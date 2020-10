Lucca Changes – Brian Horton racconta Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Uno dei videogiochi che accompagnerà il lancio di PlayStation 5, la nuova console prodotta da Sony in arrivo il prossimo 19 novembre in Europa, è Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, un’espansione a là Uncharted The Lost Legacy che si affiancherà all’imponente Demon’s Souls.

In occasione di Lucca Changes, insieme ad altri panel che è possibile recuperare sul sito ufficiale, nella giornata di oggi 31 ottobre è prevista un’intervista esclusiva a Brian Horton, Creative director di Miles Morales, in arrivo non solo su PlayStation 5, ma anche su PlayStation 4.

Siete alla ricerca delle novità in uscita proprio durante la manifestazione Lucca Changes? Sullo store dedicato di Amazon potete trovare tutto disponibile per la spedizione a portata di un click!

Lucca Changes: nuove informazioni su Spider-Man: Miles Morales

In uscita il 12 novembre, qualche giorno prima del lancio ufficiale della console PlayStation 5 in Europa (Negli Stati Uniti arriva il 12 novembre), Miles Morales, oltre ad essere uno dei giochi più attesi della stagione, è un esempio assoluto di crossmedialità. Il personaggio in questione, infatti, è protagonista di diverse tipologie di media, dal già citato videogioco al fumetto.

Sui canali ufficiali di Lucca, Lorenzo Fantoni racconterà la sua intervista al producer del gioco, esplorando così tutte le meccaniche ludiche e tecniche di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Infatti, essendo un titolo di lancio, spetterà anche al gioco Insomniac Games mostrare i muscoli della nuova console, insieme al già citato action di From Software, ossia Demon’s Souls. Un videogioco, però, oggigiorno è anche storia, ecco quindi che non mancheranno interventi sull’ambientazione, personaggi e la trama.

Vi ricordiamo di seguire la nostra pagina riepilogativa con tutti gli articoli realizzati a tema Lucca Comics & Games, sul sito ufficiale di Lucca trovate invece tutta la programmazione degli eventi.