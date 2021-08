L’evento Beyond Amazing celebra i 60 anni di Spider-Man

Marvel ha annunciato sul proprio sito web ufficiale Beyond Amazing, un evento speciale che si svolgerà durante tutto il corso del 2022 per celebrare il 60° anniversario dal debutto del personaggio di Spider-Man in Amazing Fantasy #15 del 1962.

Beyond Amazing: l’evento per festeggiare i 60 anni di Spider-Man

Marvel ha annunciato l’evento speciale per i 60 anni di Spider-Man introducendolo brevemente a tutti i fan di Spidey sparsi in giro per il globo. L’annuncio è stato fatto con le seguenti parole:

“Celebra 60 anni di Spider-Man al di là dell’incredibili! Dal debutto di Peter Parker in Amazing Fantasy #15 del 1962, l’arrampicatore di pareti preferito del mondo ha ispirato milioni di fan della Marvel attraverso le sue avventure e storie iconiche. L’anno prossimo, partecipa alle celebrazioni del 60° anniversario di Spider-Man tutto l’anno con i tuoi fumetti, giochi, spettacoli, oggetti da collezione, moda e altro ancora preferiti della Marvel“.

I fan di Spider-Man possono seguire sui social media l’hashtag #SpideyBeyondAmazing per ulteriori informazioni.

Nella pagina dedicata all’evento Marvel ha anche pubblicato un breve video trailer che introduce al grande pubblico il personaggio di Spider-Man e l’intento di celebrarne la storia e l’enorme successo a livello mondiale per tutto il corso del prossimo anno.

Trovate il trailer che presenta ufficialmente la mondo l’evento speciale Beyond Amazing per festeggiare i primi 60 anni di Spidey:

Creato da Stan Lee e Steve Ditko, il personaggio di Peter Parker/Spider-Man è apparso per la prima volta in Amazing Fantasy n. 15, che venne pubblicato a marzo 1963. Amazing Spider-Man rimane ancora oggi uno dei titoli più longevi targati Marvel Comics.

Spider-Man, ovviamente, ha avuto anche un grande impatto sul mondo del cinema, essendo stato interpretato in live-action da attori come Nicholas Hammond, Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Il prossimo lungometraggio di Spidey, Spider-Man: No Way Home, ha una uscita nelle sale cinematografiche fissata per il 17 dicembre.

