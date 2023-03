LOL 3, con i suoi primi 4 episodi, è finalmente disponibile su Prime Video. Gli host di questa terza stagione sono Fedez e Frank Matano, coadiuvati da Maccio Capatonda in veste di disturbatore. Il cast di comici di quest’anno ruota principalmente intorno a un comune denominatore: il nonsense più sfrenato, condito con una buona dose di giochi di parole che potrebbero seriamente compromettere le funzionalità della vostra milza, se siete come il Mago Forest.

Nello specifico, i protagonisti di LOL 3 sono:

Luca Bizzarri & Paolo Kessisoglu , i Giano Bifronte di questa edizione, poiché, anche se sono due persone distinte, partecipano come un’unica entità. I due comici sono insieme ormai dai tempi in cui andavano in giro per l’Italia a bordo di un carro funebre addobbato a festa. Caustici e scorretti , sanno come dare filo da torcere ai loro avversari.

Et dulcis in fundus, Nino Frassica, definito da Fedez "il Salvador Dalì" della comicità italiana, perché il suo non è nonsense. È surrealismo.

LOL 3, recensione: il regno del nonsense

Parlare di uno show comico senza poterne citare nemmeno una battuta è già comico di per sé, ma anche solo dalla presentazione dei personaggi che partecipano quest’anno potete già capire, più o meno, cosa vi aspetta: imitazioni, nonsense, giochi di parole, sfottò, ma anche gente che urla e sbraita come se fossero tutti animali in gabbia in uno zoo. Naturalmente, non mancano i personaggi classici dei protagonisti di questa stagione. Quali sono? Non posso fiatare, sarebbe spoiler. No, dai, sul serio, non insistete.

Foto: ©Prime Video

Se a questo punto vi state chiedendo se LOL 3 è divertente, diciamo che posso fornirvi una risposta che in realtà non è una, ma sono due: sì, ma dipende da cosa vi fa ridere, poiché esistono molti sottogeneri. Diversamente da quanto pensano in molti, l’umorismo è una cosa seria, almeno quello intelligente, perché a far ridere dicendo parolacce sono bravi anche i bambini. Una buona battuta, un buon monologo, richiedono tempo e studio, una metodologia conosciuta talmente bene da un Maestro indiscusso come Nino Frassica da renderlo quasi incapace di ridere. Mi spiego meglio: molti dei partecipanti, per non dire tutti, vedono in Frassica un Maestro, per cui gran parte del loro repertorio si basa su un nonsense chiaramente ispirato al suo. Per questo, è un po’ come se Frassica fosse lì non come concorrente, ma per valutare le performance dei suoi avversari, come si evince dai suoi cenni di approvazione quando ascolta una battuta che apprezza. Ma non c’è mica solo il nonsense, eh.

Fra i più letali spiccano anche Luca & Paolo, con il loro sarcasmo senza filtri condito con una spruzzatina di umorismo nero, Herbert Ballerina, che crea giochi di parole anche improvvisati praticamente su tutto, Paolo Cevoli, la cui espressività rende divertente anche la lista della spesa, Brenda Lodigiani, imitatrice dissacrante e senza freni, Fabio Balsamo, che passa con nonchalance dalle imitazioni di animali a quelle di pazienti psichiatrici gravi, passando per follie disgustose che ricordano quelle del compianto John Belushi.

Il format di LOL prevede che i comici possano dare sempre libero sfogo al proprio repertorio per cercare di far ridere gli avversari, ma, come in ogni edizione, c’è chi è più partecipe e chi, invece, resta un po’ più in disparte, come Marta Filippi e Cristiano Caccamo. Per cercare di movimentare il tutto, gli host possono scegliere fra diverse di prove, alcune delle quali erano già note, mentre altre, come il Delirio, sono una gradita aggiunta.

Foto: ©Prime Video

In generale, in LOL 3 vedrete spesso accadere cose alquanto surreali, e la bravura dei protagonisti sta non solo nel non ridere, ma anche nella loro propensione a seguire il flusso, cercando di non mostrare esitazione, ma di avere sempre la battuta pronta. Impresa ardua, ma che spesso è più che riuscita.

I primi 4 episodi di LOL 3 sono disponibili in esclusiva su Prime Video, dove potrete trovare anche tutte le stagioni precedenti del comedy show e anche le ultime 2 puntate dell’edizione di quest’anno, a partire dal prossimo 16 marzo.