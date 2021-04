I nuovi set LEGO Wizarding World: annunciati e (alcuni) già in pre-order

Gruppo LEGO e Warner Bros. Consumer Products hanno presentato ufficialmente la nuova serie di set LEGO Wizarding World. Andiamo a scoprirli insieme?

Dalle ingegnose tattiche degli Scacchi Magici al trucchetto della Pozione Polisucco, i set riproducono i personaggi più popolari, creature e situazioni fantastiche per aiutare i giovani costruttori sia a rimettere in scena le loro avventure preferite del film, che a creare le loro personali storie di magia.

La maggior parte dei nuovi set sono ambientati tra le mura incantate di Hogwarts (in questo nostro articolo potrete trovare un approfondimento su tutti i set per ricostruire Hogwarts con i mattoncini), ma i costruttori potranno anche viaggiare con la fantasia ed esplorare il resto del mondo dei maghi, ad esempio prendendo il volo sulle piume infuocate di Fanny, l’amata Fenice di Silente, o visitando le stradine innevate di Hogsmeade. Tre degli otto nuovi set possono inoltre essere uniti tra loro per portare il divertimento nelle diverse aree di Hogwarts.

Tre dei nuovi otto set sono combinabili tra loro, così da aumentare la giocabilità: il set Hogwarts: Errore della pozione polisucco (76386) può essere unito al set Hogwarts: Incontro con Fuffi (76387) e al set La Camera dei Segreti di Hogwarts (76389). I collezionisti e gli appassionati del maghetto più attenti, si ricorderanno certamente che una combinazione di set simile a questa era già stata proposta con altri set ambientati ad Hogwarts: ve ne parliamo in calce all’articolo.

Sei dei nuovi otto set includono un’esclusiva minifigure dorata per celebrare il 20° anniversario di LEGO Harry Potter.

Ad esclusione dei set #76393 Harry Potter ed Hermione Granger e #76394 Fanny, la Fenice di Albus Silente, tutti gli altri set contengono un certo numero di Wizard Card ciascuno, ovvero dei tile 2×2 stampati con grafica e soggetti random:

Marcos Bessa, LEGO Harry Potter Design Lead, ha dichiarato:

“Sono ormai trascorsi vent’anni da quando LEGO ha lanciato il primo set LEGO Harry Potter, con cui giocavo quando avevo 12 anni. I fan rimangono incantati dalle magiche avventure che possono rivivere giocando con questi set LEGO oggi esattamente come nel 2001. Questi nuovi set sono ricchi di dettagli entusiasmanti ed emozionanti colpi di scena che ci auguriamo possano eccitare e affascinare i costruttori di tutte le età mentre ripercorrono alcuni dei loro momenti preferiti dei film”

I nuovi set del 20° anniversario di LEGO Harry Potter

I nuovi set saranno disponibili su LEGO.com, nei LEGO store e presso rivenditori selezionati dal 1° giugno, anche se alcuni (#76386, #76387, #76388, #76389) sono già ora in pre-ordine su lego.com (con consegna dal 1° giugno).

LEGO Harry Potter #76386 Hogwarts: Errore della pozione polisucco | € 19,99 su LEGO Shop@Home

Il set è composto da 217 pezzi e una volta costruito misura 8 cm di altezza, 12 cm di lunghezza e 6 cm di profondità. Potrà essere e può essere facilmente unito al set La Camera dei Segreti di Hogwarts (76389) per aumentare il divertimento. Include tre minifigure tradizionali di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley, oltre ad una esclusiva minifigure dorata di Harry Potter da collezione e celebrativa del ventesimo anniversario della linea Harry Potter.

LEGO Harry Potter #76387 Hogwarts: Incontro con Fuffi | € 39,99 su LEGO Shop@Home

Il set è composto da 397 pezzi e una volta costruito misura 30 cm di altezza, 19 cm di larghezza, 7 cm di profondità. Potrà essere unito agli altri set ambientati ad Hogwarts per aumentare il divertimento. Include tre minifigure tradizionali di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley, oltre ad una esclusiva minifigure dorata di Hermione Granger da collezione e celebrativa del ventesimo anniversario della linea Harry Potter.

LEGO Harry Potter #76388 Visita al villaggio di Hogsmeade | € 79,99 su LEGO Shop@Home

Il set è composto da 851 pezzi e una volta costruito misura 22 cm di altezza, 30 cm di larghezza e 9 cm di profondità. Include sei minifigure tradizionali di Harry Potter, Dean Thomas, Professoressa McGranitt, Madama Rosmerta e Mr. e Mrs. Flume, oltre ad una esclusiva minifigure dorata di Ron Weasley da collezione e celebrativa del ventesimo anniversario della linea Harry Potter.

