3,62 kg, ma l’Hauler pesa oltre 11.000 volte di più. Anche con i miei 20 anni di esperienza, mi sarei sentito scoraggiato davanti questa sfida”

Il commento di Frida Jönsson, Designer di VOLVO è stato invece

“I bambini hanno dimostrato un’incredibile resilienza e tenacia. Nonostante i loro piani si siano letteralmente ridotti in cenere al primo tentativo, le squadre hanno dimostrato che con la collaborazione, il lavoro di squadra e una buona dose di creatività, si può sempre trovare un modo per avere successo. Mentirei se dicessi che di non essermi commosso per l’orgoglio e la gioia pura trasmessa dalle squadre quando hanno capito che il loro duro lavoro era stato ripagato”

Durante la sfida, i giovani ingegneri sono stati affiancati dai designer e dagli esperti di ingegneria del Gruppo LEGO e di VOLVO per supportarli durante la sfida, sostenere la crescita delle loro competenze STEM e incoraggiarli a usare la loro creatività.

Maya, una delle studentessa della First LEGO League che ha partecipato alla sfida, ha commentato:

“Uno degli insegnamenti più grandi che ho ricevuto partecipando a questo progetto è che si può ottenere molto di più di quanto la gente si aspetti, soprattutto quando si lavora insieme e con le idee giuste, e trovo davvero fantastico che siamo riusciti a completare questa sfida. Questo progetto dimostra che ho la capacità di lavorare con altre persone e creare cose che rendono possibili concetti impossibili”

Approfondimenti.

Il set LEGO Technic #42114 – 6×6 Volvo Camion Articolato è un set arrivato sugli scaffali virtuali di lego.com e fisici dei negozi nella seconda metà del 2020 e riproduce il più grande dumper articolato di VOLVO, il quale è tipicamente usato in cave e miniere per la sua capacità di carico di 55 tonnellate. È alimentato da un motore VOLVO da 16 litri e ha una velocità massima di 55 km/h. Le sue dimensioni sono di circa 12m x 4m.

La versione in elementi LEGO Technic è invece alimentato da 3 diversi motore controllati dallo Smart Hub Bluetooth per garantire una funzionalità estremamente realistica. Tramite l’app CONTROL+ di LEGO Technic sarà possibile gestire varie funzioni: marcia avanti e indietro, sterz0, cambiare velocità e marcia o scaricare il veicolo ribaltando il cassone. La dashboard personalizzata riproduce graficamente i controlli presenti nell’abitacolo del conducente del veicolo reale. Una volta costruito, il modello misura 20 cm di altezza, 60 cm di lunghezza e 20 cm di larghezza.

Purtroppo, al momento il set non è acquistabile sulla “versione” italiana di lego.com, e nemmeno il Servizio Clienti LEGO è stato in grado di spiegare il motivo di questa indisponibilità. E’ però disponibile su altri Marketplace ed e-commerce, i cui link vi riportiamo qui di seguito:

Il set è perfetto per lavorare in coppia con un altro set LEGO Technic licenziato VOLVO: il LEGO Technic 42030 – Ruspa Volvo L350F Telecomandata

(Clicca qui per acquistare il set)