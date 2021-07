Come già accaduto in passato è il merchandise ufficiale (nello specifico action figures e set Lego) a svelarci i nuovi costumi di Spider-man che vedremo prossimamente nell’attesissimo Spider-man: No Way Home ovvero il terzo capitolo cinematografico dedicato all’Arrampicamuri targato Sony interconnesso con il Marvel Cinematic Universe targato invece Marvel Studios e Disney interpretato da Tom Holland.

Attualmente i dettagli sul film sono davvero scarsi. Sappiamo che uscirà nelle sale americane il 17 dicembre 2021. A dirigerlo ci sarà ancora una volta Jon Watts, regista dei precedenti capitoli e scelto dalla Marvel per girare anche l’atteso reboot dedicato ai Fantastici Quattro, mentre più volte si è vociferato dei ritorni dei precedenti Spider-man cinematografici ovvero Tobey Maguire e Andrew Garfield in quanto il film riprenderebbe il filone dell’esplorazione del multiverso tant’è vero che nel film appariranno sia il Doctor Strange interpretato da Benedict Cumberbatch che soprattutto Doc Ock con il ritorno di Alfred Molina.

I nuovi costumi di Spider-man da Spider-man: No Way Home

Le action figures e i nuovi Funko POP del film solleticano senz’altro la curiosità dei fan visto che Peter Parker parrebbe indossare, oltre a due nuove versioni del suo costume classico, anche uno completamente nero. Confermato il coinvolgimento del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch anche dai set Lego che alludono a possibili scene nel Sancta Sanctorum.

Confermato anche il ritorno del J.Jonah Jameson di J.K. Simmons mentre i Funko POP ci mostrano un inedito sguardo ai personaggi in ambiti civili.

Immancabili infine maschera e tessiragnatele (Nerf).

La trama di Spider-Man No Way Home prenderà il via subito dopo la fine di Spider-Man: Far From Home: Peter Parker è stato smascherato da Mysterio, con il mondo intero ormai a conoscenza dell’identità segreta dell’Arrampicamuri, accusato di omicidio. Oltre Tom Holland, nel cast torneranno anche Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Tony Revolori (Flash Thompson) e Marisa Tomei (Zia May).

