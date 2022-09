Ci siamo appena lasciati alle spalle le calde giornate estive e LEGO ci catapulta già verso il Natale presentando ufficialmente il nuovo set del tema Winter Village (villaggio invernale – NdR): sarà il set LEGO Icons #10308 Natale nella strada principale a portarci verso il mood natalizio e a darci modo di espandere il nostro personale Villaggio Invernale. Vediamolo nel dettaglio.

Il set LEGO Icons #10308 Natale nella strada principale è l’ultima aggiunta al tema Villaggio Invernale. In particolare, il set di quest’anno include un negozio di giocattoli e un negozio di musica con i rispettivi clienti, i due proprietari dei negozi e i corrispondenti appartamenti posti al piano superiore dei negozi stessi.

Il tutto è completato dal modello costruibile di un tram, di un albero di Natale municipale e di una porzione di arredo urbano.

Il tram

Il set include, come detto, il modello costruibile di un tram cittadino, completo di decorazioni natalizie e adatto al trasporto di 4 minifigure. Acquistando separatamente gli elementi necessari, sarà possibile motorizzarlo e farlo girare su di un normale circuito ferroviario come quello dei treni LEGO City. Cosa ti occorre? Ecco la lista degli elementi necessari (redatta immaginando di non avere in collezione alcun elemento “treni”):

LEGO Move Hub #88006 (pacco batterie Bluetooth): permette di controllare due motori oppure un motore e un cavo luci. Si connette tramite Bluetooth all’app PoweredUp, con cui si possono controllare i convogli ferroviari (o nella fattispecie, il tram del nuovo set); LEGO Motore per treno #88011: permette di motorizzare i treni LEGO; LEGO Luci a LED #88005: collegando il cavo LED ai modelli LEGO dotati del LEGO Move Hub #88006, li si può dotare di illuminazione; LEGO Telecomando Bluetooth #88010: permette di controllare i modelli LEGO che incorporano il LEGO Move Hub #88006 via Bluetooth LEGO City Binari #60205: 8 binari dritti, 4 binari “curva” e 8 binari flessibili in un’unica confezione, da comprare in più copie per realizzare fantastici percorsi ferroviari

Gli edifici

Entrambi gli edifici, composti dal negozio al piano terra e dall’appartamento del proprietario al piano di sopra, sono ricchi di dettagli: l’albero di Natale, i regali, i giocattoli e il letto nel negozio di giocattoli e gli strumenti musicali e la zona pranzo nel negozio di musica di H. Jollie.

SET RETRO

Il nuovo riprende una caratteristica inaugurata con i set del Capodanno Cinese di quest’anno, ovvero quella di avere un libretto di istruzioni per ciascun elemento del set, così che tutti i membri della famiglia possano costruire contemporaneamente, condividendo così l’esperienza della costruzione.

Le misure? 10 cm di altezza, 17 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza. I pezzi inclusi? 750. Il prezzo? € 99,99. La disponibilità: a partire dal prossimo 7 ottobre, su lego.com o nei LEGO Store.

Clicca qui per vedere la scheda del set

Jamie Berard, Creative Lead LEGO, ha commentato:

“I set annuali del LEGO Winter Village sono una delle mie tradizioni natalizie preferite di sempre. La Holiday Main Street riunisce un’intera città di attività e immaginazione in un unico set. Costruendo individualmente o in famiglia, scoprirete un modello con tutto il trambusto di una strada commerciale festosa, con tanto di carrello, negozi ricoperti di neve e bambini che imbucano le lettere. Mi piacciono soprattutto i giocattoli in muratura del negozio di giocattoli e il simpaticissimo mini-albero di Natale dell’appartamento superiore. Mi fanno semplicemente sorridere”.

Il set LEGO Icons #10308 Natale nella strada principale sarà disponibile per gli aderenti al programma LEGO VIP dal 3 ottobre e poi per tutti dal 7 ottobre 2022 nei LEGO Store e su lego.com al prezzo di € 99,99.