LEGO Harry Potter #76389 La Camera dei Segreti di Hogwarts | € 139,99 su LEGO Shop@Home

Il set è composto da 1.176 pezzi e una volta costruito misura 40 cm di altezza, 40 cm di larghezza e 11 cm di profondità. Potrà essere unito agli altri set ambientati ad Hogwarts per aumentare il divertimento. Include dieci minifigure tradizionali di Harry Potter, Ginny Weasley, Tom Riddle, Colin Canon, Justin Finch-Fletchley, Luna Lovegood, Gilderoy Allock, Albus Silente, Professoressa Sinistra e Nick Quasi Senza Testa, oltre ad una esclusiva minifigure dorata di Voldemort da collezione e celebrativa del ventesimo anniversario della linea Harry Potter.

LEGO Harry Potter #76392 La scacchiera di Hogwarts | € 69,99 su LEGO Shop@Home

Il set è composto da 876 pezzi e una volta costruito misura misura 8 cm di altezza, 27 cm di larghezza e 27 cm di profondità. Include ovviamente i 32 pezzi degli scacchi costruibili e ispirati all’iconica scena del film “Harry Potter e la Pietra Filosofale“. Include anche le tre minifigure tradizionali di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley.

LEGO Harry Potter #76393 Harry Potter ed Hermione Granger | € 129,99 su LEGO Shop@Home

I 1.673 pezzi inclusi nel set consentono di realizzare i modelli in mattoncini alti 26 cm dei due protagonisti della saga Wizarding World: Harry Potter e Hermione Granger.

LEGO Harry Potter #76394 Fanny, la Fenice di Albus Silente | € 39,99 su LEGO Shop@Home

Il set consente di riprodurre la magica personalità e il modo di volare aggraziato di Fanny, l’intelligente Fenice dei film di Harry Potter. Composto da 597 pezzi, ha ali meccaniche che si muovono. L’apertura alare è di 35 cm e il modello misura 24 cm di lunghezza dal becco alla coda.

LEGO Harry Potter #76395 Hogwarts: Prima lezione di volo | € 29,99 su LEGO Shop@Home

Il set è composto da 264 pezzi e una volta costruito misura 15 cm di altezza, 20 cm di larghezza e 6 cm di profondità. Potrà essere unito agli altri set ambientati ad Hogwarts per aumentare il divertimento. Include tre minifigure tradizionali di Neville Paciock, Draco Malfoy e Madama Bumb, oltre ad una esclusiva minifigure dorata del Professor Raptor da collezione e celebrativa del ventesimo anniversario della linea Harry Potter.

La precedente Hogwarts-combo

A cavallo tra il 2018 e il 2020, una combo di 4 set ispirati alla Scuola di Magia di Hogwarts fu pensata per ricreare, unendo i set tra loro, un grande playset appunto di Hogwarts nel quale ricreare le avventure lette nei libri della saga del maghetto. Scopriamoli insieme.

LEGO Harry Potter #75948 La torre dell’orologio di Hogwarts | € 99,99 su LEGO Shop@Home

Il set permette di riprodurre la torre dell’orologio e di ricreare una delle scene più famose del “Calice di Fuoco”: il Ballo dei Ceppi. Il set è caratterizzato dal meccanismo che fa ruotare la pista da ballo e le lancette dell’orologio. Inoltre include ben 8 minifigure: Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Fleur Delacour, Cedric Diggory, Viktor Krum, Albus Dumbledore e Madame Maxime.

LEGO Harry Potter #75953 Il platano picchiatore di Hogwarts | € 74,99 su LEGO Shop@Home

Il set non solo permette di ricreare l’iconica scena della macchina volante di Harry e Ron contro il platano picchiatore ma offre un bel segmento del castello di Hogwarts e relativi interni. Il set include l’albero Platano Picchiatore, la Ford Anglia volante (azzurra) e una sezione del castello di Hogwarts. Le minifigures incluse sono quelle di Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Seamus Finnigan, Argus Gazza e Severus Piton, oltre a quella di Edvige.

LEGO Harry Potter #75954 La sala grande di Hogwarts | € 99,99 su LEGO Shop@Home

La sala grande di Hogwards è un set da avere nella propria collezione, non solo per l’eccellente design ma per le minifigures incluse (ben 10!): Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Draco Malfoy, Susan Hossas (in esclusiva pin questo set!), la Professoressa McGranitt, il Professor Raptor, Hagrid, Albus Silente, Nick-Quasi-Senza-Testa, più le creature costruibili del Basilisco e di Fanny, per ricreare comodamente le scene dei primi due film della saga.

LEGO Harry Potter #75969 Torre di Astronomia di Hogwarts | € 104,99 su LEGO Shop@Home

Ispirato dal libro e dal film Harry Potter e il principe mezzosangue, questo set offre una vasta scelta di minifigure (Harry Potter, Hermione Granger, Horace Lumacorno, Luna Lovegood, Neville Paciock, Ron Weasley, Lavanda Brown, Draco Malfoy ed Edvige) e permette di aggiungere alla propria collezione l’aula di pozioni e il dormitorio dei Corvonero. Insieme agli altri set renderà il vostro castello ancora più bello!

