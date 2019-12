Lovecraft: gli showrunner di Game of Thrones produrranno il film horror

Game of Thrones è ormai giunto al termine da diversi mesi, ma i produttori della celebre serie, David Benioff e D.B. Weiss, si stanno portando avanti con nuovi progetti, forti anche della loro reputazione all’interno dell’ambiente hollywoodiano. Recentemente, dopo la cancellazione del progetto riguardante una nuova trilogia legata all’universo narrativo di Star Wars, i due sceneggiatori non si sono lasciati demordere e hanno stretto un accordo mondiale con Netflix per la realizzazione sia di serie che di film.

Non si conoscono ancora i piani discussi con Netflix, ma da poche ore è stato confermato un progetto cinematografico in collaborazione con Warner Bros. e DC Comics: si tratta di un film legato all’ambiente horror di Lovecraft che Warner Bros. ha intenzione di realizzare prendendo come spunto il graphic novel creato da Hans Rodionoff e Keith Giffen. David Benioff e DB Weiss, quindi, saranno i produttori di un adattamento dell’opera a fumetti che narra le avventure di un giovanissimo Howard Phillips Lovecraft che prima di diventare il maestro dell’horror più famoso di tutti i tempi, durante gli anni Venti non era altro che un bambino perseguitato da visioni ossessive e demoniache e per tale motivo venne incaricato di vigilare sul libro del Necronomicon. L’intera storia, quindi, mescola elementi biografici reali con elementi fantasy e horror come mostri tentacolari e apparizioni orripilanti.

Gli sceneggiatori del film saranno Phil Hay e Matt Manfredi, noti per aver lavorato con il regista di Destroyer Karyn Kusama, mentre Benioff e Weiss saranno incaricati della produzione della pellicola. Non si hanno ancora dettagli sull’uscita e sullo stato della produzione, ma è certo che si tratterà di uno dei progetti più importanti e ambiziosi del duo creativo che avrà, senz’altro, una forte voglia di rivalsa dopo una non poco criticata ultima stagione di Game of Thrones.

In ogni caso questo film sarà uno dei tanti progetti cinematografici futuri legati all’universo lovecraftiano. Infatti, prossimamente uscirà nei cinema il film Colors out of Space con Nicolas Cage, tratto dal racconto Il colore venuto dallo spazio e lo stesso regista premio Oscar Guillermo del Toro sta cercando di adattare il racconto Le Montagne della Follia.