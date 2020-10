LGL Award 2020: i 12 librogame finalisti

LGL Award, il premio per i migliori librogame, giunge quest’anno alla sua terza edizione. Un premio dedicato ai librigame pubblicati tra il 1 settembre 2019 e il 31 agosto 2019. Il premio vede la cornice della manifestazione di Lucca Comics & Games come partner e momento topico e da questa edizione si arricchisce della collaborazione alla organizzazione all’evento della società Tambù.

La premiazione verrà trasmessa in streaming, il giorno domenica, dalle ore 13:00 alle 14:00, tramite il sito di A seguire, si terrà anche la premiazione relativa al premio, istituito da Tambù e dedicato ai corti interattivi.La giuria del LGL Award di quest’anno si compone didi Recensioni Minute,di migliorigiochi.eu edi Cultura Pop. Le categorie per il premio di quest’anno sono quattro:, dedicato ai librigame scritti dai sempre più numerosi autori italiani;, riservato ai librigame opera di autori esteri e solamente tradotti in italiano;, ovvero quei librigame che si sono distinti per particolare originalità ed innovazione;, per i librigame che presentano un occhio di riguardo per l’aspetto grafico ed editoriale.Di seguito vengono presentati i dodici finalisti, tre per ogni categoria.